Het leek wel de zomer van de limoncello in Nederland. De ene na de andere citroenlikeur van eigen bodem zag het levenslicht, deels geboren in de keukens van families of groepjes vrienden. Een fles kost in de winkel tussen de 12 en de 20 euro, maar je kunt de drank ook makkelijk zelf maken. Moet je wel even goed oefenen.

De van oorsprong Italiaanse likeur limoncello begint met vier basisingrediënten: citroenen, alcohol, suiker en water.

Het recept is niet moeilijk: schil de citroenen en laat deze minstens een week in een weckpot op een donkere plek in de gekozen alcohol trekken. Filter daarna de alcohol om de schillen eruit te halen.

Verhit vervolgens water in een grote pan en voeg suiker toe totdat het opgelost en helder is. Het afgekoelde suikerwater mix je met de alcohol en bottelen maar.

De dikte van de schil verschilt van citroen tot citroen

Simpel, maar de details zijn belangrijk. Zorg ervoor dat de citroenen die je gebruikt biologisch zijn, benadrukken limoncellomakers. "Je gebruikt voor limoncello alleen de schil van de citroenen", aldus Dave van Zanten van Local Legends Limoncello uit Zeist. Hij begon samen met jeugdvrienden Delano Nesselaar en Pieter Brantjes vorig jaar met het maken van limoncello aan de keukentafel.

"De dikte van de schil verschilt zo per citroen, dat het alleen zin heeft om deze met de hand te schillen. Het is namelijk belangrijk dat je alleen het geel van de schil gebruikt en niet het witte meeneemt, omdat dit een bittere smaak aan je limoncello geeft. Daarnaast moeten de citroenen onbespoten en ongewaxt zijn. Die wax wil je niet in je limoncello hebben."

Dit heb je nodig: Schilmesjes

Weckpotten

Pan om suikerwater in te maken

Filter om de citroenschillen uit de alcohol te halen. Suggesties: koffiefilters, vergiet of een theedoek

Flessen en trechter voor het bottelen

Pure alcohol in Nederland lastig te vinden

De keuze voor het soort alcohol dat je gebruikt heeft impact op de smaak en het alcoholpercentage van je limoncello. De meest voorkomende opties zijn pure consumptiealcohol van rond de 96 procent, wodka of grappa. De broers Frank en Thom Koreman van Koreman's Limoncello uit Breda geven de voorkeur aan het gebruik van pure alcohol.

"Grappa en wodka vinden we zelf minder lekker om te gebruiken voor limoncello", zeggen de broers. Hun limoncello won dit jaar goud op de International Wine & Spirit Competition, ook wel 'het WK van de alcoholhoudende dranken' genoemd. "Aan grappa en wodka zit al smaak, waardoor je limoncello een ander karakter krijgt. Sommige mensen zweren juist daardoor bij grappa, omdat de smaak wat zachter is."

"Pure alcohol is in Nederland wel wat lastiger in winkels te krijgen", vervolgen ze. "Bestel deze in een webshop of vraag eens bij een onafhankelijke slijterij of ze het in het magazijn hebben liggen."

"Het belangrijkste kenmerk van Italiaanse producten is de kwaliteit en de eenvoud", vertellen de broers Koreman. "Vooral de balans tussen verschillende ingrediënten maakt dat het een goed product wordt. De basis is eenvoudig, maar de sweet spot vinden is wat het proces lastig maakt."

“Toen we begonnen, hebben we steeds nauwkeurig opgeschreven wat we per fles deden.” Frank Koreman van Koreman's Limoncello

Notitieboek in de aanslag houden

Als de mannen achter Koreman's Limoncello één gouden tip mogen meegeven, dan is het dat je tijdens het proces je notitieboekje in de aanslag moet houden.

"Toen we begonnen, hebben we steeds nauwkeurig opgeschreven wat we per fles deden", aldus Frank Koreman. "We zijn een jaar bezig geweest en hebben ruim honderd verschillende variaties gemaakt, totdat we op de receptuur kwamen van onze huidige limoncello. Door alles op te schrijven, kun je het proces tot in de puntjes gaan begrijpen en verfijnen. Je kunt op deze manier proeven wat je hebt gedaan en makkelijk aanpassingen maken."

Basisrecept om mee te variëren 250 ml pure consumptiealcohol (rond de 96 procent)

De schil van drie middelgrote citroenen

250 gram suiker

750 milliliter water

Blijven variëren tot je de lekkerste combinatie vindt

Ook als het gaat om de hoeveelheden van de ingrediënten is het vooral uitproberen, zegt Van Zanten. "Voor een beginner is het een goed idee om te beginnen met de aanschaf van een liter pure alcohol en deze in vieren te splitsen, zodat je vier verschillende recepten kunt uitproberen."



Van Zanten: "Om verschillende limoncello's te krijgen, varieer je in de hoeveelheden van de ingrediënten totdat je uitkomt bij de combinatie die jij het lekkerste vindt. Experimenteer ook met de weektijd van de citroenschillen in alcohol. Doe dit voor de ene fles bijvoorbeeld twee weken en laat voor de andere fles de citroenschillen vier weken in de alcohol laat staan. En daarna? Maak je vrienden en familie blij en organiseer een proeverij."