Er is nog veel onzeker over de komende feestdagen. Toch zijn er een aantal dingen duidelijk anders dan voorgaande jaren, vertellen twee foodtrendwatchers. En maatregelen of niet, we gaan hoe dan ook uitpakken met Kerst.

Mensen zoeken dit jaar met de feestdagen hun familie op, denkt foodtrendwatcher Anneke Ammerlaan. "Even de boze buitenwereld buitensluiten. Hadden we vorig jaar nog een soort gemeenschappelijk gevoel, dat is nu aanmerkelijk minder. Het kerstdiner was tot een paar jaar geleden het hoogtepunt van de dag, het gaat nu vooral om de gezelligheid waar het eten een onderdeel van is. En dat betekent niet te ingewikkeld en niet eindeloos in de keuken staan."

De folders en magazines van de bekende supermarkten zijn een goede graadmeter voor wat er op tafel komt met Kerst. "Lidl loopt normaal gesproken voorop, maar met de feestdagen zijn ze geen trendsetter. Ook dit jaar weinig vernieuwing in hun folder", aldus Ammerlaan. "Ze voelen wél precies aan wat consumenten willen, en dat zijn kant-en-klaarproducten. Denk aan voorgerechten die weinig voorbereiding nodig hebben en desserts in glaasjes."

Meergangendiner en gourmetten populair

Wie het over de kerstdis heeft, kan natuurlijk niet om de Allerhande heen. De kersteditie ligt vanaf 6 december in de winkel. Albert Heijn laat jaarlijks een onderzoek doen naar wat 'de Nederlander' gaat eten met Kerst. Opvallend is dat gourmetten dit jaar niet op nummer één staat. De top vijf is als volgt: 56 procent zet een meergangendiner op tafel, 41 procent gaat gourmetten, 22 procent serveert allerlei kleine hapjes, 10 procent gaat eten afhalen of laten bezorgen en 6 procent haalt de steengrill tevoorschijn.

"Mensen gaan meer koken en experimenteren, maar inderdaad niet te ingewikkeld doen", vertelt Joyce Bierman, foodtrendwatcher en binnen Albert Heijn verantwoordelijk voor de Allerhande. "Daarom geven we in de Kerst Allerhande simpele manieren om een gang toe te voegen. Door amuses bijvoorbeeld, kleine eenvoudige tussengerechten zoals ravioli met rivierkreeftjes, een spoom om de smaakpapillen op te frissen of een mooie kaasplank."

Een sfeervolle kersttafel van Albert Heijn. Foto: Getty Images

We proppen ons niet meer vol

Verder lijken meer mensen, en dan vooral zestigplussers, een gezond kerstmenu belangrijk te vinden. En dat is volgens Bierman opvallend. "Voorheen gold voor veel mensen: ik wil het hele jaar gezond doen, maar val me er met Kerstmis niet mee lastig." Ammerlaan ziet dit ook: "We eten minder zoetigheid en proppen ons niet meer vol."

Ook staan mensen meer stil bij duurzaamheid. "Wild is altijd al populair tijdens de feestdagen, maar nieuw is de duurzaamheidsgedachte", zegt Ammerlaan. "Overigens is veel wild tegenwoordig ook gewoon gefokt, maar dat terzijde."

“De huidige trend is: een cocktail vooraf. Het mag namelijk best een beetje show zijn aan tafel.” Anneke Ammerlaan, foodtrendwatcher

Wat gaan we drinken bij het kerstdiner? "We zien dat mensen het leuk vinden te kunnen vertellen waarom ze voor een bepaalde wijn bij een bepaald gerecht hebben gekozen. Het liefst ook nog met wat achtergrond over de wijn erbij", weet Bierman.

Ook is er veel vraag naar alternatieven voor alcohol zoals de volwassen limonades. "Betere wijnen, maar minder alcohol", aldus Ammerlaan. "Maar als je helemaal on trend wil zijn: een cocktail vooraf. Het mag namelijk best een beetje show zijn aan tafel."