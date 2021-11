Wat is de beste volautomatische espressomachine? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Volautomaten maken het koffiezetten makkelijk. Ze malen zelf de bonen en zetten volledig automatisch je kopje koffie. Op de meeste volautomaten kun je het kopje ook helemaal naar wens afstellen. Ze zijn vaak niet goedkoop, maar in de week van Black Friday (26 november) is er vast een leuke aanbieding.

De Consumentenbond test verschillende soorten espressomachines op onder meer kwaliteit van de espresso, gebruiksgemak en temperatuur. Er zijn in totaal 256 espressomachines getest die op dit moment in de winkels verkrijgbaar zijn.

Bij de categorie volautomaten komt een model van Jura als Beste uit de Test. Een volautomaat van Philips is de Beste Koop.



Beste uit de Test: JURA D4 Piano Black

Deze machine van JURA is gemaakt om zwarte koffie mee te zetten. En daar blinkt hij ook echt in uit. De kwaliteit van de espresso is uitstekend.

Met de vele opties stel je hem zo in dat je de perfecte espresso krijgt. Je kunt bijvoorbeeld de maalgraad, hoeveelheid koffie, hoeveelheid water en temperatuur naar wens aanpassen.

De machine zelf is degelijk en heel stil tijdens gebruik. Hij is ook gebruiksvriendelijk. Het display is duidelijk en makkelijk te bedienen. Het bonenreservoir is makkelijk te vullen.

Een nadeel is dat hij fors aan de prijs is. Zeker voor een machine zonder opties voor melk, zoals cappuccino of latte macchiato. De machine zelf heeft verder maar weinig minpunten. De onderdelen kunnen niet in de vaatwasser en het lekbakje sluit niet altijd even goed aan.

Beste Koop: Philips 2200 serie EP2221/40

Ga je liever voor een machine die wat minder specialistisch en ook nog een stukje goedkoper is? Dan is dit model van Philips een goede optie.

Het is een eenvoudige machine, die vooral uitblinkt in gebruiksgemak. Je moet het doen zonder extra opties zoals automatische melkvarianten, een kopjeswarmer of timer. De koffie uit deze machine is lekker en van goede kwaliteit en temperatuur.

Het zetten van de espresso is kinderspel en hij is makkelijk te bedienen. De watertank werkt prettig en melk opschuimen gaat ook eenvoudig met een stoompijpje. Schoonmaken en ontkalken is ook geen ingewikkelde klus.

Een nadeel is dat hij niet bepaald snel is. Je moet even geduld hebben tot hij is opgewarmd en je espresso klaar is. Daarnaast gebruikt hij relatief veel energie.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.