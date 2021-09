Nederlanders eten graag tomaten, komkommers en paprika's. Ook uien, wortels en roerbakgroenten worden veel verkocht in onze supermarkten, blijkt uit een top tien van onderzoeksbureau GfK. Wat weten we níét over de groenten die we het vaakst eten? Deze keer: wokgroenten.

De Nederlandse supermarkten verkopen veel varianten wokgroenten, zoals Chinese wokgroenten met taugé, prei en kool, Thaise wokgroenten met pepers en champignons en vaak wat grovere Cambodjaanse wokgroenten. Die zijn heel populair, aldus onderzoeksbureau GfK dat de kassabonnen van supermarkten analyseert. De gemengde groenten staan in de top tien van meest gegeten groenten in Nederland.

"Kant-en-klare wokgroenten zijn typisch Nederlands", benadrukt Tom Dassen, liefhebber van de authentieke Aziatische keuken en manager van online foodblog en webshop Asian Food Lovers. "Dit zijn makkelijke en toegankelijke porties groenten die je zo in de wok gooit. Voeg wat kipblokjes en rijst of noedels toe en je hebt een prima wokschotel, maar Aziatisch is het niet", zegt Dassen.

Vaak is er één overheersende smaak

Een probleem met die kant-en-klare wokgroenten uit de supermarkt is dat de mix vaak één overheersende groente bevat, waardoor alles volgens Dassen al snel hetzelfde smaakt. "Prei, taugé, ui, dat zijn groenten die best snel overheersen in zo'n groentemix", zegt Dassen. "De beste wokgroenten zijn denk ik de groenten die je vers haalt bij de groenteboer of de Aziatische supermarkt en zelf vers snijdt. De kant-en-klaarzakken worden volgestopt met goedkope en overheersende groenten. Zonde."

In de Aziatische keuken wordt veel meer met één of met enkele groentesoorten gekookt. Ook worden de groenten apart geserveerd en niet gemengd in een eenpansgerecht, zoals we dat in Nederland kennen. "Veelgebruikte groenten zijn bijvoorbeeld koolsoorten als paksoi en taugé, waterspinazie, wortel en broccoli. Om het gerecht smaak te geven, worden ingrediënten als knoflook, ui, gember en laos (gemalen galangawortel, red.) als basis gebruikt. Als garnering zie je vaak lente-uitjes of verse bladkruiden."

Om je gerecht met wokgroenten op smaak te brengen, kun je gebruikmaken van smaakmakers, zoals zoute sojasaus, een zoete of iets zoute oestersaus of een hartige sesamsaus. Hou je van een beetje meer pit? Dan kun je nog sambal of chilisaus toevoegen.

Zo krijg je je groenten op smaak

Dassen deelt graag zijn persoonlijke recept om verse wokgroenten te verwerken in een heerlijk wokgerecht naar keuze. "Je kunt er niet veel fout aan doen: begin met een fijngehakt teentje knoflook, een gesnipperd sjalotje en een fijngehakt stukje gember kort aan te fruiten in wat (rijst)olie. Daarmee heb je al een basis met heel veel smaak", legt hij uit.

"Daarna zou ik kiezen voor één groentesoort, bij voorkeur een groene bladgroente als paksoi of kangkung (waterspinazie, red.) of bijvoorbeeld broccoli of bimi. Verhit deze groente kort, maar extreem warm in de wok."

"Vervolgens voeg je een flinke scheut lichte sojasaus, één of twee lepels oestersaus en eventueel wat sesamolie voor een hartige notensmaak of chiliolie voor wat pittigheid toe. Het heeft niet heel veel nodig om lekker op smaak te komen. De groente smaakt zelf al lekker en je kunt uiteraard variëren met de groentesoort die je gebruikt."

Leg je groenten in een badje van ijswater

Wil je je vers gesneden wokgroenten langer vers houden of weer wat knapperiger maken? Leg ze in een badje van ijswater, geeft Dassen als tip.

"Probeer het maar eens met een blaadje paksoi. Die wordt dan weer wat knapperiger. Ook taugé behoudt dan zijn witte kleur en krijgt weer een knapperige bite."