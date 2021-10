Het idee van koken met restjes doet maar bij weinigen het water in de mond lopen. Toch kan koken met restjes verrassend lekker zijn. De Netflix-show Best Leftovers Ever! tilde koken met kliekjes tot een nieuw niveau, waarbij zelfs gnocchi van oude frietjes voorbijkwam. Ook de minder creatieve hobbykok kan met restjes een lekkere en makkelijke maaltijd op tafel zetten. Twee experts delen hun favorieten.

Per jaar verspillen alle huishoudens in Nederland samen zo'n 590 miljoen kilo goed voedsel. Minder voedsel verspillen is goed voor het klimaat, maar zeker ook voor de portemonnee.

Koken met restjes is een prima manier om voedselverspilling tegen te gaan. De kunst daarbij is om het zo leuk mogelijk te maken, weet Mary Stottelaar, diëtist en medeoprichter van PuurGezond.

"Ik vind het een uitdaging om te koken met wat ik in huis heb. Ook slim boodschappen doen is belangrijk. Ik ga een keer per week naar de markt en een keer per week naar de supermarkt", zegt Stottelaar, die zelf eens in de zoveel tijd bewust een week geen boodschappen doet. "Ideaal om ook eens restjes uit de diepvries op te maken. En iedereen kent wel die koelkast vol met halve potjes. Zo komen deze ook op."

Favoriet: broodquiche van oud brood

Ook 'kliekjeskoningin' Daisy Scholte kookt creatief met restjes uit overtuiging. De auteur van het boek Lekker koken met restjes en oprichter van het platform All Day Every Daisy hield een inspirerende TED-talk over voedselverspilling.

Haar favoriet is de broodquiche van oud brood. "Je kunt hier elke quiche mee maken volgens normaal recept. In plaats van bladerdeeg neem je oud brood om de springvorm en de randen mee te beleggen. Het is soms even puzzelen, maar het is superorigineel, makkelijk en een stuk minder vet", vertelt Scholte.

Zelf is de kookboekenauteur ervan overtuigd dat alles op brood kan. Een restje pastasaus met kaas erover op een broodje in de oven of een restje couscous met hummus op brood zijn in huize Scholte populaire lunchgerechten.

Minestronesoep is perfect voor restjes groenten. Minestronesoep is perfect voor restjes groenten. Foto: Getty Images

Soep is een prima manier om restjes op te maken

Waar je ook altijd iets mee kan, zijn eieren, vult Stottelaar aan. "Ik maak heel graag frittata of quiche met groenterestjes. Als je bladerdeeg in huis hebt, is het ook heerlijk om restjes in bladerdeegflapjes te verwerken. Of rol je restjes eens in pannenkoekjes door er eerst een soort van ragoutje van te maken."

"Ook soep is een prima manier om restjes op te maken. Met een beetje pasta of rijst erin wordt het een minestrone-achtige soep. Zo heb je snel een complete maaltijd op tafel staan", vertelt de diëtist. Ze weegt zelf wel altijd de pasta en rijst af om restjes zo veel mogelijk te voorkomen. "Gedroogd lijkt het altijd zo weinig. Ik weeg eigenlijk niets af, maar voor gedroogde koolhydraatbronnen maak ik een uitzondering."

“Van patat die je overhoudt uit de snackbar kun je de volgende dag aardappelsoep of een 'friettata' maken.” Daisy Scholte, kookboekenauteur

Maak een strooigoedtaart van pepernoten en schuimpjes

Als je toch te veel risotto hebt gekookt, kun je hier heel goed risottoballetjes van maken, of de risottoburger naar een recept van Scholte. Hierbij kneed je de risotto met een eitje, wat meel en broodkruimels tot een burger. Voeg eventueel wat kaas, groente en kruiden toe en de burger kan zo de pan in.

Van patat die je overhoudt uit de snackbar kun je de volgende dag aardappelsoep of een 'friettata' maken, aldus Scholte. Als je de patat te zout vindt, kun je deze prima eerst even afspoelen en droogdeppen.

Nu het strooigoed weer in de winkels ligt, mag ook de strooigoedtaart uit Lekker koken met restjes niet ontbreken. Hiervoor meng je strooigoed zoals pepernoten, schuimpjes en tumtummetjes met wat oud brood. Dit kunnen boterhammen, krentenbollen of afbakbroodjes zijn.

Scheur en hak in kleine stukken en meng met wat melk en eieren en een beetje kaneel tot een massa die blijft plakken, maar niet te vochtig is. Er kan ook chocolade worden toegevoegd. Bak het mengsel in de oven een uur op 150 graden.





