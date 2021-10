Aluminiumfolie is een onmisbaar product in de keukenla. Maar waar is 'zilverpapier' eigenlijk allemaal goed voor? En is er verschil tussen de matte en de glanzende kant?

Een waarschuwing vooraf: gebruik aluminiumfolie niet in de magnetron. "Aluminiumfolie isoleert en geleidt warmte, maar een magnetron werkt op basis van straling. Buiten dat de aluminiumfolie voor vonken kan zorgen, zal de straling vermoedelijk juist afketsen op de folie en zal het gerecht daardoor dus juist niet erg warm worden", zegt James Meering van Meda-Pak, producent van verpakkingen voor voedingsmiddelen.

De folie is volgens Meering wel geschikt voor de oven en de barbecue. "Mits de folie dik genoeg is, kun je haar gebruiken om het product warm te houden of om ermee te koken of garen. Als de glimmende kant van de folie in contact komt met levensmiddelen kan het wel zo zijn dat er iets van verkleuring te zien is", aldus Meering.

“Als je een kip gaat bereiden, is het best handig dat je die in de folie kan vouwen, dat vouwt er zo lekker overheen.” Janine Jansen, culinair auteur

"Aluminiumfolie is verder niet bestand tegen zuren en zouten, dus gerechten, levensmiddelen en marinades die op deze basis gemaakt zijn en in contact komen met de folie zullen door de folie heen bijten, met gaten in de folie tot gevolg."

Culinair auteur Janine Jansen is al van huis uit bekend met de folie. Samen met haar zus - cardioloog Annemieke Jansen - heeft zij zich gespecialiseerd in de mediterrane keuken. "Mijn moeder maakte veel met aluminiumfolie in de oven, om het af te dekken en om iets te laten garen. Ik gebruik het zelf om bietjes en aardappelen te roosteren, en dat is eigenlijk alles, meer doe ik er niet mee."

Het verschil tussen de doffe en de glimmende kant

Als Jansen het gebruikt, dan verpakt zij het eten altijd in de doffe kant. "Maar ik las laatst ergens dat aluminiumfolie wel slecht is voor het milieu, dus ik denk nu eigenlijk dat we het juist minder moeten gaan gebruiken." Keuringsdienst van Waarde zocht eerder dit jaar uit dat alufolie het milieu acht tot tien keer meer belast dan plastic folie.

Jansen is er nog niet helemaal over uit waar je de aluminiumfolie door kunt vervangen. "Om een schaal af te dekken, kan je natuurlijk heel goed een deksel of een stuk glas nemen. Maar als je een kip gaat bereiden, is het best handig dat je die in de folie kan vouwen, dat vouwt er zo lekker overheen. Dat kan dan ook nog wel met een römertopf (aardewerken stoofpot, red.), maar in die zin is folie toch wel handig, en ik heb het ook altijd in huis."

Omdat je de aluminiumfolie kunt blijven gebruiken, is het volgens Meering recyclebaar. "Het walsproces (waarbij een dikke plaat staal of ander metaal door twee of meer walsrollen wordt gevormd tot vlakke folie, red.) zorgt ervoor dat ze een doffe en glimmende kant heeft. Maar het maakt - ondanks de verschillende theorieën die daarover de ronde doen - niets uit of de glimmende kant binnen of buiten wordt gebruikt."

Folie om de keuken schoon te houden

Jansen heeft een kleine tip met betrekking het gebruik van aluminiumfolie. "Ik vind het zelf truttig, maar je kunt aluminiumfolie gebruiken voor kleine ongelukjes. Je legt de folie dan in de oven en als je bijvoorbeeld iets met kaas maakt, dan valt de kaas die erlangs lekt op de aluminiumfolie en niet in de oven zelf. Dan hoef je de oven dus niet aan de binnenkant schoon te maken."

"Je hebt ook mensen die de aluminiumfolie om hun gaspitten doen", weet Jansen. "Maar zelf heb ik geen gas meer, dus dat gaat voor mij niet op."