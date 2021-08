Ineens was het hip en overal verkrijgbaar: bananenbrood. De (online) recepten en de posts op sociale media zijn amper bij te houden en het populaire brood krijgt steeds vaker een plek in de schappen en op de menukaart. Bananenbrood heeft een gezond imago, maar klopt dit wel? En is er eigenlijk een verschil tussen bananenbrood en -cake? Twee experts vertellen.

Hoewel bananenbrood en gezond vaak in één zin genoemd worden, is de snack niet per se gezond, weet Esther van den Bosch, oprichter van foodblog Gezin over de Kook. "Er zit erg veel suiker in bananenbrood, zeker omdat je hele rijpe bananen gebruikt. Natuurlijk is het wel zo dat er naast suiker ook vezels en vitamines in zitten, dus je lichaam haalt er zeker wat uit. Maar van een stuk bananenbrood word je zeker niet meteen een fitgirl."

Je moet bananenbrood toch meer zien als een snack, zegt ook Mary Stottelaar, diëtist en medeoprichter van de site PuurGezond. "Het bevat naast veel suiker inderdaad ook goede voedingsstoffen, maar vaak meer calorieën dan gewoon brood en zelfs cake. En suiker is suiker. Zo wordt het door je lichaam ook opgenomen. Of het nu uit een banaan of uit de suikerpot komt, maakt geen verschil."

Maar of iets wel of niet gezond is, is volgens de diëtist niet zo zwart-wit. Het gaat daarbij altijd om de combinatie van wat je per dag of per week eet. Variatie is daarbij heel belangrijk.

Bak bananenbrood het liefst zelf

In diverse supermarkten kun je bananenbrood per plak of als hele cake kopen. Het voordeel van zelf maken, is volgens Stottelaar vooral dat je je bewuster bent van wat er allemaal in zit. "Bij een kant-en-klare mix waar alleen eitjes bij moeten, denkt men vaak onterecht dat er minder suiker of vet in zit", legt Stottelaar uit. "Als je zelf een half pakje boter of een kopje suiker aan een recept toevoegt, heb je een veel beter beeld van wat je eet."

Als je het zelf maakt, kun je met bananenbrood alle kanten op. Zo kun je noten of fruit toevoegen en kiezen voor volkorenmeel. Als je je bananenbrood zo gezond mogelijk wil houden, kun je beter geen extra zoetstoffen toevoegen. Rijpe bananen zijn zoet genoeg, dus honing, dadels of suiker zijn niet nodig, menen beide experts.

Maar bananenbrood mag ook vooral lekker zijn. "Het is een prima brood om mee te experimenteren. Zelf voeg ik graag een of twee lepels pindakaas toe aan mijn beslag. Ook een theelepel kaneel of wat stukjes chocola door het beslag maken het extra lekker", aldus Van den Bosch.

Is het een brood of cake?

Technisch gezien is bananenbrood een cake, daarover zijn de deskundigen het eens. Je gebruikt namelijk geen gist. Als je brood maakt, kneed je het deeg lang om gluten te vormen. Dit wil je bij bananenbrood juist niet, tipt Van den Bosch. Bananenbrood komt van het Amerikaanse woord banana bread, maar heeft weinig met brood te maken. "In Amerika eten ze ook muffins als ontbijt en dus ook bananenbrood. Maar met brood zoals wij dat kennen, heeft bananenbrood niets te maken", besluit Stottelaar.

Bananenbrood is een goede manier om voedselverspilling tegen te gaan en om van je rijpe bananen af te komen. Je kunt bananenbrood zo (on)gezond maken als je zelf wil, maar het blijft een cake - zeker als je hem bakt met suiker en boter. "Ik ben enorme voorstander van de 80-20-regel, dat je dus voor 80 procent gezond en voor 20 procent minder gezond eet. Een keer iets lekkers moet zeker kunnen. Bananenbrood kan een goed snackalternatief zijn en in een gezond voedingspatroon is heus ruimte om daarvan te genieten", besluit Stottelaar.

Bananenbrood van Van Den Bosch. Bananenbrood van Van Den Bosch. Foto: Gezinoverdekook

Bananenbrood

Met dit recept maak je volgens Van Den Bosch het lekkerste bananenbrood.

Dit heb je nodig

100 gram boter op kamertemperatuur

175 gram kristalsuiker

1 zakje vanillesuiker

2 eieren

2 rijpe bananen, fijngeprakt

225 gram zelfrijzend bakmeel

1 theelepel bakpoeder

2 eetlepel melk

Zo maak je het