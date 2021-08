Wie denkt dat je jenever alleen in de glazen van oude mannen en in Amsterdamse bruine kroegen vindt, zit er flink naast. Het oer-Hollandse drankje is volgens veel liefhebbers aan een herwaardering toe. Maar waar komt deze 'Nederlandse whisky' vandaan? En hoe drink je hem? Wij vragen het aan de experts.

Een flinke neut, rechtstreeks van een fles die nog koud is van de vriezer naar een klein glaasje, zo vol geschonken dat er een kleine 'bubbel' boven de rand uitkomt. Dat is de jenever die de meeste mensen kennen. Een ietwat bittere drank met een smaak die soms aan ontbijtkoek doet denken en oude Amsterdammers met bier mengen.

Maar hip of een delicatesse? Dat zijn woorden die bij maar weinig mensen opkomen wanneer ze aan deze likeur denken.

Doodzonde, vindt Rutger Vismans. Hij werkt al jaren als hoofdstoker bij het Nationaal Jenever Museum in Schiedam, waar hij samen met vijf vrijwilligers ambachtelijke jenever maakt. "Veel mensen denken dat jenever een soort wodka is. Maar dat geldt alleen voor de goedkopere jonge jenevers die je koud drinkt. Een mooie oude jenever is vol van smaak en kan de strijd met de betere whisky's aangaan."

Jenever als medicijn

Om het karakter van jenever te begrijpen, moeten we eerst de geschiedenis van het drankje induiken. Die begint bij het meest vooraanstaande ingrediënt: de jeneverbes. Vismans: "De jeneverbes wordt al minstens sinds de middeleeuwen als medicinaal beschouwd. Het was een van de kruiden die pestdokters in hun kraaienmasker stopten en geneesheren voorschreven bij buik- of darmklachten."

“Engelse soldaten dronken jenever voor moed op het slagveld.” Rutger Vismans

Volgens Vismans is het dan ook geen verrassing dat veel oude jeneverbranders begonnen als apothekers. "Apothekers distilleerden zelf hun eigen alcohol, waar ze het distillaat van geneeskrachtige kruiden aan toevoegden." Apothekers gebruikten hier eerst brandewijn voor, een distillaat van verzuurde wijn. Later schakelden veel van hen over op gemoute dranken als bier. Het distillaat dat zij daarvan trokken, noemden zij 'moutwijn'. Voeg er jeneverbes aan toe, en je hebt de vroegste vorm van jenever.

Dit is de versie die Engelse soldaten en huurlingen tijdens de Dertigjarige Oorlog dronken voor extra moed op het slagveld. "Zij noemden het Dutch courage en namen het recept mee naar huis. Later moesten Engelse jeneverbranders de Hollandse moutwijn wegens belastingwetten nog een keer distilleren op Engelse bodem, waardoor je een heel helder distillaat kreeg." Zo ligt de Hollandse 'genever' aan de oorsprong van de Britse 'gin'.

Wat maakt jenever jong of oud?

Of jenever 'jong' of 'oud' is, heeft volgens Vismans met het distilleerproces te maken. "Aan het einde van de negentiende eeuw werden nieuwe distilleerprocessen uitgevonden waarmee je goedkoper pure alcohol kon maken. Tot die tijd was jenever een dure drank, net als goede whisky. Maar vanaf 1880 gingen producenten de moutwijn aanlengen met goedkopere alcohol, waardoor het een betaalbaar en populair drankje voor de onderklasse werd."

Deze nieuwe of 'jonge' jenever bevat niet meer dan 15 procent moutwijn. Het is een drankje voor de bruine kroeg, een ouderwetse neut voor een generatie die nu bestaat uit oude mannen. "Goedkope jonge jenever smaakt als een soort wodka, iets wat je vanwege de smaak ijskoud drinkt. Dat is totaal anders dan een goede oude jenever, die even rijk van smaak kan zijn als een dure whisky. Terwijl hij nog steeds maar de helft van het geld kost!"

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken. Wijzig cookie-instellingen

Tijd voor eerherstel

Als het aan Vismans ligt, is de jenever dan ook aan eerherstel toe. Zelf stookt hij naast zijn werk in het museum ook zijn eigen drank Rudy's, een jenever van pure moutwijn. En hij is niet de enige die de ambachtelijke jenever wil terugbrengen. "De nieuwe generaties houden van lokale producten, van hoge kwaliteit. Zij zijn bereid daar meer voor te betalen." Daardoor vinden we nu steeds meer jonge distillateurs die het product in een ander daglicht willen stellen.

Twee van deze nieuwe golf jeneverstokers zijn Robin Slegtenhorst en Huey Verbeek uit Delft. Zij laten bij distillerie Onder De Boompjes in Schiedam hun eigen Verbond Genever branden, een jonge jenever met 15 procent moutwijn en 35 procent alcohol. "Wij hebben erop gelet dat het een lekkere jenever is, maar niet te heftig van smaak", vertelt Slegtenhorst.

Sinds hij en Verbeek de jenever jaren geleden ontdekten, laat het drankje hen niet meer los. "Wij vinden het vreemd dat niemand het meer drinkt en willen de schoonheid van de jenever weer kenbaar maken. Als dat niet gebeurt, zijn we bang dat de jeneverdrinker uitsterft met onze opa's en oma's."

Gen tonic. Gen tonic. Foto: Cor Visser

In de mix

Van een goede jenever kun je sippen en genieten, maar ook wie zijn drank liever in een cocktail of mix drinkt, kan met het drankje uit de voeten. "Jonge jenever gaat tegenwoordig lekker in een hard lemonade of in de mix met bijvoorbeeld bitter lemon", weet Özgün Kaizilca van speciaalslijterij Library of Spirits.

"Je kunt ook een margarita maken en de tequila door jonge jenever vervangen." Een oude jenever doet het volgens hem ook prima in een old fashioned, waarin hij de bourbon vervangt. "Of neem een lekker ouderwets kopstootje. Dat is jenever met bier. Blijft natuurlijk simpelweg de beste."

Voor iedereen die een lekkere zomerse jenevercocktail zoekt, delen Slegtenhorst en Verbeek onderstaand recept.

Recept: Aloha Bitches

Verbond Genever 45 ml

Kokoswater 45 ml

Cointreau 10 ml

Limoensap 25 ml

Ananassap 15 ml

Een paar druppels Angostura Bitters

IJsblokjes

Schenk bovenstaande ingrediënten in een cocktailmixer met een paar ijsblokjes. Schud en serveer in een breed glas.