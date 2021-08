Nederlanders eten graag tomaten, komkommers en paprika's. Ook uien, wortels en roerbakgroenten worden veel verkocht in onze supermarkten, blijkt uit een top tien van onderzoeksbureau GfK. Maar wat weten we eigenlijk nog níét over de groenten die we het vaakst eten? Deze keer alles over sla uit een zak.

Voorverpakte gemengde sla behoort tot de top tien meestverkochte groenten in Nederland. Niet gek: de sla hoeft niet meer gesneden te worden, is makkelijk te combineren met andere producten en is gezond.

De frisse groente is rijk aan voedingsvezels en vitamine K en bevat daarnaast vitamine A, vitamine B2 en foliumzuur. Ook zit er in sla veel kalium, dat belangrijk is voor een normale bloeddruk.

Hoe verser, hoe beter

Op het gebied van voedingswaren of kwaliteit is er geen verschil tussen een krop sla of voorgesneden sla uit een zak. Wel zit er verschil in de houdbaarheid. Een krop is langer houdbaar dan voorgesneden sla uit de zak. Bij sla geldt: hoe verser, hoe beter.

Slechts enkele uren na de oogst verandert de samenstelling en gaan de structuur en de smaak langzaam achteruit, laat woordvoerder Patricia Schutte van het Voedingscentrum weten. Een bewaartip van Schutte: "Bewaar de sla niet bij appels, kiwi's en peren. Dan bederft die sneller." Deze fruitsoorten verspreiden een gas wanneer ze rijpen, waardoor het rijpproces van omliggende voedingswaren ook wordt versneld. Bewaar het dus apart van elkaar.

“Een geopende zak sla kun je het beste maximaal twee dagen bewaren.” Patricia Schutte, woordvoerder Voedingscentrum

"Om sla in een zak langer houdbaar te maken, wordt het meestal verpakt met een luchtmengsel zonder zuurstof", vertelt Schutte. Dit heet 'verpakt onder beschermende atmosfeer'. Door deze manier van verpakken is het product langer houdbaar.

Schutte: "Een ziekmakende bacterie als listeria groeit dan veel minder hard. Op het moment dat je de verpakking opent, is de beschermende omgeving weg en kan listeria mogelijk uitgroeien. Daarom kun je een geopende zak met sla het beste maximaal twee dagen bewaren."

Gebruik keukenpapier of maak een slasoep

Om het beste uit je voorverpakte sla te halen, heeft foodblog KookFans twee tips. De eerste tip is: gebruik keukenpapier. "Kom je thuis met een zak verse sla? Scheur deze dan direct open en leg een stuk keukenpapier in de zak met sla. Sluit de zak vervolgens met een klem en leg die in de koelkast. Het keukenpapier absorbeert het vocht dat anders op het bladgewas zou gaan zitten, waardoor het minder snel gaat rotten." Voor het beste resultaat moet je het keukenpapier dagelijks vervangen.

Een tweede tip is om de zak sla niet in de groentelade tussen andere verse producten te leggen, maar op een plek in de koelkast waar het niet aangetast kan worden. "Wanneer de lade vaak open- en dichtgaat, heb je de kans dat andere groenten over de zak met sla heen gaan. Dit zorgt ervoor dat de sla kneust en dat het sneller bruin wordt", schrijft KookFans. Daarnaast is er door de variatie aan slasoorten ook een variatie aan houdbaarheid. Malse, zachte botersla blijft bijvoorbeeld minder lang goed dan hartige slasoorten, zoals rucola, waterkers of babyspinazie.

Moet je nog altijd slappe, bruine sla weggooien? Probeer er dan eens slasoep van te maken. Je kunt verse sla niet invriezen, maar ingevroren slasoep kun je tot wel een jaar bewaren. Gestoofde slabladeren kunnen ook een lekkere en gezonde toevoeging aan een frisse saus zijn.