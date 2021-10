Nu het thuiswerkadvies eraf is, mogen we weer terug naar de werkvloer. Maar wat eten we 's middags het liefst tijdens de kantoorlunch? Zijn dat onze traditionele boterhammen met kaas, of maken we andere keuzes?

Ernest van de Voort, directeur Marketing en Concepts bij bedrijfscateraar Albron, ziet langzamerhand een voorzichtige toename van het aantal mensen dat naar kantoor komt en gebruikmaakt van de lunch. "Maar het is absoluut een pril herstel dat hopelijk de komende weken en maanden zal doorzetten."

Volgens Van de Voort is het op dit moment dus nog wat vroeg om te spreken van een nieuw consumptiepatroon. "Tijdens de pandemie was het voor productiebedrijven, fabrieken en distributiecentra vooral business as usual - vaak zelfs a lot more business than usual - als gevolg van het toenemende thuiswinkelen. Daar lijkt het eet- en drinkpatroon grotendeels ongewijzigd te zijn. Het beeld is duaal: een pril herstel in de zakelijke dienstverlening en een opwaartse beweging in productie- en distributieomgevingen."

Een enquête van bezorgservice Deliveroo onder 1.008 Nederlanders liet onlangs zien dat we fan zijn van een voedzame lunchmaaltijd. De pokébowl zou de favoriete werklunch zijn. Ook een goedgevulde salade staat bij veel mensen op het menu. Toch is het broodje niet helemaal verleden tijd: het broodje bal en het broodje gezond behoren ook tot de favorieten van velen.

Foodtrendwatcher Anneke Ammerlaan stelt dat mensen na het thuiswerken in de coronaperiode meer de tijd nemen voor hun lunch, waardoor ze ook betere keuzes maken. "Het is echt iets dat een belangrijk moment is geworden. Mensen namen thuis even dat rustmoment en daardoor hadden ze ook meer tijd om hun lunch klaar te maken."

Minder ongezond eten en meer de tijd nemen

"Nu we weer terug naar kantoor mogen, zal er in eerste instantie nog wel een redelijke run op kroketten zijn, omdat we die thuis niet hebben", vermoedt Ammerlaan. "Maar in het geheel gaan we toch meer naar de salades en de complete maaltijdbroodjes waar echt van alles tussen zit. Ook het vegetarische neemt daarin een vlucht, dus het is wat spannender in de broodjes en de salades, dat zeker. Het hoekje van de boterham, het kuipje boter en het plakje kaas is nog veel kleiner dan het al was, denk ik."

"Ons bedrijf voorziet dat kantoorgebruik anders zal worden en dat de voorzieningen voor eten en drinken dus ook anders ingevuld moeten worden op de werkplek", aldus Van de Voort van Albron. "Dat kan betekenen dat mensen buiten traditionele lunchmomenten ook op andere momenten van de dag op zoek zijn naar makkelijke en snelle eet- en drinkoplossingen die beschikbaar zijn wanneer jij dat wil en waar jij dat wil."

Ammerlaan is tegen 'eten-achter-de-computer' en is van mening dat bedrijven altijd een plek moeten hebben waar mensen van hun stoel kunnen gaan en hun zinnen kunnen verzetten. "Als je achter je bureau gaat zitten eten, dan let je helemaal niet op wat je eet en dan pak je ook veel makkelijker ongezonde dingen."

Veel Nederlanders nemen een boterham met kaas van huis mee. Veel Nederlanders nemen een boterham met kaas van huis mee. Foto: ANP

Gezond staat gelijk aan lekker

"De verandering in de keuzes die we nu maken heeft te maken met gezonder leven. Een salade is ook veel lichter tussen de middag, en je voelt je gezonder, dat speelt daarin natuurlijk ook een rol", zegt Ammerlaan. "Maar het is natuurlijk ook zo dat je in de loop der jaren steeds meer combinaties krijgt."

"Vroeger had je een broodje gezond: kaas met ei en een blaadje sla. Maar als je ziet wat er nu aan mogelijkheden is... Niet alleen qua groente, maar ook qua belegsoorten en allerlei hummusachtige smeersels, dan doe je dat niet direct meer voor je gezondheid. Gezond heeft zich daarin eigenlijk al behoorlijk aangepast aan lekker."

"Gezond en duurzaam wint structureel aan belang", ziet ook Van de Voort. "Dat was voor de pandemie al een ontwikkeling, terwijl na de pandemie de beschikbaarheid van gezonde en duurzame alternatieven de boventoon zal gaan voeren. We zien deze ontwikkeling met optimisme tegemoet. Het past bij onze ambitie, en de tendens lijkt ingezet dat consumenten hier steeds vaker voor openstaan op het werk en als ze recreëren of studeren."