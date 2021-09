Pastasalade is niet bij iedereen even geliefd. Vaak gaat het mis in de bereiding en wordt hij te droog of zit er te veel mayonaise in. Met een goed gemaakte pastasalade kun je alle kanten op voor zowel de lunch als het avondeten, maar hoe doe je dat? Experts geven hun tips.

Als je pastasalade maakt, is de eerste vraag welke pastasoort je hiervoor gaat gebruiken. Dit heeft niet alleen te maken met persoonlijke voorkeur, maar ook een beetje met de ingrediënten die je aan de pasta toevoegt.

Pastasalade wordt op basis van een dressing gemaakt en je hebt een pastasoort nodig die dat mengsel goed meepakt, zegt Susan Aretz, kookboekenauteur en oprichter van SusanAretz.nl. "Een pasta met ribbeltjes houdt dressing beter vast dan gladde pasta", tipt Aretz, die zelf voor pastasalades het liefst fusilli gebruikt.

We zijn in Nederland erg gewend aan witte pasta, maar je kunt voor een pastasalade prima kiezen voor volkorenpasta of een pasta die van groente is gemaakt.

"Die zijn voedzamer, maar vragen om andere smaakcomponenten. Als tegenhanger mag de smaak van je ingrediënten best wat heftiger zijn. Lichtere smaken, bijvoorbeeld geitenkaas, vallen eerder weg. Ga voor iets meer kruiden en voeg gerookte of gepofte aubergine of uitgebakken spekjes of vegaspekjes toe."

Pastasalade kan simpel zijn

Neem vooral een pasta die je ook zo lekker vindt en een pasta van goede kwaliteit, adviseert Eva de Vries, foodfotograaf en eigenaar van Eefkooktzo.nl. Sowieso is de kwaliteit van de ingrediënten erg belangrijk.

"Pastasalade kan heel simpel zijn en de kracht ligt in de eenvoud, maar kies voor goede producten. Dit proef je echt terug, zeker ook als het gaat om bijvoorbeeld de olijfolie die je gebruikt als dressing", weet De Vries.

'Van zachte pasta wordt niemand gelukkig'

Ook de manier waarop je pasta bereidt, speelt een rol. Het is belangrijk om de pasta niet te ver door te koken, maar de pasta mag ook niet te hard zijn. Verwerk de pasta meteen na het koken om ervoor te zorgen dat hij los blijft.

Als je koude pastasalade maakt, kun je het garingsproces stoppen door de pasta af te schrikken, maar dat hoeft niet. "Doe dit wel als de pasta op het punt gekookt is. Van zachte pasta wordt niemand gelukkig", aldus Aretz.

Als je lauwwarme pastasalade maakt, kun je de dressing en de wat hardere groente er meteen bij doen. Voeg alles wat zacht is en kan verleppen, smelten of doorgaren pas later toe, adviseren beide experts.

Mascarpone zorgt voor een romige dressing met een neutrale smaak. Mascarpone zorgt voor een romige dressing met een neutrale smaak. Foto: Shutterstock

Geen dikke klodders mayonaise nodig

Om de salade op smaak te brengen, zijn zeker geen dikke klodders mayonaise nodig. De Vries maakt graag zelf een dressing van olijfolie met een klein beetje goede azijn en citroen. Beide kenners zweren bij de combinatie van pasta en goede, al dan niet huisgemaakte pesto. Ook tippen beiden het gebruik van Griekse yoghurt of gepureerde avocado als basis voor de dressing.

Je kunt de avocadoroom ook combineren met Griekse yoghurt, een klein beetje goede azijn en een klein beetje mayonaise, vult Aretz aan. Ook een klein beetje ricotta of mascarpone geeft een romig, maar toch neutraal effect.

Wat nu de allerlekkerste pastasalade is, is voor iedereen persoonlijk. Een pastasalade is veelzijdig en je kunt hem zo voedzaam maken als je zelf wilt. "Ik vind contrasten altijd erg lekker", zegt Aretz.

"Als je een wat zachtere pasta hebt, is een crunchje altijd goed. Neem bijvoorbeeld nootjes of stukjes komkommer. Ik vind het belangrijk dat je alle ingrediënten blijft proeven en dat er een balans is. Het moet geen kermis worden. Kies een showstopper in de vorm van (vegan) kaas, vlees of vis en kijk wat hier lekker bij is."

"Als je de pastasalade een dag van tevoren maakt, is-ie het allerlekkerst. Ik vind pastasalade perfect voor de lunch, als bijgerecht voor bij de barbecue en met wat (stok)brood erbij of wat extra gegrilde groenten zet je zo een makkelijke en snelle maaltijd op tafel", besluit De Vries.

Pastasalade met asperges en halloumi. Pastasalade met asperges en halloumi. Foto: Susan Aretz

Recept - pastasalade met asperges en halloumi

Dit heb je nodig voor vier personen

200 g verschillend gekleurde minipomodori

200 g groene asperges

2 el zongedroogde tomaatjes

1 el kappertjes

1 pak halloumi, in plakken

verse munt, naar smaak

1 el citroensap

2 el lekkere olijfolie

zout en peper

400 g pasta naar keuze

Zo maak je het

Kook de pasta al dente en spoel af met koud water. Grill de asperges in een grillpan (of in een koekenpan of op de barbecue) om en om goudbruin. Bak ze niet zo lang, zodat ze een beetje bite behouden. Halveer de tomaatjes en doe deze met de zongedroogde tomaatjes, kappertjes en munt bij de pasta. Snijd de asperges in grove stukken en voeg toe. Hussel goed om en breng op smaak met citroensap, olijfolie, zout en peper. Bak de halloumi in een klein beetje olie om en om goudbruin aan. Gebruik deze om de salade te garneren en serveer meteen.

Recept: Susan Aretz