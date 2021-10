Kip is lekker in veel verschillende gerechten, maar tot grote frustratie van veel mensen is het vlees na het bereiden vaak gortdroog. Hoe voorkom je dat?

Het lijkt moeilijk, maar ervaren kok en kookboekenauteur Mounir Toub en culinair auteur Janine Jansen hebben tips waarmee je ervoor kunt zorgen dat jouw kipfilet, kippenbout of hele kip goed mals blijft.

Kipfilet

Kipfilet blijft zacht als je hem van tevoren een paar uur marineert. Foto: Getty Images

Wil je voor 100 procent zeker weten dat je kip goed lukt? Gebruik dan een sous-videapparaat waarmee je de kipfilet vacuüm kunt garen, adviseert Toub. "Doe hem in een vacuümzak met allerlei specerijen en een beetje vocht naar smaak, en laat dat dan garen. Doordat het zo compact verpakt is - er kan dus niks uit qua smaak en vocht - blijft de kip supermals en valt het vlees van het bot. De kipfilet maak je daarmee echt botermals."

Voor wie zo'n apparaat niet heeft, zijn er andere trucs. "Wat ik heb ontdekt: als je kip marineert en een nacht in de karnemelk of in yoghurt legt, wordt ze erg zacht", tipt Jansen. "Zeker als je filetjes hebt. Daarbij moet ik wel zeggen dat je per se een goede kip moet hebben - geen plofkip, dat kan natuurlijk echt niet."

Iets wat volgens Jansen ook goed werkt, is kip een paar uur marineren in sojasaus en knoflook. "Ik doe het nu ook vaak met knoflook en olie, je moet er dan voor zorgen dat de kip er goed onder staat. Let op dat je die olie en knoflook weggooit, want bij die combinatie komen heel gauw een soort giftige sporen vrij, dat moet je natuurlijk ook niet hebben."

Kippenbouten

Zachtjes stoven in bouillon, dan blijven je kippenpoten lekker mals. Foto: Getty Images

Toub gebruikt bij het klaarmaken van zijn kip vaak dezelfde methode. "Als ik mijn kippenbouten klaarmaak, dan stoof ik ze heel vaak. Ik marineer ze eerst goed en in de marinade doe ik altijd iets van citroen of sinaasappel, dat gaar ik dan mee en dan bak ik de poten in de pan licht aan. Vervolgens stoof ik ze. Tijdens het stoven komt er een bouillon bij met de citroen of sinaasappel, ik laat de deksel erop en dan laat ik het heel rustig stoven."

Ook de kippenbouten kun je bereiden door ze in de karnemelk of yoghurt te laten weken, zegt Jansen. "Gepaneerde kip is toch ook wel heel erg lekker. Zelfgemaakte Kentucky Fried Chicken is iets waar wij heel erg fan van zijn. Daar hebben wij die karnemelk van, want in de VS doen ze de kip in de karnemelk. Heel erg lekker."

Hele kip

Kip aan het spit. Foto: Getty Images

Ook wanneer hij een hele kip gaat bereiden, gebruikt Toub de hierboven genoemde methode van het stoven. "Op het moment dat de hele kip gaar is, laat ik hem een beetje afkoelen en dan smeer ik er een beetje roomboter overheen", legt hij uit. "Vervolgens doe ik de kip in een hele hete oven, dan wordt de buitenkant - dus het vel - heel krokant en blijft de binnenkant sappig. Hetzelfde geldt voor de kippenbouten, en de kipfilet is dan zo klaar. Ik laat het dus heel rustig garen, dat vind ik het lekkerst, want dan zijn ze goed sappig."

Jansen zweert bij het gebruiken van een citroen voor het klaarmaken van een hele kip. "Je stopt die in zijn binnenste en dan zet je hem in de oven. Dat is altijd erg lekker. Daar ben ik mee begonnen toen ik zo'n 25 jaar geleden een recept van iemand kreeg. De citroen dringt op de een of andere manier door de hele kip heen en daar wordt ze erg lekker van. Zet de oven op 200 graden en laat de kip er dan ongeveer 45 minuten in, en dan eerst afdekken met aluminiumfolie. Haal die er daarna af en laat het even een kwartiertje staan. Daarna heb je zo'n geweldig malse kip, dat is niet normaal."

Hoewel een kip wel snel droog kan worden, zegt Jansen dat het op deze manier wel altijd goed moet komen. "Het is helemaal niet zo ingewikkeld, vind ik. Op deze manier is het altijd lekker, ik zou het echt een keer proberen."

Fried chicken à la Jansen & Jansen

Fried chicken à la Jansen & Jansen. Foto: Jansen&Jansen

Leg de kippenpoten in een flinke scheut karnemelk met een losgeklopt ei. Heb je dat niet in huis, dan kan yoghurt ook. Het liefst een nacht laten weken. Meng in een kom 75 gram bloem met 1 theelepel korianderpoeder, 1 theelepel chilipoeder, 1 theelepel gedroogde salie, 2 eetlepels paprikapoeder, 2 eetlepels uienpoeder, 2 eetlepels knoflookpoeder en flink wat zwarte peper. Haal de kippenpoten door het bloemmengsel en laat ze een uur indrogen. Eigenlijk moet je ze nu frituren, maar je kunt ze ook bakken in een pan met een laagje olie. Regelmatig keren en een half uur in de oven na laten garen op 180 graden.

Recept uit Hartstikke mediterraan