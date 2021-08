Dé trend van dit moment is misschien wel zomerbier. Licht en verfrissend vocht dat lekker wegdrinkt. Dit jaar lijken er namelijk meer (lokale) brouwers dan ooit een eigen variant op de markt te brengen.

Het seizoen bepaalt onze smaak. Als het warmer wordt, krijgen we als vanzelf meer zin in lichte, verfrissende en fruitige smaken. En als het kouder is, hebben we juist trek in vollere, donkere smaken. "Zomerbier is niet echt een bierstijl, het is meer een kwestie van andere ingrediënten", vertelt biersommelier Ivo Thijssen.

Zomerbier is er in allerlei soorten en smaken: tarwebieren (bijvoorbeeld witbier en weizen), frisse en hoppige bieren (bijvoorbeeld IPA), en fruitbieren (bijvoorbeeld radler en kriek). Thijssen: "Wat zij gemeen hebben, is dat ze verfrissend en laag in alcohol in zijn. En dat is prettig, want in de zon drink je vaak sneller."

Een tropische hop kan ervoor zorgen dat bier naar ananas, mango en papaja smaakt. Een tropische hop kan ervoor zorgen dat bier naar ananas, mango en papaja smaakt. Foto: Shutterstock

Bier is niet meer dan water, graan en hop dat brouwers laten gisten. "Een tropische en exclusievere hop zorgt bijvoorbeeld voor bier dat naar ananas, mango en papaja smaakt. Zoals de New England IPA, wat mij betreft de hit van deze zomer", aldus Thijssen. "Het past supergoed bij het seizoen en ik zou deze zeker een keer gaan proeven op het terras."

Ook veel kleine lokale brouwers waagden zich de afgelopen jaren aan zomerbier. "'Lokaal' en 'seizoensgebonden' zijn de toverwoorden op foodgebied tegenwoordig", vertelt foodtrendwatcher Gijsbregt Brouwer. "En dat geldt ook voor bier. Een tweede trend is: lichter, minder suiker, minder calorieën. Dit bij elkaar verklaart de enorme populariteit van zomerbier en het aantal nieuwe zomerbieren."

Brouwers komen continu met nieuwe smaken en dimensies

En waar bijvoorbeeld Duitsers juist vooral herkenbare bieren willen drinken, zijn Nederlanders continu nieuwsgierig naar nieuwe smaken, weet Thijssen. Brouwerijen spelen hier handig op in. Door de receptuur een klein beetje aan te passen of een andere hopsoort te gebruiken, kunnen zij continu nieuwe smaken en dimensies aan hun bier toevoegen. "Bovendien kan het lastig zijn om elke keer exact hetzelfde bier te produceren. Een nieuwe biersmaak is nergens mee te vergelijken."

“Het bieraanbod is groot en zeker lokale brouwers willen vanzelfsprekend op de menukaart.” Gijsbregt Brouwer, foodtrendwatcher

Nog een trend: lokale brouwers die samen met een horecazaak of bedrijf een eigen zomerbiertje van het huis brouwen. "Het bieraanbod is groot en zeker lokale brouwers willen vanzelfsprekend op de menukaart", aldus Brouwer. "Door een samenwerking is hun afzetmarkt al bijna gegarandeerd. En voor de zaak in kwestie is het een mooi uithangbord. Daarom zijn brewpubs zo populair om te starten, ze kunnen hun eigen bier in ieder geval in hun eigen pub verkopen."

Kleine brouwers versus biergiganten

Kleine brouwers hebben meer mogelijkheden om bijvoorbeeld één batch aan een horecazaak te verkopen. Lokale brouwers kunnen dus spannendere dingen doen dan de biergiganten, aldus Brouwer. "Aan de andere kant is bier in grote hoeveelheden produceren veel goedkoper dan in kleine hoeveelheden, maar de consument lijkt dat vooralsnog niet veel te kunnen schelen."

Thijssen vertelt ten slotte hoe je eenvoudig zelf een zomerbiertje kunt maken: neem een witbier, weizen of pilsener met ongeveer 5 procent alcohol en meng deze met iets verdunde - ambachtelijke of zelfgemaakte - siroop. En voilà, je hebt je eigen radler. Dit kun je overigens ook heel goed met alcoholvrij bier doen.