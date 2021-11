In Israël weten ze hoe ze met groenten en peulvruchten moeten koken. In zijn nieuwe kookboek TLV Vegan probeert kok Jigal Krant te achterhalen waarom uitgerekend Tel Aviv de veganistische hoofdstad van de wereld wordt genoemd.

Een vegan ijssalon in Tel Aviv is failliet gegaan. Waarom? Omdat elke ijssalon in de stad veganistisch ijs verkoopt, vertelt Krant, bekend van Koffietijd. De Joodse Krant is regelmatig in Tel Aviv te vinden en heeft na Yotam Ottolenghi de Israëlische keuken in Nederland verder op de kaart gezet.

Naar schatting eet 5 tot 6 procent van de inwoners van Israël veganistisch, vertelt de auteur, die zijn research heeft omgezet in acht lange artikelen in het kookboek. "Met vegetariërs erbij komt het op zo'n 11 tot 12 procent. Dat is een enorm aantal, op negen miljoen inwoners."

De meeste veganisten zijn te vinden in Tel Aviv, waar dan ook veertig veganistische en circa vierhonderd veganvriendelijke restaurants zijn. In grootstedelijk Tel Aviv is dit aantal nog groter. "De inwoners van Tel Aviv zijn jong en vaak niet-religieus", aldus Krant.

"In Jeruzalem wordt veel meer vlees gegeten. Israël is namelijk ook een vleesland, met een grote vee-industrie. Door schandalen in deze sector is de veganistische beweging opgekomen. Dat kwam tot ontploffing in 2011, toen 100.000 mensen per direct vegan werden door een speech van de Joods-Amerikaanse dierenrechtenactivist Gary Yourofsky op YouTube." De video werd wereldwijd 4,7 miljoen keer bekeken.

Waar ging de speech van Yourofsky precies over? In de speech schetst activist Yourofsky in ruim een uur de manier waarop mensen dieren misbruiken en tot slaaf maken. Dieren zijn geen machines, betoogt Yourofsky. Wie vlees eet draagt bij aan een bloedbad, die hij de ergste vorm van wreedheid en geweld op aarde noemt. Yourofsky is meermalen gearresteerd vanwege zijn betogingen en is persona non grata in landen als Canada en Groot-Brittannië.

'Broodje kaas voor ons is hummus en falafel voor hen'

Het activisme dat op het filmpje volgde, zorgde voor een explosie van veganistisch (georiënteerde) restaurants in het toen niet zo culinaire Tel Aviv. De Israëlische kok Boaz Peled, chef bij restaurant NENI in Amsterdam, maakte deze ontwikkeling zelf mee. "Een aantal koks met wie ik toen samenwerkte in een al wel culinair restaurant zagen de grote aandacht. Zij zijn de top vegan chefs in Tel Aviv geworden. Een veganistische kaart in restaurants is gewoon."

Wat daarnaast een cruciale rol speelt: groenten en peulvruchten zijn in Israël heel normaal als hoofdgerecht en als snack. "Wat een broodje kaas voor ons is, is hummus en falafel voor hen", stelt Peled. Krant vult aan: "Ook niet-vegans eten veel groenten. Ik zag een keer wat jongeren zitten met een jointje, een biertje en een puntzak sperziebonen. Hoe kan dat? Omdat ze ontzettend lekker worden bereid en de groenten van goede kwaliteit zijn."

“Israëli's zijn gewend om het met minder te doen. Het zijn niet zulke luxepaardjes.” Jigal Krant, kok en kookboekenauteur

Zijn er nog meer redenen dat veganisme zo goed gedijt in Tel Aviv? "De pioniers in Israël vormden kibboetsen, waarin tuinbouw een belangrijke rol speelde", vertelt Krant. Een kibboets is een leefgemeenschap in Israël die gelijkheid en collectiviteit als basisgedachte heeft.

"Er was in die tijd nauwelijks veeteelt. Ook al is Israël een land waar nu veel vlees gegeten wordt, die kennis is er nog steeds. En vlees en vis was niet altijd beschikbaar. Israëli's zijn gewend om het met minder te doen, mede door armoede en rantsoenering rondom het stichten van de staat Israël in 1948, toen vlees en vis niet altijd beschikbaar waren. Het zijn niet zulke luxepaardjes."

Joodse spijswetten: zes uur geen zuivel na vlees

Een paradoxale reden ligt bij de Joodse spijswetten. "Na een vleesmaaltijd mogen religieuze Joden zes uur lang geen melkproducten eten of drinken. Daarom maken zij gretig gebruik van veganistische producten. Er gaat mede dankzij religieuze vleeseters veel geld naar de ontwikkeling van nieuwe veganistische producten."

Krant en Peled zijn beiden geen veganist. Ook Ottolenghi is dat niet. De kookboekenauteur zette in zijn boek Flavour groenten op de kaart, zonder het een vegetarisch kookboek te noemen. "Het Midden-Oosten serveert groenten gewoon op de lekkerste manier", zegt Peled.

"Ik ben wel een voorstander van minder dierlijke producten en in mijn restaurant zijn heel veel vegetarische en veganistische opties. Maar we zeggen daarbij niet: dit is vegan. Het is gewoon lekker en vullend. In Nederland moet deze manier van kijken nog komen, in plaats van wat vega en vegan opties op de kaart."