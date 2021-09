We gooien met z'n allen ontzettend veel eten onnodig weg en dat mag best een pondje minder. Tijdens de Verspillingsvrije Week die volgende week dinsdag begint, gaat de aandacht uit naar voorkomen dat je te veel eten koopt en bereidt. Ook belangrijk: wat doe je met de kliekjes?

Een halve boterham, een restje kip en een paar eetlepels groente waren nog best bruikbaar voor in een maaltijd, maar vaak verdwijnen dergelijke kliekjes toch in de prullenbak. In totaal verspillen consumenten en bedrijven in Nederland jaarlijks een duizelingwekkende hoeveelheid van 1 miljard kilo, terwijl veel eten best een tweede ronde verdient.

Daarom begint komende dinsdag de campagne Verspillingsvrije Week, waarin de strijd tegen onnodig eten weggooien centraal staat. Brood is het 'populairste' product om in de vuilnisbak te gooien, zo blijkt uit informatie van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling. Jaarlijks gaat het om twee miljoen broden.

Zo zonde, vindt ook kookboekenauteur Yvette van Boven, die onlangs Van Bovens Leftovers heeft gepubliceerd. Niets weggooien, zegt zij tegen haar lezers in het voorwoord. In haar boek geeft ze voor elk mogelijk ingrediënt een idee. Hieronder twee recepten voor brood, fruit en zuivel.

Brood

Crostini met doperwten

Crostini met doperwten uit Van Bovens Leftovers. Crostini met doperwten uit Van Bovens Leftovers. Foto: Oof Verschuren

Ingrediënten voor 10 hapjes

circa 10 schijfjes oud stokbrood

drup olijfolie

zeezout en versgemalen zwarte peper

125 gram geitenkaas of feta (verkruimeld)

1 eidooier

2 theelepels scherpe mosterd

sap van ½ citroen

100 milliliter avocado- of zonnebloemolie

Bereiding

Leg de schijfjes stokbrood op een bakplaat, besprenkel met een drup olie, peper en zout. Bak de crostini in 8 minuten goudbruin en knapperig, keer ze halverwege de baktijd. Draai de doperwtenpuree in de blender of hakmolen met de eidooier, mosterd en het citroensap fijn. Giet in een dunne straal zoveel olie erbij tot de 'mayo' de gewenste dikte heeft. Schep een fikse lik 'mayo' op elk toastje en beleg met geitenkaas of feta. Een reepje ham of gekookte kip kan ook, wat maar op moet. Of een pluk gerookte makreel, garnalen of waterkers; je kunt alle kanten op met zo'n dip.

Fruit en zuivel

Frambozenkoekkruimverrientjes

Frambozenkoekkruimverrientjes uit Van Bovens Leftovers. Frambozenkoekkruimverrientjes uit Van Bovens Leftovers. Foto: Oof Verschuren

Ingrediënten voor 4 tot 6 glazen

Resten koek

150 milliliter slagroom

500 gram Griekse yoghurt

150 gram (gekneusde) frambozen of bramen

3-4 eetlepels honing of naar smaak

2 eetlepels geraspte kokos

ook nodig: 4 tot 6 (wijn)glazen

Hak de koek tot grof kruim of kleine blokjes. Klop de slagroom stijf. Spatel die door de yoghurt en schep het fruit erdoor. Vul vier tot zes glazen met het kruim en schep er een flinke lik frambozenyoghurt op. Overgiet met honing, bestrooi met kokos en serveer meteen (als zondags ontbijt).

"In het Frans heet alles wat in een glaasje geserveerd wordt een verrine. Vind ik voor dit opmaakreceptje dus heel toepasselijk. Maakt 't gelijk chic", zegt Van Boven hierover.

Heb je meer inspiratie nodig? Het Voedingscentrum ondersteunt de boodschap om geen eten te verspillen ook. Op de site besteedt het kenniscentrum van de overheid veel aandacht aan kliekjes. Zo zijn restjes groenten volgens het Voedingscentrum heel geschikt voor soepen, salades, omeletten en roerbakgerechten.

De bovengenoemde recepten komen uit Van Bovens Leftovers.