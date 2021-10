Een chocoladevlek op je nieuwe trui? Geen paniek: je krijgt de vlek er wellicht nog wel uit. Maar ga er wel zo snel mogelijk mee aan de slag. Grote kans dat je alle hulpmiddelen al in huis hebt.

Chocoladevlekken kunnen heel hardnekkig zijn en moeilijk te verwijderen. Dat komt waarschijnlijk door het vet dat in chocolade zit, zegt hygiëne-expert Zoë Zwaanenburg van Poetsprins. "Vooral melkchocolade is erg vettig en vetvlekken zijn altijd lastig om uit je kleding te krijgen."

Je kunt de vlek het beste meteen behandelen. "Dat geldt overigens voor alle vlekken. Direct uitspoelen met lauwwarm water en waarschijnlijk gaat de vlek er vanzelf uit", aldus de hygiëne-expert.

Hoe heter het water, hoe makkelijker de chocolade loskomt van de kledingvezels. "Maar heet water is bijvoorbeeld voor een colbert juist weer niet de oplossing. Over een tafelkleed kun je wel prima gekookt water gieten."

Is de vlek heel vers? Dan is speeksel een redmiddel, zegt Zwaanenburg. "Handig als je bijvoorbeeld in een vergadering zit. Door de vlek even schoon te likken breekt het zetmeel dat in chocolade zit meteen af."

Ook Suus Sengers van Suusmaaktschoon.nl adviseert om de chocoladevlek zo snel mogelijk te behandelen. "De meeste middeltjes die ik altijd gebruik, heb je waarschijnlijk gewoon in huis. Als je nog naar de winkel moet rennen, ben je waarschijnlijk toch al te laat. Bij sommige vlekken kun je wachten, maar chocolade fixeert zich heel snel in je kleding."

Melk

Melk blijkt zeer effectief in de strijd tegen chocoladevlekken. "Ik weet niet waarom het werkt, maar het werkt. Gebruik wel volle melk, want door de vette en zoete melk komt de vlek het beste los", zegt Zwaanenburg. Sengers is ook fan van melk. "Je hebt het altijd wel in huis en het werkt heel goed."

Doe wat melk in een kommetje en leg daar het vies geworden deel van het kledingstuk in. Laat de melk een half uurtje intrekken en gooi het kledingstuk daarna in de wasmachine.

Wasbenzine

Een andere optie is wasbenzine, zegt Sengers. "Wasbenzine werkt goed voor vetvlekken, dus ook voor chocolade." Maar je kunt het goedje niet voor alle soorten stof gebruiken omdat sommige daar te kwetsbaar voor zijn. Gebruik het alleen op gekleurd linnen en katoen, adviseert de schoonmaakexpert. "Ga altijd even buiten of in een goed geventileerde ruimte staan als je een vlek met wasbenzine behandelt. Doordrenk de vlek en spoel de wasbenzine er daarna goed uit."

Of gebruik een doek. Daarmee dep je de vlek er vervolgens rustig uit. Zwaanenburg: "Niet wrijven, want dan wrijf je de chocolade er alleen maar verder in. Je zult zien dat de vlek verdwijnt. Daarna meteen in de wasmachine gooien."

Melk helpt goed bij chocoladevlekken. Melk helpt goed bij chocoladevlekken. Foto: Getty Images

Ossengalzeep

Ossengalzeep kan altijd worden ingezet, zegt Sengers. "Daar kun je zoveel mee. Het werkt voor zowel bloedvlekken als tomatensaus en chocoladevlekken. Laat de zeep alleen nooit indrogen, dan kan de stof verbleken en krijg je lelijke vlekken. Stop de was meteen in de machine en nooit hoger dan 40 graden, want ook dan krijg je vervelende vlekken in je kleding."

Borax

"Als het om grote vlekken gaat, bijvoorbeeld door het morsen van chocomelk, dan is borax een hele fijne. En het middel wordt al heel lang gebruikt", tipt Zwaanenburg.

Borax is een wit poeder gemaakt van een natuurlijk mineraal. Wil je het gebruiken, dan kun je het poeder het beste met water mengen en dat op de vlek 'inmasseren'. Het kledingstuk uitspoelen en in de was gooien.

Bleekwater

Zit de vlek op wit linnen of wit katoen, dan kun je bleekwater gebruiken. Maar zie het als laatste redmiddel. Sengers: "Gebruik bleek alleen als je geen melk in huis hebt. Het is gevaarlijk spul en schadelijk voor het milieu." Ook Zwaanenburg is tegenstander van het gebruik van bleek. "Van alle schoonmaakspullen is bleek het moeilijkst om uit water te filteren. En er komen snel giftige gassen vrij als je het mengt."

Maar soms breekt nood wet, zegt Sengers. Maak dan een sopje met water en een scheutje bleekwater en leg het kledingstuk erin. Laat een paar minuten inwerken en gooi het kledingstuk daarna in de wasmachine. "Gebruik bleekwater alleen bij witte kleding, anders krijg je lelijke oranje vlekken die je nooit meer uit je kleding krijgt."