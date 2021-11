Uit eten gaan hoort een feestje te zijn. Maar wat doe je als je niet tevreden bent? NU.nl legde deze vraag voor aan twee deskundigen.

Er zijn talloze redenen waarom je als gast niet snel klaagt over het eten of de bediening. Je wil bijvoorbeeld een gezellige avond hebben en geen zeurpiet zijn. Toch moet je het altijd doen, vindt horeca- en gastvrijheidsdeskundige Jeannine Sok. "Als je niet tevreden bent, dan is het eigenlijk een cadeautje als je dat de bediening laat weten. Want alleen dan hebben ze de kans om het goed te maken."

Lang wachten op het hoofdgerecht, een biefstuk die te doorbakken is: als je commentaar hebt, wacht er dan niet mee tot de rekening op tafel ligt. "Vertel het zo snel mogelijk. Ook hier geldt: alleen dan kan het restaurant het oplossen", aldus Sok. Bijvoorbeeld door een nieuw gerecht te serveren, door korting op de rekening te geven of door een (gratis) herkansing op een andere avond aan te bieden.

Maar hóé doe je dat, je klacht uiten? "Het allerbelangrijkst is - wat voor klacht je ook hebt - dat je het positief brengt", legt etiquette-expert Anne-Marie van Leggelo uit. "Ook al is de boodschap niet positief, door de manier waarop je het zegt, maak je de kans dat iemand er op een positieve manier op reageert groter."

Lichaamstaal is heel belangrijk. Dus niet je handen in de zij of met de armen over elkaar. En meteen verbaal in de aanval zal je ook niet verder helpen; grote kans dat de ontvanger direct in de tegenaanval gaat. Ook de toon en het volume van je stem en de woordkeuze spelen een rol. Van Leggelo: "Het is bovendien niet tof als het halve restaurant je kan horen."

Iedereen wil gehoord worden

"Zeg bijvoorbeeld: 'Ik heb heel erg genoten van het eten, maar er is één ding wat ik je graag wil vertellen.' Maak het niet persoonlijk en vertel hoe je je erbij voelt. "Dat hoeft geen lang verhaal te zijn, het kan in twee zinnen", zegt Van Leggelo. "Je wil gehoord worden en het oplossen. Dat bereik je niet door iemand af te snauwen of boos te worden."

Het is de toon die de muziek maakt, benadrukt ook Sok. "Op een normale, rustige manier vertellen dat het niet helemaal aan je verwachtingen voldoet. Soms is het ook een kwestie van smaak. Daarom vraag ik vaak vooraf of ze geen extra zout op het gerecht willen doen."

“Heb een beetje geduld en inlevingsvermogen. Het zijn nog steeds pittige tijden in de horeca.” Anne-Marie van Leggelo, etiquette-expert

Het is altijd afwachten hoe iemand reageert. Maar als je aardig bent, doen mensen meer hun best om tot een oplossing te komen. "Als er toch niets met je klacht wordt gedaan, dan kun je vragen naar de leidinggevende", zegt Sok. "Vraag hem of haar - uiteraard weer vriendelijk - of er een oplossing is."

Als je dan nóg niet tevreden bent, dan voel je misschien alsnog boosheid. Maar dat is voor niemand leuk, dus denk goed na. Wat je volgens Van Leggelo zeker niet moet doen, is meteen een slechte review of vlijmscherpe recensie op internet achterlaten. "Zeker niet als je er in het restaurant niets van hebt gezegd. Laat het even bezinken, haal diep adem. En heb een beetje geduld en inlevingsvermogen. Het zijn nog steeds pittige tijden in de horeca, zeker vanwege het personeelstekort."