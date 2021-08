Wie Duyvis zegt, denkt automatisch aan borrelnootjes. Maar sinds 19 juli is het notenmerk ook in het pindakaasschap in de supermarkt te vinden. Heeft Duyvis de boot al gemist of wordt het een blijvertje?

Duyvis brengt de smaken That's Peanut Butter en Sweet & Salty op de markt. Met de nieuwe producten wil het bedrijf inspelen op de gezondheidstrend, meldde Duyvis bij de introductie van de pindakaas.

De versie That's Peanut Butter bestaat voor 100 procent uit pinda's en bevat geen palmolie. Daarnaast brengt de notenexpert ook Sweet & Salty uit, een zoetere variant met de smaak van karamel-zeezout. Ook deze variant bevat geen palmolie.

Dat Duyvis nu pindakaas introduceert, komt voor De Pindakaaswinkel-eigenaar Michiel Vos als een verrassing. "Dit is bijna zo'n bericht dat je rond 1 april tegenkomt. Ik ken ze van de borrelnootjes, dus dit voelt eigenlijk wel heel gek."

Foodtrendanalist Anneke Ammerlaan noemt de producten "interessant maar simpel". "Het is misschien ook wel een wat late move. Het past bij Duyvis, maar de pindakaas heeft wel een wat saaie uitstraling. Ze hadden ook kunnen gaan voor een pindakaas met de smaak van de Duyvis-borrelnootjes."

Niet onder de indruk van glazen potten

Vos heeft enige twijfels bij deze uitbreiding. "Voor zover ik weet, maakt Duyvis deze pindakaas niet zelf en dat is iets waar ik niet echt fan van ben. Dan heb je toch meer te doen met technieken en processen van de maker."

Vos is evenmin onder de indruk van de recyclebare glazen potten waarin de Duyvis-pindakaas wordt verkocht: "Alle glas is recyclebaar en pindakaas wordt nu ook al verkocht in een glazen pot, dus dat is niet erg innovatief. De plastic deksels die worden gebruikt, zijn evengoed nog niet recyclebaar."

'Pindakaas zonder palmolie is geen unique sellingpoint'

Duyvis zegt de pindakaas zonder palmolie te maken, maar volgens Ammerlaan is dit aspect niet genoeg om mee te gaan in de duurzaamheidstrend. "Dit is voor een bepaalde groep mensen belangrijk, maar het is zeker geen unique sellingpoint."

Ammerlaan stelt dat het overduidelijk is dat Duyvis met deze uitbreiding wil concurreren met de grootste gemene deler in pindakaas: Calvé. "Dat is typisch, aangezien we tegenwoordig steeds vaker apart en uniek willen zijn." Volgens de analist komt dit doordat Duyvis nu onderdeel is van de grotere bedrijven. "De creativiteit verdwijnt dan vaak."

Boterhammen met pindakaas, wie is er niet groot mee geworden? Boterhammen met pindakaas, wie is er niet groot mee geworden? Foto: Shutterstock

'Lastig om een pindakaas te maken die in het schap blijft'

Volgens Vos is het niet makkelijk om een lekkere pindakaas te maken die blijft plakken bij de consument. "We hebben al meerdere merken langs zien komen, maar het blijft lastig om een pindakaas te maken die ook in het schap blijft."

Het is volgens de pindakaasexpert belangrijk dat er passie in zit. "We hopen dus niet dat het een marketingactie is", zegt hij. "En als ze alleen aanhaken bij een trend, ben je wat mij betreft te laat. Want wij deden dit vijf jaar geleden al."

Zoeken naar alternatieven voor bekende merken

"Wij Nederlanders zijn sowieso pindakaaseters", merkt Ammerlaan op. "Mensen gaan avonturieren en zijn op zoek naar alternatieven voor de oude bestaande merken van hun ouders." Mede hierdoor denkt de foodtrendanalist dat de pindakaas van Duyvis wel zal aanslaan. "Al blijft de vraag wel: ga jij Calvé inruilen voor Duyvis? Het mag dan wel crunchy zijn, maar ik moet het eerst nog proeven."

Hoewel de introductie bij Vos gemengde gevoelens oproept, is hij toch erg benieuwd naar de pindakazen van Duyvis en wil hij ze naast zijn eigen pindakazen leggen. "In principe zijn wij fan van alle pindakazen, dus daarom: welkom in pindakaasland!"