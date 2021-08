Wat is de beste keukenmachine? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Keukenmachines zijn er in verschillende vormen. Een keukenmachine is vooral goed in bakklussen als mengen, kneden en kloppen. Maar je hebt ook foodprocessors. Die zijn vooral goed in snijden, hakken en raspen. Ze kunnen vaak ook mengen, kneden en kloppen, maar keukenmachines zijn daar beter in.

De Consumentenbond test keukenmachines en foodprocessors op onder meer slagroom kloppen, brooddeeg maken, cakebeslag mengen en gebruiksgemak. Foodprocessors worden daarnaast ook getest op onder meer noten hakken, ijs crushen en kaas raspen. In totaal zijn er 66 modellen getest die verkrijgbaar zijn.

Van de 32 geteste modellen binnen de categorie keukenmachines komt een model van Bosch als Beste uit de Test. Een ander model van Bosch is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Bosch MUM50123 Beste uit de Test: Bosch MUM50123 Foto: Consumentebond

Beste uit de Test: Bosch MUM50123

Prijs: 227 euro

Testoordeel: 8,1

Gewicht: 4.750 gram

Inhoud kom tot rand: 3,98 liter

Vind de laagste prijs

Bekijk alle geteste keukenmachines

Kies de beste keukenmachine voor jou

Met deze keukenmachine van Bosch kun je kloppen, mengen en kneden. Daarnaast kun je smoothies maken en ijs crushen met de meegeleverde blender en kun je sinaasappels persen met de meegeleverde citruspers.

Zijn kracht ligt vooral bij het kneden en kloppen. Mayonaise maken doet hij goed en het mengen van cakemix en pannenkoekenbeslag gaat hem ook redelijk goed af.

Hij is erg makkelijk in het gebruik en je zet hem zo in elkaar. Hij is ook goed schoon te maken en alle losse onderdelen kunnen in de vaatwasser. Hij is wel vooral geschikt voor rechtshandigen. Ben je linkshandig, dan is hij wat lastiger te bedienen.

IJs crushen kan hij niet zo goed. En ook de citruspers werkt niet erg goed.

Beste Koop: Bosch MUM54A00 StartLine Beste Koop: Bosch MUM54A00 StartLine Foto: Consumentenbond

Beste Koop: Bosch MUM54A00 StartLine

Richtprijs: 144 euro

Testoordeel: 7,8

Gewicht: 4.730 gram

Inhoud kom tot rand: 3,98 liter

Vind de laagste prijs

Bekijk alle geteste keukenmachines

Kies de beste keukenmachine voor jou

Dit model is eveneens van Bosch en heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding. Hij is geschikt voor kloppen, mengen en kneden. In tegenstelling tot de Beste uit de Test heeft dit model geen blender en citruspers.

Eiwit en slagroom kloppen gaat met deze machine prima. En ook mayonaise maken en mengen van cakemix en pannenkoekenbeslag doet hij redelijk goed tot goed.

Het kneden van brooddeeg gaat hem wat minder goed af. Hij scoort op het kneden maar net aan een voldoende.

Het gebruiksgemak van deze keukenmachine is erg goed. Je zet hem zo in elkaar en maakt hem gemakkelijk schoon. Alle losse onderdelen zijn geschikt voor in de vaatwasser. De bediening van dit model werkt prettig voor zowel rechts- als linkshandigen.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.