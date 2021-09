Powerbars zijn populair en lijken perfect aan te sluiten op een gezonde en sportieve levensstijl. Hoe goed zijn deze repen en wanneer kun je ze het beste nemen? Hoe maak je onderscheid tussen een powerbar en een veredelde snoepreep en is duur altijd beter? Twee experts vertellen hoe het zit.

De term powerbar kun je op verschillende manieren interpreteren, weet sportdiëtist Myrthe Rebattu. Het is goed om te weten dat er een verschil is tussen powerbars voor duursporters (de sportreep) en de powerbars die ook door niet-sporters als tussendoortje gegeten worden (de energierepen).

"De powerbars die voor duursporters bedoeld zijn, bevatten vaak veel verschillende soorten suikers. Door de suikers gecombineerd aan te bieden, kan het lichaam ze nog sneller opnemen", vertelt Rebattu.

Als je aan krachtsport of een uurtje aan crossfit doet, heb je niet per se een sportreep nodig. Na anderhalf uur duursport gaat je lichaam echter over grenzen heen en is de meeste energie verbruikt. "Dan heeft je lichaam bijvoeding nodig om te blijven performen, anders kom je de man met de hamer tegen", legt de sportdiëtist uit.

Snelle brandstof tijdens duurtraining

Een sportreep dient vooral als snelle brandstof. Het gaat hierbij om een eenzijdige vorm van voeding die puur is bedoeld om je spieren te voeden, zodat die het zo hard en zo lang mogelijk volhouden met een minimale belasting van het maag-darmstelsel.

Bij sportrepen ligt het vetgehalte lager dan bij energierepen. "Tijdens het trainen wil je weinig vetten binnenkrijgen. Vetten liggen doorgaans wat zwaar op de maag en vragen om energie voor de vertering ervan. Energie die je tijdens een training voor je spieren wil bewaren", aldus Rebattu.

"Een speciale bar voor sporters is slim als je tijdens de training wilt bijtanken. Zeker omdat de 'normale' energierepen wat zwaar op de maag kunnen liggen. Sportvoeding is doelgericht en de vele suikers in zo'n reep hebben echt een functie. Het gezondheidsaspect is in die zin ondergeschikt aan de energievoorziening die nodig is tijdens het presentatiemoment."

Energierepen voor tussendoor

Dat wil niet zeggen dat je als niet-duursporter niet een keer een sportreep kunt eten, maar in principe is voor niet-sporters een energiereep voldoende om in de nodige energie te voorzien.

Maar hoe herken je als consument het verschil tussen een energiebar en een snoepreep? Ga voor repen die hoofdzakelijk uit granen, noten en wat gedroogd fruit bestaan, tipt Rebattu.

"Deze energierepen zijn een prima tussendoortje voor mensen met een zittend beroep die tussen de lunch en het avondeten net iets meer nodig hebben dan een appel", aldus de sportdiëtist. "Het is vooral ook makkelijk voor een keer. Zo'n reep stop je snel in je tas en vervangt het handje noten, wat fruit en een cracker die je anders los moet meenemen."

Ingrediënten checken op het etiket

Het aanbod aan energierepen is groot en de prijzen lopen uiteen. Kies bij voorkeur voor repen waarvan je de ingrediënten kunt herkennen, adviseert Sylvia Schuuring, oprichter van foodblog Silphya's Kitchen.

"Zelf probeer ik zo min mogelijk bewerkte voeding te eten en zo dicht mogelijk bij de natuur te blijven. Het lijkt er soms op dat hoe meer je op de ingrediënten let, hoe verwarrender het wordt", vindt Schuuring. "Gelukkig zijn er goede apps waarmee je meteen kunt zien wat iets is. Je kunt energierepen ook prima zelf maken. Dan weet je precies wat erin zit", vertelt de foodblogger.

Medjouldadels passen in een gezonde reep. Medjouldadels passen in een gezonde reep. Foto: Shutterstock

Zelf powerbars maken, scheelt ook in de kosten. Veel repen zijn namelijk goed aan de prijs. Duur is daarbij niet altijd beter, er wordt ook slim ingespeeld op de behoefte aan gezond eten. Check vooral die ingrediëntenlijst, tippen beide experts.

"Repen met noten zijn wat duurder. Noten zijn ook relatief duur. Graanrepen daarentegen zijn vaak goedkoper, omdat de graanprijs erg laag is. Vergelijk de prijs per kilo. Hoeveel gram in een reep zit, kan per verpakking schelen", zegt Rebattu.

Recept voor no-bake-energierepen of -balletjes

Deze repen of balletjes kun je naturel eten of door kokosrasp of cacaopoeder rollen. Nu de herfst weer is begonnen, is pumpkin pie spice ook een optie.

Je kunt ook variëren met de ingrediënten zelf. Vervang de abrikozen eens door cranberry's of stukjes gedroogde mango of schep er wat gemengde grof gehakte noten door.

Als je keukenmachine of blender hebt, hak je alle ingrediënten heel klein en kneed je ze handmatig tot een massa.

Keukenspullen

Keukenmachine (alternatief: blender of staafmixer met hakmolen)

Bakpapier

Ingrediënten voor circa 8 stuks

200 gram medjouldadels (zonder pit)

100 gram cashewnoten (ongebrand en ongezouten)

60 gram abrikozen

40 gram havermout (of muesli)

2 theelepels vanille-extract

Suggesties voor toppings

cacaopoeder

kokosrasp

gedroogde appeltjes (in stukjes)

cranberry's (in stukjes)

pistachenoten

gemengde noten

Bereiding

Plaats het meshulpstuk in de keukenmachine. Doe alle ingrediënten in de keukenmachine en zet die aan. Je hebt nu een kleverige massa over. Haal het mengsel uit de machine en leg het op een vel bakpapier.

Energierepen

Druk de massa met je handen plat tot een rechthoekige lap. Hoe netter je dit doet, hoe mooier de energierepen eruitzien. Vouw het bakpapier voorzichtig om de plak heen en leg die in de koelkast om op te stijven. Snij de plak daarna in repen van gelijke grootte.

Energieballetjes

Draai balletjes ter grootte van een walnoot. Rol de balletjes nu door een topping naar keuze en leg ze afgesloten in de koelkast om op te stijven.

Apart verpakt in bakpapier in een afgesloten trommel in de koelkast zijn de repen of balletjes minimaal een week houdbaar.

Recept: Sylvia Schuuring (Sylphia.nl)