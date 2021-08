Ratatouille is een populaire Franse groentestoof die zowel warm als koud gegeten kan worden. Er zijn tal van variaties en de moderne hobbykok varieert er graag een beetje op los. Hoe maak je een traditionele Provençaalse ratatouille en hoe zorg je voor een verrassende twist? Twee experts vertellen.

Ratatouille is een gerecht dat in de hele mediterrane keuken onder verschillende namen en volgens een net iets andere bereidingswijze wordt gegeten. In de Catalaanse keuken heb je het vergelijkbare samfaina, in Sicilië eten ze caponata en op Malta wordt kapunata geserveerd.

Deze recepten hebben veel weg van de Franse ratatouille, die ook wel rata genoemd wordt. Touiller betekent roeren in het Frans. Bij een goede ratatouille draait het om de ingrediënten, weet Alain Caron, de Nederlandse kok die veertien kookboeken op zijn naam heeft staan.

De basis van ratjetoe

"De basis bestaat uit aubergine, tomaat, ui en knoflook. Als je ervan houdt, kun je ook courgette en paprika toevoegen", vertelt Caron. Voor een ratatouille mogen de ingrediënten lekker grof gesneden worden en alles mag in een (stoof)pan. "Thuis blancheerden we vroeger alle groenten apart en deden die later pas - met de tomaten - bij elkaar in de pan. Sommigen mensen zeggen dat het niet mag, maar we deden er op het laatst altijd en beetje bloem bij om te binden", herinnert Caron zich.

De meningen over wat in een ratatouille 'mag', zijn sowieso verdeeld. Zo is de een absoluut overtuigd van het feit dat alles bij elkaar in een pan moet pruttelen, terwijl de ander zweert bij een aparte bereiding van de ingrediënten.

“Als iemand zegt dat hij ratatouille zonder tomaat heeft gemaakt, dan denk ik: waar ben je mee bezig?” Alain Caron, chef-kok

Thuis eet souschef Adriaan van der Zwaard ratatouille vaak op traditionele wijze. In het sterrenrestaurant Ratatouille in Haarlem waar Van der Zwaard werkt, wordt de ratatouille juist helemaal uit elkaar gehaald. "Dit is niet meer klassiek te noemen, maar door de jaren heen is het echt een signature dish van onze chef-kok Jozua Jaring geworden", zegt Van der Zwaard.

De ene ratatouille is de andere niet

De Franse ratatouille kent regionale verschillen en locals hebben een eigen klassiek recept. In de (hobby)keuken wordt er vandaag de dag lustig op los geëxperimenteerd. "Sommigen voegen sinaasappel- of citroenrasp toe of discussiëren over rode of groene paprika. Allemaal prima, maar ik vind dat de basis moet blijven. Als iemand zegt dat hij ratatouille zonder tomaat heeft gemaakt, dan denk ik: waar ben je mee bezig? Het is als een auto met drie wielen: het kan, maar je hebt dan wel een probleem", meent Caron.

Welke tomaten voor de ratatouille gebruikt worden, maakt volgens de topkok niet veel uit. Je bakt in olijfolie en voegt eerst de ui en knoflook toe. Dan stoof je grof de aubergine en paprika en op het laatst de gebakken tomaat. De truc is om het vocht weg te laten pruttelen totdat de rest gaar is.

Dit eet je erbij

Klassieke kruiden voor in de ratatouille zijn tijm, laurier, peterselie en rozemarijn. Verder passen lamsbout of zeebaarsfilet heel goed bij rata. Die serveer je apart, het liefst met een beetje brood erbij. Van een pan ratatouille kun je dagen eten. En dat is ook precies de bedoeling, want volgens de experts maak je zo'n pan niet voor één dag. Ratatouille smaakt ook lauw of koud prima en is de volgende dag heerlijk als lunch. Vooral met bijvoorbeeld een gebakken eitje erbij.

Op de vraag wat zijn favoriete ratatouillerecept is, hoeft Caron niet lang na te denken. "De mooiste ratatouilles die ik heb gegeten, zijn de simpelste. Als je op zoek bent naar een goed recept, moet je echt eens naar een recept van wijlen chef-kok Georges Auguste Escoffier zoeken." Van der Zwaard deelt het recept van deze signature dish.

Ratatouille à la Parmezaan:

Aantal personen: 4

Bereidingstijd: ongeveer een uur

Dit heb je nodig:

2 kg pomodori (romatomaten)

25 gr melasse (saveur partages)

100 gr moscovade (ongeraffineerde suiker)

250 gr boter

300 gr Parmezaanse kaas

4 gr lecithine

1 courgette

2 paprika's

3 aubergines

olijfolie

1 bos basilicum

20 cherrytomaten

400 gr opperdoezer ronde (aardappelsoort)

60 gr patentbloem

2 eidooiers

4 sneetjes witbrood

300 gr olie

1 teen knoflook

zout en peper

200 gr slagroom (ongezoet)

Zo maak je het

Voor dit recept maak je eerst alle onderdelen apart klaar. Aan het einde komen ze samen.