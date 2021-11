Ontspullen is populair. Mensen worden er blij van en het geeft rust. Maar hoe ontdoe je de keuken van overbodige spullen? Er zijn grofweg twee manieren, bewijzen twee opruimcoaches: op basis op gevoel en op basis van verstand.

De keuken is een actieve zone: er wordt gesneden, gekookt, gebakken. Niet meer dan logisch dat er veel spullen in deze ruimte aanwezig zijn. "Dus als je spullen niet gebruikt, kan je ze beter wegdoen of ergens anders bewaren", aldus huishoudcoach Els Jacobs. "Het is hoe dan ook handig om in de keuken alleen de spullen te bewaren die je bijna dagelijks of wekelijks gebruikt."

Spullen die je minder vaak gebruikt kun je beter een andere plek geven, zoals de gang- of voorraadkast of de kringloopwinkel. Stel, je maakt één keer per maand tosti's. Dan zou Jacobs het tosti-ijzer niet in de keuken bewaren. Maak je heel vaak tosti's, dan hoort het apparaat wél in de keuken thuis. "Dagelijkse spullen bewaar je idealiter tussen schouder- en kniehoogte. Zodat je niet hoeft te bukken of reiken", aldus Jacobs.

Dat klinkt als een verstandige aanpak. KonMari-consultant en opruimcoach Madlyne Schoonderbeek pakt het anders aan. Een paar jaar geleden ruimde ze haar huis op via de Marie Kondo-methode. Dat heeft zo'n impact op haar leven gehad, dat ze de opleiding van Marie Kondo ging doen. Inmiddels is ze KonMari-gecertificeerd, zoals dat heet. In tegenstelling tot de methode van onder anderen Jacobs maak je bij deze methode keuzes op basis van je gevoel in plaats van je verstand.

Voorwerpen stuk voor stuk oppakken en voelen

Hoe gaat dat precies in zijn werk? "Het eerste wat je doet is je volledige keuken leeghalen en alle spullen op één plek in huis verzamelen. Ondertussen sorteer je meteen alles per subcategorie. Alle borden bij elkaar, alle mokken bij elkaar, et cetera", legt Schoonderbeek uit.

"Je kan pas starten met ontspullen als je ziet wat je allemaal hebt." Uiteindelijk draait het er bij de KonMari-methode om dat je alle spullen stuk voor stuk oppakt en voelt of je er blij van wordt of niet. "Je zult zien dat er veel meer spullen het huis verlaten dan je vooraf dacht. Met name door het vastpakken en voelen."

“Geloof me: als je kastje voor kastje gaat uitruimen, ben je de rest van je leven aan het opruimen.” Madlyne Schoonderbeek, opruimcoach

Voor laatstgenoemde methode moet je dus wel wat tijd uittrekken. "Je maakt het in één ruk af", beaamt Schoonderbeek. "Met de keuken ben je dan in totaal één of twee dagen bezig, maar daarna heb je een volledige opgeruimde en ontspulde keuken. Geloof me: als je kastje voor kastje gaat uitruimen, ben je de rest van je leven aan het opruimen."

Toch is dat precies wat Jacobs haar klanten vaak adviseert: iedere keer een klein stukje. "De meeste mensen hebben niet de motivatie, energie en tijd om de keuken - of een andere ruimte in huis - in één keer aan te pakken. Het moet tussen de bedrijven door, en dan is het praktischer om af en toe een kast of la te doen."

“Beter één goede keukenschaar dan vijf slechte. Hetzelfde geldt natuurlijk voor een kurkentrekker.” Els Jacobs, huishoudcoach

Een handige manier om bijvoorbeeld een keukenla te ontspullen is volgens Jacobs omgekeerd opruimen. Hierbij stop je de hele inhoud van de la in een doos die je op of naast het aanrecht zet. Iedere keer als je iets uit de doos nodig hebt, haal je het eruit. Na een aantal weken blijven er spullen over die je blijkbaar niet (vaak) gebruikt. En die kunnen weg.

Ook ziet Jacobs in de praktijk lades met vijf keukenscharen en drie kurkentrekkers. "Beter één goede keukenschaar dan vijf slechte. Hetzelfde geldt natuurlijk voor een kurkentrekker."

Houd een kleine voorraad aan

Vooral in de keuken liggen veel spullen waar je niet heel blij wordt, verduidelijkt Schoonderbeek. "Ik kan blij worden van een mooi servies, maar van een pollepel word ik ook niet heel warm. Het functioneel nut dat iets heeft, kan er echter wel voor zorgen dat je voelt dat je het wil houden."

Jacobs en Schoonderbeek zijn het erover eens dat een kleine voorraad eten aanhouden ook enorm in spullen scheelt. Maak in ieder geval een scheiding tussen aangebroken en onaangebroken pakken, blikken en potten. Berg de ongeopende voorraad op en hou de aangebroken producten binnen handbereik.