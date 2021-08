Er zijn mensen die zweren bij hun gietijzeren pan, anderen kunnen niet zonder hun stalen wok. Voor het succes van je gerecht is het echter belangrijker dat je weet wat je doet, stellen twee kenners. "In een dure pan kookt je water ook gewoon op 100 graden."

De meeste koekenpannen zijn gemaakt van aluminium, staal of (giet)ijzer. "Van deze materialen is aluminium de beste geleider, maar er komen snel krassen in", weet Eke Marien van online kookschool Koken met Kennis. Aluminium wordt daarom vaak voorzien van een coating die de bodem verstevigt en aanbakken tegengaat. Er zijn twee soorten: teflon en keramisch. Zo'n antiaanbaklaag - weinig is vervelender dan een pannenkoek die aan de bodem blijft plakken - maakt ook het bakken van bijvoorbeeld vis makkelijker. Het nadeel is dat je een minder mooie bruining krijgt.

Pannen met een teflonlaag mogen niet heter worden dan 240 graden Celsius. Hierboven komen er dampen vrij die schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn. "Met een keramische coating heb je hier geen last van", vertelt Marien. "Deze kunnen veel heter worden. Keramische pannen zijn wel iets duurder. Maar omdat de coating over het algemeen sterker is, gaan ze ook langer mee."

Een keramische pan is vaak duurder dan een pan met een teflonlaag, maar deze pannen mogen wel heter worden. Een keramische pan is vaak duurder dan een pan met een teflonlaag, maar deze pannen mogen wel heter worden. Foto: Stefan Tomic

IJzeren koekenpannen zijn populair bij koks

Aluminium is niet magnetisch en daarom niet geschikt voor inductie. Dat lossen fabrikanten op door een laagje roestvrijstaal (RVS) rond het aluminium aan te brengen. Er bestaan ook pannen die volledig van RVS zijn gemaakt. Marien: "Deze zijn zwaarder, duurder en geleiden minder goed dan pannen met een aluminiumlaag in de bodem. Je kunt er wel goed vlees in bakken, omdat ze heel heet kunnen worden en de warmte goed vasthouden."

Ook ijzeren koekenpannen geleiden relatief slecht. "Ze kleuren het eten wel mooi bruin, veel beter dan pannen met een antiaanbaklaag", legt Marien uit. "Hierdoor, en omdat ze lang meegaan, zijn ze populair bij professionele koks." Om het roesten van het ijzer tegen te gaan, kan ijzer worden geëmailleerd. Denk aan de zwarte braadpan, die in menig huishouden aanwezig is.

Gietijzeren pannen houden de warmte goed vast. Gietijzeren pannen houden de warmte goed vast. Foto: istetiana

En dan zijn er nog de gietijzeren pannen. Deze worden ook vaak voorzien van een antiaanbaklaag of laag emaille, zoals de pannen van Le Creuset. "Ze kunnen heel heet worden en houden de warmte goed vast", aldus Marien. En tot slot de koperen koekenpan, Mariens favoriet. "Koper is een geweldige geleider, maar erg duur." Overigens mogen pannen van puur koper niet meer worden gebruikt. Een hoge concentratie koper in het eten kan de gezondheid schaden. Ze krijgen daarom een dun laagje RVS aan de binnenzijde.

Geen honderden euro's uitgeven

Maar nu de hamvraag: welke pan kunnen we nu het beste aanschaffen? "Dat maakt voor het eindresultaat niet heel veel uit", is Marien van mening. "Ik geef toe: een antiaanbaklaag maakt het bakken iets makkelijker, maar hetzelfde resultaat zou je ook met een andere pan kunnen bereiken. Sterker nog: met een simpele goed ingebrande stalen pan - niet voor niets heel populair in de Chinese keuken - krijg je een veel mooiere bruining. Hiermee wil ik zeggen dat je honderden euro's kunt uitgeven aan pannen van de meest waanzinnige materiaalsoorten, maar als je niet kan koken houdt het op. Door je exclusieve pan wordt je eten echt niet lekkerder."

Koperen pannen geleiden goed. Koperen pannen geleiden goed. Foto: Darien Gunadi Safarino / EyeEm

Chef-kok Thijs Meliefste van restaurant Meliefste in Wolphaartsdijk is het met hem eens. "Pannen zijn er in allerlei soorten en maten, en je kunt het zo duur maken als je zelf wil. Wij verslijten er heel wat, en het heeft voor ons daarom niet veel nut om het duurste van het duurste aan te schaffen. Dat doen we dus ook niet." In de keuken van Meliefste tref je daarom vooral pannen met antiaanbaklaag en volledig stalen koekenpannen aan. "Teflonpannen gebruiken we vooral voor heel delicate vis, dan bakt het niet zo snel aan. De stalen pannen kunnen enorm heet worden, en zijn fantastisch om een mooi stukje vlees te bakken."

Ook in een goedkopere koekenpan kun je volgens Meliefste prima bakken. "Tenminste, als je weet wat je doet. Water dat je kookt in een dure pan wordt net zo warm als in een goedkope pan. Een duurdere gaat misschien wat langer mee, maar ook dat is de vraag. Koken met gevoel, dan komt het helemaal goed. En dan maakt de soort pan niet uit."