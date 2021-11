De herfst leent zich perfect om kastanjes uit het bos of van de straat te halen. Wat kun je er eigenlijk allemaal mee doen en wat is het verschil tussen een tamme en wilde kastanje?

Volgens Jaël Bergwerff, boswachter bij Staatsbosbeheer, kun je niet zomaar alle kastanjes die uit de boom vallen eten. "Alleen de tamme kastanje is eetbaar. De paardenkastanje is de wilde kastanje en die zie je meestal in de parken of in het straatbeeld en dat is een andere soort dan de tamme kastanje. De Latijnse benaming voor de paardenkastanje is Aesculus, de tamme kastanje heet Castanea."

"De wilde kastanje heeft vaak grote rode of witte bloemen", vertelt Bergwerff. "Deze worden vaak gewaardeerd en daarom zie je ze veel in parken of in de straten, maar deze kun je dus niet eten. De wilde kastanje heeft een ronde kastanje en de bolster heeft hier en daar een stekel."

"De tamme kastanje is juist aan één kant wat platter, omdat ze een beetje tegen elkaar aan groeien, en aan de andere kant is hij dan wat boller. Aan deze kastanje zit ook een puntje met een wit pluimpje en dat zijn de kastanjes die je vaak op straat vindt."

Verschillen tussen wilde en tamme kastanje

Ook de bladeren van de twee kastanjes zijn verschillend, zegt Ellen van Duijn van foodblog Made by Ellen. "De eetbare, tamme kastanje heeft een getand blad. In de bolster zitten meerdere kastanjes en die bolster is ook heel stekelig en pijnlijk, die kun je bijna niet zonder handschoenen openmaken."

"Je kunt kastanjes koken, maar bijvoorbeeld ook poffen", zegt Bergwerff. "Ik eet zelf graag spruitjes met pindasaus, en daar kook ik dan de kastanjes bij. Om de kastanje zit ook een velletje. Die kun je wel eten maar het geeft een wat bittere smaak, dus dat is niet zo lekker."

"Ik ben ooit begonnen met kastanjes te poffen", vertelt Van Duijn. "Maar op den duur maakte ik kastanjemeel en had ik er brood mee gemaakt. Dat ging steeds verder naar cakes, taartjes, chocoladepasta, puree, chocolade truffel en door de pasta is het ook heel lekker. Het is dus echt heel veelzijdig en zo probeer je elke keer wat." Van Duijn legt op haar blog uit hoe je kastanjes kunt poffen en deelt ook diverse recepten.

Als je een kastanje wil poffen, moet je hem eerst van boven insnijden, tipt Van Duijn. "Vooral als je hem in de oven wil doen, anders komt er op de buitenkant te veel spanning te staan. Als je het poft haal je de schil eraf en dat velletje eromheen kun je dan ook heel makkelijk verwijderen, rauw krijg je het er moeilijker af."

Alleen voor eigen gebruik

Van Duijn wordt erg enthousiast als het over kastanjes gaat. "Je merkt dat mensen steeds meer de behoefte hebben om weer in verbinding te komen met de natuur. Een voedselbos wordt ook steeds populairder en mensen vinden het leuk om zelf hun eten uit de natuur te halen."

Daar leent een tamme kastanje zich goed voor. "Dan ga ik samen met mijn jachthond in de natuur op zoek. Je kunt er in de keuken heel veel mee: koken, sous-vide garen, stomen, poffen", aldus Van Duijn. "Je kunt ook de Wildplukwijzer-app gebruiken, daarop zie je waar bij jou in de buurt tamme kastanjes zijn. Als je het spannend vindt, kun je ze ook gewoon in de winkel kopen. Dan komen ze vrijwel altijd uit het buitenland."

Je mag de kastanjes uit de natuur halen, maar alleen voor eigen gebruik, waarschuwt boswachter Bergwerff tot slot. "Een bakje voor jezelf rapen is dus helemaal geen probleem, maar massaal rapen is niet de bedoeling. Dat valt onder stroperij."