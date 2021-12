Nu we veel thuis werken is eten binnen handbereik. De koelkast is een paar meter verderop en misschien staat je avondeten al klaar in de keuken. Toch is het een goed idee om eten soms uit het zicht te houden, blijkt uit onderzoek van Anne-Kathrin Klesse en Emily Garbinsky aan de Rotterdam School of Management. Klesse vertelt erover.

Hoe kwam u op het idee voor dit onderzoek?

"Het idee ontstond toen ik bij een conferentie aanwezig was. Tijdens de lunch zag ik dat het dessert al op de tafel stond. Dit werkte nogal verstorend; iedereen was actief aan het proberen om de taart te negeren. Dit inspireerde ons rond de vraag 'Is het een goed idee om eten in het zicht te zetten tijdens een activiteit'. Zo'n activiteit kan lezen zijn of muziek luisteren."

Hoe ging u te werk?

"We zijn begonnen met een eerste onderzoek in Maastricht. In het lab lieten we proefpersonen soep eten, terwijl er in het zicht een muffin stond. Dit was het begin van een lange reeks van tests. We keken ook naar andere activiteiten die niet aan eten gerelateerd zijn, zoals concerten of het kijken naar mooie foto's. Leidt de aanwezigheid van lekker eten af tijdens het bekijken van leuke afbeeldingen? En hoe werkt dat de andere kant op? Bij de testpersonen met leuke afbeeldingen had de aanwezigheid van eten in de ruimte een negatief effect op de beleving van de foto's. Maar bij een reeks aan afbeeldingen die niet mooi waren - zoals een strand met vuilnis in plaats van een mooi strand - werkte de aanwezigheid van eten in de ruimte juist positief."

Eten is toch ook gezellig?

"Eten is een heel goede manier om ervaringen te verbeteren. Het is een belangrijk onderdeel van sociale bijeenkomsten en we zijn dan ook gewend aan eten om ons heen. Iedereen zal het ermee eens zijn dat het lekker is om chocoladecake te eten. Wat wij naar aanleiding van ons onderzoek adviseren: mix lekker eten voor je neus en je bezigheid niet door elkaar. In een van de tests kregen proefpersonen tijdens een concert een chocoladekoekjes te zien. Door de aanwezigheid van dat koekje genoten ze minder van de muziek. Focus je dus op de activiteit waar je mee bezig bent en ga daarna pas bezig met de lunch of het tussendoortje."

Eten is met één druk op de knop op de stoep, werkt dat ook afleidend?

"We hebben ook één onderzoek gedaan waarin studenten het eten niet te zien kregen, maar wel beschreven kregen. Ze moesten actief aan het lekkers denken. Hierdoor genoten ze ook minder van het moment. Dit kun je doortrekken naar bezorgdiensten. Online afgebeelde foto's van eten zien er heel aantrekkelijk uit en de voorstelling van hoe het eten zal smaken is snel gemaakt. Wat interessant is, is dat telefoons hetzelfde afleidende effect hebben als voedsel. Onze gedachten gaan, als een telefoon in het zicht is, naar of we wel of geen berichten hebben."

Hoe doen we dat dan met de feestdagen?

Hoewel het onderzoek dit niet heeft uitgezocht, kan Klesse dit erover over zeggen. "Als je vrienden of familie over de vloer hebt, laat het eten dan nog even in de koelkast. Ga eerst lekker praten of spelletjes spelen. Daarna komt het eten wel. Zo genieten we meer van elkaars aanwezigheid."

Het artikel van Anne-Kathrin Klesse en Emily Garbinsky is gepubliceerd in Journal of Marketing Research.