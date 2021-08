IJs is de perfecte snack op warme zomerdagen (die hopelijk nog zullen komen). Maar hoe lekker een bolletje vanille-, chocolade- of aardbeienijs ook kan zijn, de verscheidenheid aan smaken is veel groter. Iemand een ijsje gin-tonic?

Overal ter wereld zijn inmiddels wel ijssalons te vinden met een aantal unieke opties op hun menu, afhankelijk van de lokale voorkeur.

Zo staan Japanners bekend om hun avontuurlijke voedingskeuzes, maar wanneer het op ijs aankomt, hebben ze hun grenzen: "Een aantal jaar geleden probeerden we onze Chunky Monkey te verkopen in Japan", zegt Peter Lind, de 'smaakgoeroe' van Ben & Jerry's. "Maar de mensen daar waren er totaal niet enthousiast over, ze wilden helemaal geen 'aapjes eten'."

"Het maakte ze blijkbaar niet uit dat het ijs alleen bananen, chocola en walnoten bevat. Dat kan natuurlijk, maar het is best een beetje gek wanneer je erachter komt dat er in Tokio minstens één ijssalon is die razend populair ijs verkoopt dat gemaakt is van rauw paardenvlees en koeientong..."

“In Scandinavië hebben fans een van hun favorieten voorgesteld: zoute drop, die het vage aroma van ammoniak toevoegt aan een bolletje vanille.” Peter Lind, smaakexpert Ben & Jerry's

Model Tyra Banks introduceerde onlangs haar eigen merk ijs - SMiZE Cream, met bijzondere smaken als Chocolate Barbecue - McDonald's in China bracht de 'Spicy Chili Sunday' op de markt, Van Leeuwen kwam met Macaroni & Cheese-ijs (inmiddels is er ook saké- en hennepijs te krijgen) en het Ierse Gelatie had tijdelijk speciaal ketchupijs ter ere van ketchupfan Ed Sheeran, om te serveren tijdens zijn concerten.

Tegenwoordig eten Amerikanen en Australiërs het meeste ijs van iedereen ter wereld, volgens marktonderzoeksbureau Euromonitor, maar bijna elk land geniet ervan - al verschillen de smaken naar gelang de cultuur van het betreffende land.

In oosterse culturen is het ijs meestal minder zoet. "In het westen worden we aangetrokken door snoep, fruit en koekjes in ons ijs, maar andere landen hebben meer voorkeur voor op thee of specerijen gebaseerde smaken", zegt Stan Frankenthaler, directeur Culinaire Ontwikkeling bij Baskin-Robbins, dat winkels heeft in meer dan 35 landen, waaronder Nederland. "Saffraanijs is een grote hit in het Midden-Oosten, terwijl een chocolade-pindakaascombinatie bijna overal een flop werd, behalve in de VS."

IJs met de smaak van ketchup: je moet er maar op komen. IJs met de smaak van ketchup: je moet er maar op komen. Foto: Shutterstock

Liever hazelnoten dan pindakaas

Lind, van Ben & Jerry's, beaamt dat: "Alles met pinda's, of pindakaas, valt buiten de VS en Canada niet in de smaak. Vooral niet bij ijsliefhebbers in Europa, waar hazelnoten de enige echt populaire noten voor in ijs zijn."

"In de zomer van 2016 sponsorden we overigens een wereldwijd evenement: Do the World a Flavor, waar mensen nieuwe, lokaal geïnspireerde smaken konden voorstellen. Onze smaak Jerry Garcia is bijvoorbeeld ook ontstaan door de suggestie van een klant, die ons in 1987 een ansichtkaart stuurde met zijn idee, en dat is tot op heden onze op een na populairste smaak. In Scandinavië hebben fans een van hun favorieten voorgesteld: zoute drop, die het vage aroma van ammoniak toevoegt aan een bolletje vanille... Helaas zagen we daar niet echt een potentieel succes in."

In een deel van Europa bleek bloemenijs, zoals lavendel of roos, erg populair. Lind: "Dus we maakten rozenijs met Indiaas rozenwater en lieten dit door een aantal van onze klanten in onze 'testwinkel' proeven, maar ook dat bleek niet echt geslaagd: een persoon die het probeerde, zei zelfs dat het naar oksels van oude mensen smaakte. Dat leek ons niet echt goed te marketen."

Chocoladeijs is nog altijd een van de populairste smaken. Chocoladeijs is nog altijd een van de populairste smaken. Foto: Shutterstock

IJssalon in Venezuela gaat voor recordaantal smaken

Hoewel smaken dus overduidelijk verschillen, zijn er een aantal bijzondere smaken die bij de meeste mensen wel goed in de smaak vallen. Zoals het gin-tonicijs dat te krijgen is in Barcelona, in een ijssalon genaamd Vioko, dat een van de populairste drankjes van de stad in een nog populairder ijsje transformeerde."

"En de beroemde gastronomische ijssalon Philippe Faur is niet alleen een geweldige plek om heerlijk, vers gemaakt ijs in traditionele smaken als chocolade, karamel en banaan te krijgen: je kunt je ook wagen aan interessante innovaties zoals geitenkaas-, truffel- en natuurlijk foie gras-ijs."

Het opmerkelijkste ijs wordt echter misschien wel geserveerd in de beroemde ijssalon Heladería Coromoto in het Venezolaanse Mérida. Die salon aast op een meerjarige reeks in het Guinness World Records-boek met de meeste smaken ijs: een kleine negenhonderd, bij de recentste telling.

Naast de cola, cola light, champignons in wijn, macaroni, chilipeper en tonijn is er ook een heel 'volwassen' ijsje te krijgen: het felblauwe Viagra Hope. De specifieke hoofdingrediënten zijn geheim, maar zijn naar verluidt 'natuurlijke' plantaardige afrodisiaca.