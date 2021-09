Wat is de beste blender? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Blenders zijn vooral goed in mengen en pureren. Ze hebben een dichte kom, zodat je minder snel knoeit. Blenders zijn handig als je bijvoorbeeld graag zelf smoothies, fruitshakes, soep of saus maakt. Je kunt ze ook gebruiken voor het pureren van babyvoeding.

De Consumentenbond test blenders op onder meer het maken van smoothies, pureren van babyvoeding, maken van beslag, gebruiksgemak en geluid. Er zijn in totaal 83 blenders getest die goed verkrijgbaar zijn.

Een blender van Bosch komt als Beste uit de Test. Een blender van Tefal is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Bosch MMB6172S VitaPower Serie 4

Bosch MMB6172S VitaPower Serie 4. Bosch MMB6172S VitaPower Serie 4. Foto: Consumentenbond

Deze blender van Bosch is er in twee variaties. Naast de MMB6172S heb je ook de MMB6174S. Het enige verschil is dat je bij die tweede een kleine smoothiekan meegeleverd krijgt.

Hij blinkt uit in het pureren van babyvoeding. Maar ook met groente- en fruitsmoothies en pannenkoekenbeslag heeft hij geen moeite.

Hij is makkelijk in het gebruik en alle losse onderdelen kunnen in de vaatwasser. De kan van 1,5 liter is lekker ruim, dus je kunt ook grotere hoeveelheden tegelijk maken.

Maar hij heeft ook enkele nadelen. Hij is niet goed in ijs crushen. Dit zie je overigens bij de meeste blenders. Daarnaast werkt hij minder prettig voor linkshandigen en maakt hij vrij veel lawaai.

Beste Koop: Tefal BL439D Blendforce II

Tefal BL439D Blendforce II Tefal BL439D Blendforce II Foto: Consumentenbond

Dit model van Tefal scoort redelijk en is goedkoper dan de Bosch. Hierdoor heeft hij de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Hij is goed in het maken van groente- en fruitsmoothies, al heeft hij wel wat moeite met een smoothie van bevroren fruit. Het maken van pannenkoekenbeslag en pureren van babyvoeding doet hij ook iets minder goed, maar nog steeds redelijk.

Daarnaast is hij gebruiksvriendelijk, ook voor linkshandigen, en maakt hij relatief weinig lawaai. De losse onderdelen kunnen in de vaatwasser.

Net als de Bosch is hij niet goed in het crushen van ijs.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.