Door de coronacrisis sloten restaurants noodgedwongen hun deuren. We experimenteren sindsdien zelf in de keuken met nieuwe recepten, laten ons eten thuis bezorgen of boeken een thuiskok, ook een oplossing voor bekende Nederlanders die liever niet naar een restaurant gaan.

Klaas Hoekstra is sinds 2013 thuiskok en eigenaar van Kok aan huis Klaas Culinair. Hij regelt alles. "Ik vraag ze of er bepaalde uitzonderingen zijn en of ze bepaalde producten niet mogen eten, en aan de hand daarvan maak ik een verrassingsmenu. Ik ben zelf de kok op locatie en ik regel de bediening, en we zorgen ook voor een mooi gedekte tafel. Het is echt het restaurantgevoel naar je huis brengen."

Hoekstra heeft er de afgelopen maanden veel collega's bij gekregen. Allemaal professionals. "Het is belangrijk om te weten dat de kwaliteit echt goed is en dat het allemaal gepassioneerde koks zijn. Sommigen zijn ingestroomd nadat ze de horeca uit waren gegaan en omdat ze het leuk vinden om op zaterdag - de drukste dag van de week - nog even een diner te verzorgen."

Lekker eten, maar dan zonder opsmuk. Als je in je pyjama wilt eten, kan dat ook. Foto: Getty Images

Nederlanders steeds bekender met private dining

Casper Engelkens is medeoprichter van het platform ChefMaison. Daar kun je een thuiskok boeken. "ChefMaison is in coronatijd begonnen en het leek mij leuk om chefs een nieuwe inkomstenbron te bieden, omdat alle restaurants dicht waren. We willen het voor Nederland ook zo toegankelijk en makkelijk mogelijk maken om een chef te boeken."

Afgelopen winter waren er nog 2 chefs, half maart circa 25 en op dit moment 59 in Nederland, en 9 internationaal. Engelkens: "We verwachten het aanbod voor het einde van het jaar op honderd chefs in Nederland te zitten en rond de twintig chefs in het buitenland."

ChefMaison zorgt voor alles om de culinaire ervaringen heen , aldus Engelkens. "Wij nemen zaken als klantcommunicatie, marketing en administratie over en willen het daarmee voor elke thuiskok in spe mogelijk maken de markt te veroveren."

Cijfers over het aantal thuisdiners de afgelopen jaren zijn er niet. "Ik denk dat het aantal thuiskoks echt explosief gegroeid is", stelt Hoekstra. "Je ziet nu dat het populair begint te worden en dat het bekendheid heeft gekregen. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat veel zzp-koks vanuit de restaurants als thuiskok zijn gestart en het heeft daardoor echt een run genomen."

'Mensen zijn na afloop altijd heel enthousiast'

"Je ziet dat Nederland steeds bekender wordt met het concept private dining", merkt ook Engelkens. "Mensen die op onze website komen hebben deze ervaring nog nooit gehad, maar zijn na afloop altijd heel enthousiast en willen het vaker doen."

"We proberen een zo divers mogelijk aanbod te bieden", zegt Engelkens over zijn platform. "Je vindt bij ons koks uit een hoger segment en een hogere prijsklasse, maar ook beginnende talenten die net iets goedkoper zijn. Hierdoor is het dus ook toegankelijk voor een breed publiek."

Vincent Roest, medeoprichter van ChefMaison, kan dit beamen. "Aan de businesskant zie je veel aanvraag, met zakendiners of personeelsfeesten, en topsporters weten ons ook te vinden."

'Veel koks hebben geen website of zijn niet goed vindbaar'

"ChefMaison is een leuk platform dat bemiddelt tussen koks en hun klanten", vindt Hoekstra. "In coronatijd zijn er veel koks bij gekomen, dus zij hebben geen website of ze zijn niet goed vindbaar. Die koks hebben zo'n applicatie nodig om aanvragen naar zich toe te trekken."

Mees Temminck is een van de koks die aangesloten is bij ChefMaison, maar was daarvoor al aan het vissen in de vijver van de thuiskokbranche. "Net voor de COVID-19-periode kreeg ik een nieuwe baan in een restaurant en toen was het een kwestie van last in, first out. Toen heb ik een half jaar thuisgezeten en begon ik bij een paar bekenden op den duur thuis te koken. Toen Casper mij uiteindelijk benaderde, zag ik geen nadelen en dacht ik: hoe meer aanvragen, hoe beter."

Temminck vertelt dat hij begint met een viergangenmenu vanaf vier personen, waarvoor je circa 100 euro per persoon betaalt. Voor zijn meest luxueuze menu van zeven gangen betaal je 150 euro per persoon.

Thuiskok Joey de Vries - te boeken via het platform - vindt het platform voor iedereen geschikt. "Ik kom ook bij bekende Nederlanders en zij geven aan dat ze liever niet naar een restaurant gaan, omdat ze daar niet rustig kunnen zitten. Thuis kunnen ze lekker in ongedwongen sfeer zitten, dus dat zie je ook. Sommige mensen zijn dressed up als je bij ze thuiskomt, anderen lopen gewoon lekker op hun slippers en het liefst in hun pyjama."