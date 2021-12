Kerst vieren gaat vaak gepaard met veel stress, zeker nu de feestdagen in het weekend vallen en veel mensen doordeweeks werken. Twee experts delen praktische tips om de kerstdagen zo ontspannen mogelijk door te komen.

Dat Kerstmis dit jaar op zaterdag en zondag valt hoeft niet in je nadeel te werken, vindt Saskia de Laat, oprichter van kerstblog Christmaholic. "Eigenlijk gebeurt het zo vaak, want als Kerst op woensdag of donderdag valt moet je de dag ervoor ook vaak nog werken. Je hebt mazzel als Kerst op een weekenddag en een doordeweekse dag valt."

Zelf neemt zij altijd een week van tevoren vrij. "Maar dat moet ook maar kunnen", zegt De Laat. "Het zou fijn zijn als iedereen een dag voor Kerst in ieder geval vrij kan zijn. Maar ik vind het eigenlijk wel relaxed dat het in het weekend valt, dan kun je gewoon lekker je ding doen. Het enige onhandige voor werkenden is dat je geen twee extra vrije dagen hebt."

Jeroen van den Berg: "Sauzen, soepen en desserts kun je maken, afdekken en gekoeld bewaren." Jeroen van den Berg: "Sauzen, soepen en desserts kun je maken, afdekken en gekoeld bewaren." Foto: Jeroen van den Berg

Maak een planning

Voor een geslaagd kerstdiner is goede planning belangrijk, zegt chef-kok Jeroen van den Berg, eigenaar van culinaire catering Lekker van Jeroen. "Bedenk vooraf wat je wilt maken en in welk budget dit valt, zodat je weet waar je je boodschappen moet halen. Als je dit op tijd doet, weet je zeker dat je nergens misgrijpt."

De Laat doet dat ook. "Ik ben echt een planner, ik beslis op tijd wat ik ga koken. Zo kun je alles wat niet over de datum gaat en in de vriezer kan voor het kerstdiner al kopen. Ik maak voor mezelf altijd drie lijstjes: een voor de dagen ervoor, een voor de dag zelf en op het laatste lijstje staat alles wat tijdens het diner moet gebeuren. Ik schrijf het zo specifiek mogelijk op, dan kan ik lekker afvinken en dan vergeet ik niks."

Ga op tijd naar de winkel

"Let goed op aanbiedingen", tipt De Laat. "Je kunt het meest besparen op vlees, vis, kaas en dranken. Verse ingrediënten haal ik een paar dagen van tevoren, maar ik zorg wel voor een beetje flexibiliteit in mijn hoofd. Stel dat de aardbeien op zijn, dan pas ik het aan en kies ik voor ander fruit."

Bereid zo veel mogelijk voor

Van den Berg stelt met zijn bedrijf dinerboxen samen en verzorgt private dinings, waardoor hij veel weet van een efficiënte voorbereiding. "Sauzen, soepen en desserts kun je maken, afdekken en gekoeld bewaren. Een gestoofde schotel als hoofdgerecht kun je van tevoren ook al bereiden, dan hoef je die tijdens het diner alleen nog op te warmen."

Je kersttafel kun je al een dag of nog langer van tevoren dekken. Je kersttafel kun je al een dag of nog langer van tevoren dekken. Foto: Chrismaholic/Saskia de Laat

Dek de tafel ruim voor Kerst

"De tafel dekken doe ik ook van tevoren", aldus De Laat. "Dan eten we die dagen gewoon op de bank. Ik doe eerst het tafeltextiel, dus het tafellaken, een tafelloper, placemats, borden, bestek en glaswerk. Dan kijk ik wat er allemaal op moet kunnen aan schalen en bakjes en dan plan ik de decoratie daaromheen, zodat er altijd voldoende ruimte is om alles neer te zetten."

Oefen met koken

"Het vraagt nu wat meer voorbereiding, maar je kan ook alles het weekend ervoor doen", zegt De Laat. "Een week van tevoren houden wij altijd een pre-Christmas dinner, dan kan je dus gerechten uittesten die je tijdens de Kerst gaat maken."

Bedenk ook goed hoeveel ruimte je nodig hebt, gaat de kerstkenner verder. "Waar zet je alle borden neer als je ze gaat opmaken, heb ik niet te veel pannen tegelijkertijd op het fornuis? En oefen niet alleen de gerechten, kijk ook hoe lekker je saus blijft als je het een dag van tevoren in de koelkast zet en de dag erna opwarmt. In de kerstedities van kookmagazines staat ook vaak precies wat je kunt voorbereiden."

Bespaar jezelf werk

"Als je echt weinig tijd hebt om een compleet diner te verzorgen, verdeel het menu dan over je gasten en laat ieder een eigen gang maken", zegt Van den Berg. "Dan houd je het budget laag en bespaar je ook veel werk."

Verdiep je ook in restaurants in de buurt. "Zij verdienen het in deze coronatijd zeker en verzorgen vaak mooie gerechten. Dat bespaart veel tijd en voorbereiding."

Je kunt ook stoofvlees bij de slager halen en zelf de bijgerechten maken, aldus De Laat. "Of haal bij een restaurant een menu dat je thuis kunt afmaken. Dan heb je toch het kerstdinergevoel, maar zonder alle stress, want alles is al voorbereid."