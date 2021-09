Eiwitten vormen de bouwstenen van ons lichaam en onze spieren. Om te variëren met het standaard voedingspatroon, kiezen sommigen voor proteïnepannenkoeken. Hebben we die extra voedingsstoffen nodig? Twee experts delen hun visie.

Volgens het Voedingscentrum hebben gezonde mensen dagelijks zo'n 0,83 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht nodig: voor iemand die 70 kilo weegt, gaat het dus om zo'n 58 gram eiwit per dag.

Guido Camps, voedingswetenschapper aan Wageningen University & Research, weet dat iedereen graag meer eiwitten wil eten omdat deze in tegenstelling tot vetten en koolhydraten geen slechte naam hebben. "Eiwit heeft een hele hippe feel, dus het is geen wonder dat producenten ineens alles 'rijk aan eiwit' willen noemen en dat mensen veel eiwit willen eten. Eiwit is belangrijk voor de opbouw van je lichaam en het verzadigd, dus daardoor eet je wat minder, dus in die zin is het zeker een goed idee om eiwit te eten."

“Mensen die veel sporten hebben voldoende eiwitten nodig, omdat ze hun spieren regelmatig belasten.” Claartje Schröder, oprichter van het foodblog Foodness.nl

"Het is belangrijk dat je macronutriënten - vetten, koolhydraten en proteïnen - in balans zijn", vult Claartje Schröder, oprichter van het foodblog Foodness.nl aan. "Mensen die veel sporten hebben voldoende eiwitten nodig, omdat ze hun spieren regelmatig belasten. Om deze reden zie je tegenwoordig steeds vaker eiwitshakes en proteïnerepen voorbijkomen."

Schröder heeft op haar site al verschillende artikelen geschreven over gerechten met extra eiwitten. Volgens haar zijn eiwitshakes ideaal om proteïnepannenkoeken mee te bakken, ook kun je er volgens haar mug cakes mee bakken. "Eigenlijk maakt het niet zo gek veel uit wat voor type of merk eiwitpoeder je gebruikt", zegt Schröder. "Je kunt er goed mee bakken. Eiwitpoeder kun je bijvoorbeeld met een ei, wat melk en water tot een pannenkoekenbeslag klutsen."

Een tussendoortje, niet iets dat je elke dag moet eten

Is dat nou nodig? Camps zegt, net als het Voedingscentrum, dat de gemiddelde persoon gemakkelijk aan genoeg eiwitten komt en vindt het daarom onnodig om voor proteïnepannenkoeken te kiezen. "De meeste mensen eten vooral een beetje te veel en krijgen niet per se te weinig van iets binnen. Tenzij je een bodybuilder bent, of je bent herstellende, of veganist. Dan kun je extra dingen gaan eten, zoals zo'n pannenkoek. Maar je kunt ook gewoon kwark, vlees of peulvruchten eten, want het is de vraag of een eiwitpannenkoek de meest logische methode is."

"Je zou eens moeten kijken naar de voorverpakte pannenkoeken die in de supermarkt liggen", zegt Camps. "Je hebt de gewone pannenkoeken en proteïnepannenkoeken, je kunt dan kijken hoeveel eiwit dat precies scheelt en bedenken wat de gemiddelde persoon op een pannenkoek doet. Als je er een goede laag stroop op gooit, dan is het vooral gewoon nog steeds een tussendoortje en niet zozeer iets bijzonders of iets wat je elke dag zou moeten eten."

Een bakje kwark levert ook veel eiwitten. Foto: Getty Images

Steeds meer eiwitproducten in de supermarkt

"Eiwitpoeder bevat een soort pure vorm van eiwitten", legt Schröder uit. "Van zo'n eiwitpoeder hoef je maar een beetje toe te voegen aan je mug cake-beslag, smoothie of shake om toch een extra dosis eiwitten binnen te krijgen."

In de supermarkt vind je tegenwoordig steeds meer verschillende eiwitrijke producten. "Je hebt pannenkoekmix of voorgebakken pannenkoeken die extra verrijkt zijn met eiwit", zegt Camps. "Marketeers noemen dan de opmerking 'een extra lekkere beloning voor na de maaltijd' bij deze producten, maar als jij na je avondmaaltijd nog een eiwitverrijkte pannenkoek gaat eten en je gooit er nog een goede laag stroop op, dan denk ik dat je uiteindelijk vooral jezelf dik aan het maken bent en je niet zozeer gezond bezig bent."

Volgens Camps is de hype rondom de proteïnerijke producten meer een marketingstunt en helpt hij mensen niet per se gezonder te leven. "In die zin is het een nieuwe nichemarkt. Er hangt een goede zweem rond eiwit, dus er komen meer producten van. Bij het tankstation liggen tussen de snoeprepen ook ineens de proteïnerepen. Als je ernaar kijkt zijn ze gewoon omhuld met chocolade en zoet, maar omdat het dan een eiwitreep heet denken mensen dat het een betere keus is."