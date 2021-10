Van de drie oervleesvervangers tempé, tofoe en seitan is laatstgenoemde het minst bekend. Zonde, want het product is relatief onbewerkt, heeft een vlezige structuur en zit boordevol gezonde eiwitten.

"Seitan is een eiwitrijk product dat je kunt gebruiken om een vegetarische maaltijd te bereiden", vertelt Marion Pluimes, chef-kok en docent natuurvoeding van De Groene Kookacademie. Ze mijdt bewust de term vleesvervanger, want ze kookt niet 'vleesvervangend' maar vegetarisch.

Seitan komt uit Japan en is gemaakt van tarwemeel en water. Het wordt daar al honderden jaren op traditionele wijze bereid door deeg steeds uit te spoelen zodat het tarwe-eiwit (de gluten) achterblijven.

In het natuurvoedingscircuit is het geen nieuw product, maar tofoe en tempé zijn op een of andere manier toegankelijker voor het grotere publiek, vermoedt Pluimes.

Seitan is een Japans product, minder bekend dan tofoe en tempé. Foto: Getty Images

Seitan heeft een hoog eiwitgehalte

Net als tempé en tofoe heeft seitan een hoog eiwitgehalte, van 20 tot 25 procent. Pluimes: "Het zijn alle drie relatief onbewerkte eiwitrijke producten, de ene is van een graan gemaakt en de ander van een peulvrucht. De ene is niet beter of slechter, gezonder of ongezonder dan de andere. Het is een behoorlijk hoogwaardig eiwit, maar dat geldt voor alle drie."

Omdat seitan volledig uit tarwegluten bestaat, is het overigens ongeschikt voor mensen met een glutenintolerantie of -allergie.

Ook Isabel Boerdam, bekend als De Hippe Vegetariër, vindt het jammer dat seitan wordt ondergewaardeerd. "Ik denk dat het komt doordat veel mensen niet goed weten wat ze ermee moeten in de keuken, maar je kan er juist ontzettend veel mee."

Wat seitan volgens haar van tofoe en tempé onderscheidt, is de unieke structuur. Waar tofoe sponzig is en niet echt een bite heeft en tempé wat harder is, is seitan juist heel vlezig. "Het leent zich daarom goed voor wat 'sauzerige' gerechten waarin je normaal vlees zou verwerken, zoals spaghettisaus, moussaka, bobotie en curry."

Goed om te weten: hoe langer je seitan verhit, hoe taaier het wordt. Dus maak je een pastasaus, voeg het dan pas de laatste tien minuten toe. "Het is lekker om het nog even op te bakken voordat je het toevoegt." Seitan is te koop bij de natuurvoedingswinkel, bij de biologische supermarkt en soms bij de toko.

Vegetarische steak tartaar

Dit heb je nodig voor twee grote steak tartaars of vier kleintjes

250 gram seitan

10 zongedroogde tomaatjes

25 cherrytomaatjes

1 flinke eetlepel kappertjes

1 kleine mango

2 stengels bosui

1 handje pijnboompitten

zout en peper naar smaak

Zo maak je het klaar

Hak de seitan met een groot hakmes fijn, tot je de kruimelige structuur van echte steak tartaar hebt. Doe de zongedroogde tomaatjes met 10 cherrytomaatjes en een eetlepel kappertjes in een keukenmachine en mix tot een grove tapenade. Schil de mango, ontdoe hem van de pit en snij in kleine blokjes. Snij de overige cherrytomaatjes in kleine stukjes. Gebruik een schaar om het groene gedeelte van de bosuitjes in dunne ringetjes te knippen. Verhit een droge koekenpan en rooster daarin de pijnboompitten tot ze goudbruin zijn. Meng de seitantartaar met de tomatentapenade, mangoblokjes, drie kwart van de cherrytomaatjes en de bosuitjes. Breng op smaak met peper en grof zeezout. Vul een serveerring (of gebruik je vrije hand) om een mooi rondje steak tartaar op de borden te leggen. Garneer met de overige cherrytomaatjes, eventueel wat extra kappertjes en de geroosterde pijnboompitten. Serveer met twee sneetjes geroosterd brood.

Bron: De Hippe Vegetariër