Of je nu gaat voor de klassieke pizza margherita of eentje met spannende ingrediënten: met deze tips en trucs maak jij in een handomdraai de beste pizza klaar. Buon appetito.

Als je het Judith Pagrach, receptontwikkelaar en oprichter van My Food Blog, vraagt, zijn de smakelijkste pizza's toch echt in Italië te vinden. "De lekkerste pizza ooit at ik bij Pizzarium in Rome, van pizzagoeroe Gabriele Bonci. Mocht je in de buurt zijn, het is de rij zeker waard. Probeer de aardappel-truffelpizza vooral eens, die is echt hemels."

Het geheim van de perfecte pizza schuilt volgens Pagrach in een aantal dingen. "Allereerst de juiste verhouding van het deeg en toppings. En dan is het niet eens een kwestie van te veel toppings, maar toppings van goede kwaliteit. Ga bij voorkeur voor de biologische buffelmozzarella en niet voor de goedkoopste mozzarella. Geloof me, dat proef je echt. Hetzelfde geldt voor de tomaten, ga niet voor die loeigrote waterbommen, maar voor de kleine, smakelijke tomaatjes."

Jaimy van Dijke van foodblog Jaimy's Kitchen adviseert om niet voor geraspte kaas te gaan, maar te kiezen voor mozzarella en eventueel Parmezaanse kaas. "Daar zit gewoon veel meer smaak aan. Mozzarella smelt altijd mooi en trekt ook altijd lekker als je er een hap van neemt."

Kant-en-klare bodem of zelf maken

Volgens Van Dijke zijn er drie opties als het over de bodem gaat. "Je kunt de bodem natuurlijk helemaal zelf maken. Dan koop je die speciale bloem in de supermarkt en dan laat je dat rijzen. Dat is natuurlijk onwijs lekker, het liefst met een pizzasteen, zodat de bodem lekker knapperig wordt." Pagrach, die op haar blog een van haar favoriete pizza's deelt, is het daarmee eens. "Het liefst verwarm je hem ook van tevoren mee in de oven."

"Je kunt natuurlijk ook kant-en-klare deegrollen kopen in de supermarkt", gaat Van Dijke verder. "Dat is voor als je wat minder tijd hebt, maar dat is nog steeds heel lekker, want je kunt je pizza nog steeds zo beleggen hoe je zelf wil. De derde optie is gewoon die kant-en-klare bodems kopen."

Naast dat het lekker is, is je eigen pizzabodem maken volgens Pagrach ook nog eens een meditatief werkje. "Kneden, kneden en nog eens kneden zorgt ervoor dat de gluten zich goed ontwikkelen en dat je dus een lekker luchtig deeg krijgt. Zelf doe ik dat meestal met de keukenmachine. Tenzij ik even wat stoom moet afblazen, dan kneed ik lekker met de hand."

Laat de pizza niet te lang in de oven

"Denk er wel aan dat de temperatuur die op de verpakking staat altijd afwijkt", waarschuwt Van Dijke. "Dat kan tricky zijn. De oven moet in ieder geval wel goed heet zijn, dus tussen de 200 en 220 graden, en kort in de oven. Als je zo'n pizzasteen gebruikt, dan wordt die al heel heet, dus hij krijgt dan al van alle kanten heel veel hitte."

Investeer in de saus, adviseert Van Dijke. "Wil je zelf de saus maken, doe dat dan met tomaten of gepelde tomaten met kruiden, misschien een beetje balsamico en peper en zout erbij. Laat die saus dan ook echt even een uurtje op het vuur staan, als je dan toch de tijd hebt. Als je echt een goede, kruidige saus maakt die je wat langer laat pruttelen, dan zit daar meteen zo veel meer smaak aan."

"Experimenteer vooral ook met toppings", tipt Pagrach tot slot. "Wat ik erg lekker vind, is nog extra toppings toevoegen als de pizza uit de oven is gekomen, zoals (gemarineerde) buffelmozzarella en verse rucola. Wat extra vergine olijfolie er overheen en voilà. Je kunt ook eens proberen om een calzone te maken."

Van Dijke is ervan overtuigd dat niet alleen de Italiaanse pizzabakkers een goede pizza kunnen maken, maar dat je dit net zo goed in je eigen keuken voor elkaar kunt krijgen. "Als jij aan de slag gaat met zelf je bodem maken, een goede zelfgemaakte saus en een pizzaoventje - al kun je ook een pizzasteen gebruiken - dan weet ik zeker dat je ook echt wel een hele lekkere pizza kunt maken. Ik zeg niet dat je het kunt evenaren, maar ik denk dat je thuis echt wel een hele goede pizza kunt maken."