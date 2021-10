Eet groentesoorten die bij het seizoen horen, krijgen we van onze omgeving en het Voedingscentrum te horen. Is dat echt beter? En zo ja, waarom dan?

Het Voedingscentrum - bekend van de schijf van vijf - geeft deze week op sociale media het advies om volgens het seizoen te eten. Daarmee ontzie je namelijk het milieu.

"Groente en fruit van het seizoen zijn minder belastend voor het milieu dan soorten die zijn geïmporteerd uit landen buiten Europa", meldt een woordvoerder van het kenniscentrum van de overheid. "Het maakt ook uit of ze per vliegtuig zijn vervoerd of zijn gekweekt in een verwarmde kas."

Groenten zijn het duurzaamst als ze uit Nederland komen en dan van de akker of uit een kas komen die niet veel verwarming nodig heeft, aldus het Voedingscentrum. Ook groentesoorten uit andere Europese landen zijn vaak een duurzame keuze.

Seizoensgroenten bevatten meer voedingsstoffen

Seizoensgroenten en -fruit zijn dus duurzaam, maar denk ook eens aan het gezondheidsaspect, zegt Valentine Dillisse. Zij is arts integrale geneeskunde en leefstijl en gebruikt op sociale media de naam Dokter Valentine. "Er zitten meer voedingsstoffen in groente- en fruitsoorten die je in het seizoen eet." Op verzoek van NU.nl dook zij in de wetenschappelijke onderzoeken op dit gebied. "Dan vind je aardige resultaten, zeker als het gaat om vitamine C."

Neem spinazie. "Spinazie is het hele jaar door verkrijgbaar - ook uit de kas. Maar in het najaar bevat die groente 55 procent meer vitamine C. Dat heeft de natuur mooi afgestemd, want dat is precies op het moment dat het griepseizoen begint en je wel wat extra vitamines kunt gebruiken. Ook in broccoli zit meer vitamine C in de herfst."

Voor bètacaroteen geldt dat dit juist in de zomer meer in groente en fruit zit. Handig, want dat stofje beschermt je tegen de schade van zonnestralen. "Bètacaroteen zit in wortelen en in oranje groente- en fruitsoorten, die vooral in het voorjaar rijp zijn. Citrusvruchten, zoals mandarijnen en citroenen, worden juist rond Sinterklaas geoogst in de landen rondom de Middellandse Zee. Die vruchten bevatten veel vitamine C, wat je in die tijd nodig hebt."

“Variatie blijft het belangrijkst: elke groente- en elke fruitsoort heeft zijn eigen unieke mix van vitaminen en mineralen.” Valentine Dillisse, bekend als Dokter Valentine

Populair gezegd: de natuur zorgt ervoor dat je krijgt wat je nodig hebt in het bijbehorende seizoen, aldus Dillisse. "De smaak is ook beter", aldus de arts. "Waardoor je er meer van eet. Dat is nog zoiets dat de natuur mooi heeft geregeld."

Een ander voordeel van seizoensproducten: ze zijn volop verkrijgbaar en dus goedkoper. "Kijk maar naar blauwe bessen en bramen. Die zijn dan op veel plaatsen in de aanbieding."

Van de term superfoods wil Dillisse niet spreken als het gaat om seizoensgroenten. "Als het om voeding met veel voedingsstoffen gaat, dan wijs ik liever naar broccoli dan naar zeldzame bessen uit Zuid-Amerika, zoals goji- of incabessen. Maar variatie blijft het belangrijkst: elke groente- en fruitsoort heeft zijn eigen unieke mix van vitaminen en mineralen."

Niet iedereen heeft een moestuin of fruitbomen. Niet iedereen heeft een moestuin of fruitbomen. Foto: Getty Images

Groente en fruit uit de kas vaak kunstmatig nagerijpt

Van groente en fruit uit de kas is Dillisse niet zo'n fan. "Die zijn vaak nagerijpt met chemische producten. Behalve dat er minder voedingsstoffen in zitten, weten we niet wat de effecten van die gassen zijn. De vraag is wat die doen voor je gezondheid."

De roep om het liefst groente en fruit uit de eigen buurt te eten, heeft te maken met de rijping die nog niet is voltooid, maar ook met de kortere weg naar je bord. "De rijping zorgt voor meer voedingsstoffen. En door het transport verlies je ook kostbare vitamines, zoals vitamine C. Als je nu spinazie van het land haalt en in de winkel legt, gaat daar wel een week overheen. Uit een paar studies blijkt dat dan tot wel de helft van de vitamine C verloren gaat." Omdat nu eenmaal niet iedereen een moestuin heeft, tipt Dillisse om naar een markt of een winkel met biologische producten te gaan.

Eet ook eens iets buiten je comfortzone, adviseert het Voedingscentrum. "We hopen mensen te inspireren om eens te kiezen voor groente die ze misschien nog niet zo goed kennen. In onze receptenzoeker op de site vind je meer dan tweeduizend gezonde recepten. Als je daar de groente invult waar je iets mee wil maken, krijg je volop inspiratie."