Met gerookte eieren krijgen gerechten net die extra verrassende rooksmaak. Ze zijn sinds kort in de supermarkt te koop, maar een beetje barbecueliefhebber rookt ze vrij makkelijk zelf.

Eind 2019 haalden Gijsbert en Annegien Bos het gerookte ei naar Nederland. "Het idee komt uit Australië en is in handen van vrienden van ons", vertelt Gijsbert.

"Ze verkochten een paar jaar geleden hun cateringbedrijf om buiten de stad een boerderij met vrije-uitloopkippen te beginnen. Ze houden enorm van barbecueën en roken, en hebben net zo lang geprobeerd totdat ze een ei met een rooksmaak hadden, zonder dat het ei was gestold."

Precies genoeg rook toevoegen

Het ei blijft dus rauw. Dat lukt door de eieren - bij Smoked Eggs van de familie Bos gaat het om scharreleieren met één Beter Leven-ster - koud te roken, maar liefst zestien uur lang. Bij koud roken staat de warmtebron naast de rookkast, zodat er wel rook maar amper warmte bij het te roken product komt.

Gijsbert: "Temperatuur, luchtvochtigheid en luchtcirculatie zijn heel precies op elkaar afgestemd. Door die combinatie kunnen we precies genoeg rook toevoegen zonder dat de eieren gaan garen."

Smoked Eggs in Drunen is de enige partij in Europa die op deze gepatenteerde manier eieren rookt. Inmiddels zijn ze te koop bij Jumbo, Crisp, Sligro en verschillende delicatessenzaken.

"We kunnen met de huidige rookkast 100.000 eieren per week roken", aldus Annegien. "Binnenkort willen we voorzichtig naar Duitsland, daar zijn nog geen gerookte eieren op de markt."

Mooie plannen, maar hoe smaken de eieren eigenlijk? "Ze hebben een subtiele rooksmaak, een beetje een barbecuesmaak. Maak je bijvoorbeeld een roerei of een omelet, dan lijkt het net of je bacon hebt meegebakken. Dat horen we ook van onze klanten terug."

Annegien maakt bijvoorbeeld shakshuka of eiersalade met de gerookte eieren, of gebruikt ze in een noedelsoep of nasi, en bij asperges. Ook in een hollandaise- of bearnaisesaus doen de gerookte eieren het goed. "Onze eieren - die overigens door het roken veel langer houdbaar blijven - vallen verder opvallend goed in de smaak bij kinderen, dat hadden we vooraf helemaal niet kunnen bedenken. Veel vrienden hebben kinderen die geen eieren lusten, de gerookte eieren vinden ze vaak wel lekker."

Shakshuka met gerookte eieren. Shakshuka met gerookte eieren. Foto: Sabine van Doremalen, BySabPhotography

Zelf koud of warm eieren roken

Roken is populair onder barbecueliefhebbers, en ook eieren kun je natuurlijk zelf roken. Meneer Wateetons, foodwriter en auteur van Over Rook, denkt dat het voor de thuisgebruiker makkelijker is om het ei eerst kort te koken en daarna te pellen en warm te roken. "Hiermee bedoel ik dus gewoon een minuut of tien in een rookoven of op de barbecue met wat extra rookhout. Het resultaat is een goudgeel ei met een lekkere rooksmaak."

Je zou ook een rauw ei op de barbecue kunnen doen. Bij ongeveer 120 graden is het ei na een kwartier wel gaar. "Er zit niet voor niets een schaal rond een ei. Die is er om zaken binnen en buiten te houden", legt Meneer Wateetons uit. "De rooksmaak zal dan ook gering zijn."

Een smakelijker alternatief: een minuut of vijf koken en dan craqueleren, zodat de schil kapot is maar er nog wel omheen zit, en vervolgens een minuut of tien op de barbecue. "De rook kan via de scheurtjes beter in het ei trekken. Je krijgt bovendien een prachtig patroon op de plekken waar de scheuren in de eierschaal zaten."

“Je moet wel wat geduld hebben. Aan de andere kant: het gaat helemaal vanzelf.” Meneer Wateetons, kookboekenauteur

Koud roken is vanzelfsprekend ook een mogelijkheid, maar vereist veel tijd en meer spullen. De rook moet namelijk worden gescheiden van de hitte. "Dat kan door de rook van de ene naar de andere plek te vervoeren, door bijvoorbeeld een buis op de barbecue aan te sluiten. Onderweg koelt de rook af", vertelt Meneer Wateetons.

Iets makkelijker is een koudrookspiraal, te koop voor een paar tientjes. In de spiraal - die je in de barbecue of in een kartonnen doos plaatst - doe je heel fijne houtmot en dat steek je aan. Dit blijft een uur of acht smeulen en met de rook die ervan afkomt kun je van alles roken, dus ook (rauwe) eieren. "Je moet wel wat geduld hebben. Aan de andere kant: het gaat helemaal vanzelf, je hoeft er verder niets aan te doen."