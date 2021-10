Je hebt soep, smoothies, vlees- en visvervangers en sinds kort zelfs haverdrank in poedervorm. Met poeder koken heeft niets van doen met ongezonde pakjes en zakjes. Het is juist vaak gezond, plantaardig en duurzaam. De nieuwe producten zullen steeds vaker in de supermarkt te koop zijn.

Tien jaar geleden studeerde foodstrateeg Femke Mosch af aan de Design Academy met een project genaamd de Poederij, een winkel met allerlei vlees en groenten in poedervorm in de schappen. "Het was een toekomstscenario dat ik voor me zag. Inmiddels zijn er talloze bedrijven die zich hiermee bezighouden."

Poeders bestaan natuurlijk al langer. Ouders van baby's gebruiken melkpoeder voor het maken van flesjes. In de wereld van hikers, preppers en raw food worden poeders nu veelvuldig gebruikt. Ze ontstaan door het water uit bepaalde voedingsproducten te halen. Dat heeft verschillende voordelen. Het is heel duurzaam, want vriesdrogen verlengt de houdbaarheid enorm. En wanneer je dicht bij de oogstlocatie droogt, zijn de vervoerskosten en CO2-uitstoot minder en kleiner. Je hoeft tenslotte het water niet te vervoeren.

Er is weinig voedselverspilling, aangezien je alleen gebruikt wat je nodig hebt. Groenten behouden bovendien hun vitaminen en mineralen, en als klap op de vuurpijl kunnen ook allerlei groenteresten - die vaak als veevoer worden gebruikt - worden verpoederd.

Poeder is handig om in huis te hebben

Mosch denkt dat het voor een grote doelgroep handig is om producten in poedervorm in huis te hebben. "Het is bovendien een makkelijke oplossing om mensen meer plantaardig te laten eten." Want dat is nodig, benadrukt ook Thomas Isermann, oprichter van het Duitse GREENFORCE dat poedermixen voor vlees- en visvervangers (onder andere burgers, worstjes en viskoekjes) en haverdrank produceert.

"Onze grootste uitdaging voor de komende jaren is om over te schakelen van dierlijke naar plantaardige eiwitten. De groeiende wereldbevolking kan in 2050 niet meer met alleen dierlijke producten aan voldoende eiwitten komen", aldus Isermann.

Zijn missie is dan ook om de duurzaamste plantaardige producten ter wereld te produceren. De ingrediënten - biologische havermout en erwten - worden in Europa geteeld. Isermann: "Een gekoeld schip vol erwten uit de VS halen is allesbehalve duurzaam. De erwt is overigens een fantastisch product, het bevat alle aminozuren die wij als mens nodig hebben."

Koken met poeder kost wel tijd

Mosch ziet wel een klein nadeel: sommige producten bereiden met het poeder kost wat tijd. De haverdrank is snel en makkelijk (alleen even schudden), maar het 'vlees' voor de worstjes bijvoorbeeld moet een half uur in de koelkast, de worstjes daarna voor het bakken dertig seconden in kokend water. Toch lijken de klanten dat geen groot probleem te vinden. "Ieder nieuw product sturen wij naar duizend klanten die het mogen uittesten. Hun feedback gaat direct terug in het product."

Veel poeders, ook die van GREENFORCE, zijn vooralsnog alleen online te koop. In Duitsland liggen ze al wel in een aantal supermarkten, en de deur voor Nederlandse grootgrutters staat volgens Isermann wagenwijd open. Het doel is uiteindelijk dat de poeders van ontbijt tot diner ingezet kunnen worden in de keuken. In de toekomst hebben consumenten naast rijst en pasta namelijk ook allerlei poeders in de voorraadkast om mee te koken, daar is hij van overtuigd.