Veel koelkasten zijn goed afgesteld, maar twee derde van de Nederlanders weet niet wat de ideale temperatuur in hun koelkast is, zo blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Acht tips om voedselverspilling en -vergiftiging te voorkomen.

Het Voedingscentrum stelde 1.020 Nederlanders vragen over hun koelkast. Nog geen derde van de ondervraagden bleek te weten wat de ideale koelkasttemperatuur is. Een deel van hen - 536 om precies te zijn - kreeg een thermometer opgestuurd om thuis een meting te doen. Gemiddeld bedroeg de temperatuur 5,6 graden Celsius, terwijl 4 graden ideaal is.

Het advies om juist 4 graden aan te houden, is er niet voor niets, legt Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid van het Voedingscentrum uit. "Als je 5 graden meet, is dat niet zo'n ramp. Maar vanaf 7, 8 of 9 graden gaan bacteriën harder groeien."

Het is niet bekend hoeveel mensen jaarlijks ziek worden door een te warme koelkast. Maar in totaal lopen rond de 650.000 Nederlanders per jaar een voedselvergiftiging op, aldus Van der Vossen. "Dat kan verschillende oorzaken hebben. Het kan ook komen doordat je vers vlees snijdt, je handen niet wast en vervolgens je tomaat aanraakt."

Voor kwetsbare mensen is die 4 graden extra belangrijk, want bijvoorbeeld listeria is gevaarlijk voor ouderen, zwangeren, heel jonge kinderen en mensen die al ziek zijn. "Die bacterie kan groeien in de koelkast, maar bij 7 graden veel harder dan bij 4 graden."

Ideale temperatuur in je koelkast

Het is niet nodig om de temperatuur onder de 4 graden te brengen, aldus Van der Vossen. "Naast dat veel mensen dat te koud vinden, kun je dan last krijgen van aanvriezing in je koelkast." Wil je zeker weten wat de temperatuur is en niet blind varen op wat je koelkast zelf aangeeft: schaf dan een digitale koelkastthermometer aan. Dat kost maar enkele euro's, maar dan weet je wel of koelkast koud genoeg is.

De juiste temperatuur is ook belangrijk om voedselverspilling tegen te gaan, vult Van der Vossen aan. Je eten en drinken blijf langer goed in de juiste omstandigheden.

Tips om voedselbederf tegen te gaan