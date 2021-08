Veel populaire theesoorten bevatten verrassend genoeg veel suiker. Producenten voegen suikerbolletjes toe aan de thee en vermelden die op het etiket als 'aroma'. Ook de termen dextrose, fructose en glucosestroop verhullen dat er suiker in je thee zit.

De meesten van ons zijn zich er wel van bewust dat een overmatige inname van suiker slecht voor onze gezondheid is. Zo kan overmatige suikerconsumptie het risico op obesitas of zelfs diabetes verhogen. Water, koffie en ook thee stonden altijd bekend als een goede keuze, omdat deze dranken geen calorieën zouden bevatten.

Dat klopt ten dele. Wanneer je een zakje 'gewone' thee onder de microscoop legt, zul je daar hoogstwaarschijnlijk geen suiker in aantreffen. Maar bekijk je de piramidezakjes of de theesoorten met een bijzonder smaakje, dan zie je niet alleen allerlei kleurrijke stukjes - vaak gedroogd fruit - tussen de theeblaadjes, maar ook kleine korreltjes suiker.

Het voedingswaardelabel vermeldt de suiker wel

Het aroma van deze thee blijkt grotendeels bepaald te worden door deze korreltjes, die niet op de ingrediëntenlijst staan. Daar wordt enkel gesproken over aroma. De suiker komt echter wel terug in de voedingswaardetabel op de verpakking. Zo kun je meteen ook zien of er van die gesuikerde aromakorreltjes in je thee zitten. Want om het aroma toe te kunnen voegen, heb je zogenoemde dragers nodig. Het gaat om bijvoorbeeld koolhydraten, waar ook suikers onder vallen.

In januari van dit jaar testte onderzoeker Hjalmar Permentier van het UMCG-onderzoeksinstituut ERIBA voor het programma Keuringsdienst Van Waarde wat er bijvoorbeeld in een zakje groene thee van Lipton zat. Zijn conclusie?: "Zo'n 5 procent van de inhoud van het theezakje bestaat uit suiker."

“Niet alleen bij theezakjes, maar ook bij oplosthee gaat achter het natuurlijke imago vaak een suikerbom schuil.” Elif Stepman, Foodwatch

Ook Elif Stepman van voedselwaakhond Foodwatch is kritisch: "Veel producten zit vol met zogenaamde 'smokkel of sluipsuikers' die verantwoordelijk zijn voor een belangrijk deel van onze suikerconsumptie'. Daarbij worden suikers die zijn opgelost in water, zoals in thee, omdat ze snel worden opgenomen, niet volledig waargenomen door onze honger- en verzadiging regulatie. Deze kunnen daardoor makkelijk leiden tot een veel te grote inname."

Veel theesoorten pronken met benamingen als 'gewone/pure thee' of 'recht uit de natuur'. Maar als je naar de kleine lettertjes kijkt, zitten er lang niet alleen kruiden in.

"Niet alleen bij theezakjes, maar ook bij oplosthee gaat achter het natuurlijke imago vaak een suikerbom schuil. Zo zitten er in de Zonnatura Oplosthee van '100 procent natuurlijk kruidenextract' maar liefst 92 gram suikers per 100 gram. En in het hele product zit maar 1,5 procent kruidenextract."

Als je thee met losse blaadjes zet, sluit je uit dat er suiker in zit. Als je thee met losse blaadjes zet, sluit je uit dat er suiker in zit. Foto: Shutterstock

Producent is verplicht alle ingrediënten te vermelden

Thee heeft een gezond imago waar producenten graag gebruik van maken, maar is niet altijd zo gezond in de praktijk. Hoewel voedselproducenten wettelijk verplicht zijn om alle suikers in hun product te vermelden, kan de verstrekte informatie misleidend zijn. Suiker zit vaak in een ander jasje in voedingsmiddelen. Deze verborgen suikers kun je herkennen aan namen als dextrose, fructose, glucosestroop, galactose, lactose, polydextrose, mannitol, sorbitol, xylitol, maltodextrine of turbinadosuiker. En ook in losse thee zitten vaak suikers of aanverwante ingrediënten. Dan bevat de thee bijvoorbeeld gekonfijte vruchten of aroma.

Wil je echt gezonde thee drinken? Dan kun je bijvoorbeeld voor (groene) thee zonder een smaakje of losse theeblaadjes kiezen. Ook de theesoorten van (onder andere) Pukka, Natural Temptation, Piramide en Yogi Tea bevatten alleen kruiden. Staat je favoriete thee er niet bij en wil je voorkomen dat je ongemerkt een overschot aan suikers binnenkrijgt? Stepman: "Goed het label en de ingrediëntenlijst lezen is dan essentieel."