Griekse tzatziki is heerlijk bij gegrilde vlees- en visgerechten, om je stokbrood in te dippen, maar bijvoorbeeld ook bij je aardappelen. Hoe maak je nou een écht goede tzatziki die je even naar het zonnige Griekenland (terug)brengt? Twee kenners delen hun tips.

Griekenland is een fijne plek voor foodies. Het land beschikt over veel lokale specialiteiten, waaronder de tzatziki. Volgens Pauline Weuring, bekend van het foodblog Uit Paulines Keuken, heeft tzatziki zijn populariteit vooral te danken aan de eenvoud en past het gerecht goed bij de zomer. Als ze in Griekenland is, eet ze het zelfs elke dag.

"Het heeft een lekkere milde en frisse smaak, heerlijk verfrissend dus voor op een warme dag. Het is multi-inzetbaar: lekker om een pitabroodje in te dippen, maar ook heerlijk bij gyros, zalm, souvlaki of over een salade", aldus Weuring.

Mariska Schrijer, oprichter van het foodblog Flying Foodie, voegt hieraan toe dat tzatziki niet alleen simpel en romig is, maar dat het gerecht naast de knoflook een niet zeer uitgesproken smaak heeft. "Veel mensen kunnen het daardoor waarderen. De combinatie van yoghurt en komkommer is verkoelend. Daardoor is het niet alleen heel geschikt in de zomer, maar doet het veel mensen ook aan de warme zomerdagen denken. Dit is iets waar we in Nederland wel wat hulp bij nodig hebben."

Vette yoghurt belangrijk ingrediënt

"Het hoofdbestanddeel is yoghurt", legt Weuring uit. "Dus het begint met een hele goede romige yoghurt. Het liefst met 10 procent vet, want dat is gewoon de lekkerste. De Griekse yoghurt van Dodoni is een aanrader, deze komt echt uit Griekenland. En dan hoef je enkel nog knoflook, komkommer, peper, zout en dille toe te voegen. Op het laatst drizzle je er nog een hele lekkere olijfolie overheen en klaar ben je." Het recept van Weuring is terug te vinden op haar site.

Het gebruik van dikke yoghurt is volgens Schrijer een echte aanrader. "Bij voorkeur natuurlijk Griekse. En laat de yoghurt en de knoflook dan een nachtje intrekken, zonder de komkommer." Schrijer deelt haar tzatziki-recept op haar foodblog.

Een van haar tips is: maakt het gerecht een dag eerder klaar en bewaar het in de koelkast. Op die manier trekken de smaken goed in. Bovendien gaat het scherpe dan van de knoflook af. Ook belangrijk: laat de geraspte komkommer goed uitlekken, dat maakt de tzaziki steviger.

"In Griekenland eten ze tzatziki vaak als onderdeel van de mezze (kleine gerechtjes uit de mediterrane keuken, red.)", aldus Weuring. "Het is ook lekker om nog wat munt toe te voegen."