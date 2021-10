De magnetron is niet meer weg te denken uit de keuken, maar toch heeft het apparaat een belabberd imago. Jammer, want daardoor wordt vaak niet het beste uit de magnetron gehaald. Twee experts hopen daar met hun tips verandering in te brengen.

Nog steeds bestaan er veel misverstanden rondom magnetrongebruik, bijvoorbeeld dat de straling radioactief zou zijn. Mensen associëren straling vaak met iets negatiefs. Een magnetron maakt echter gebruik van elektromagnetische straling en is veilig in gebruik, weet Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid bij het Voedingscentrum.

Dat de straling naar buiten kan lekken, is eveneens een fabeltje. "Zodra het deurtje opent, stoppen de microgolven", zegt Gerard Kroon, expert woning & huishouden bij de Consumentenbond.

We gebruiken de magnetron voornamelijk om eten te ontdooien en op te warmen. Dat kan vaak efficiënter. "Verdeel gerechten in kleinere porties en schep het eten tussendoor één of twee keer goed om", adviseert Van der Vossen.

Ook al heb je een magnetron met draaiplateau (waardoor de hitte beter wordt verdeeld), goed roeren blijft belangrijk. "Anders kan het zijn dat er zogenaamde cold spots ontstaan: koude plekken in je eten, terwijl de rest heel heet is. Ook vanuit de voedselveiligheid is het belangrijk om je eten goed te verhitten, zodat alle eventuele bacteriën worden gedood."

Beter resultaat als je zelf magnetron instelt

Uit tests van de Consumentenbond is gebleken dat je vaak een beter resultaat krijgt als je zelf de magnetron instelt. De automatische programma's voor het opwarmen van voedsel kun je volgens Kroon daarom beter negeren.

In de meeste instructieboekjes staat aangegeven hoeveel vermogen nodig is voor welke actie. Instructieboekje kwijt? Als je googelt op merk en type kom je vaak al een heel eind. Op de website van het Voedingscentrum vind je een tabel met richtlijnen voor het benodigde vermogen.

Denk ook aan slim ontdooien. Vries een maaltijd liever in kleine porties in, want de microgolven van de magnetron dringen niet heel diep tot de kern van het voedsel door. "Een platte, langwerpige verpakking ontdooit sneller dan eten in een kubusvorm. Maak een blok gehakt het liefst zo plat mogelijk voordat je het invriest", tipt Kroon.

Als je toch grote stukken vlees wil ontdooien, is het efficiënter om deze een avond van tevoren uit de vriezer te halen. Van der Vossen: "Als je een stuk beenham als zodanig wil serveren, is ontdooien in de magnetron niet per se efficiënt. Maar als je vlees invriest waarvan je weet dat je het in stukjes gaat wokken, is het handig om dit in kleine porties in te vriezen. Je denkt er ook niet altijd op tijd aan om het vlees uit de vriezer te halen."

Minder vitamines verloren bij koken in magnetron

Met de magnetron kun je veel meer dan alleen maar eten ontdooien en opwarmen. Zo is koken in de magnetron helemaal geen slecht idee. De magnetron verbruikt iets meer energie maar omdat het koken sneller gaat, is het uiteindelijk efficiënter.

Bovendien gaan er bij koken in de magnetron minder vitamines verloren. "Je hoeft maar weinig vocht te gebruiken, zo'n één à twee eetlepels water bij groente. Hierdoor verlies je minder voedingsstoffen in het kookwater", weet Van der Vossen. "Dek de schaal wel goed af met een bord of magnetronfolie om de warmte zo optimaal mogelijk te benutten."

“Beide experts tippen om het eten na bereiding één of twee minuten te laten staan.”

Als je een combimagnetron hebt, gebruik dan zeker ook de combistand. Je kunt hiermee bakken en opwarmen tegelijk. "Het bereiden van een quiche of diepvrieslasagne gaat op deze manier sneller dan in een gewone oven", zegt Kroon.

Beide experts tippen bovendien om het eten na bereiding één of twee minuten te laten staan, zeker als dit op de verpakking staat. Op deze manier gaart het product niet door maar wordt wel de warmte optimaal verdeeld.