Je kunt brownies op allerlei manieren klaarmaken. Maar hoe maak je jouw brownies nou het allerlekkerst? Twee bakkers delen hun geheim.

Volgens Rutger van den Broek, winnaar van het eerste seizoen van het tv-programma Heel Holland Bakt en bekend van zijn foodblog Rutger Bakt, is de populariteit van chocolade ook een van de redenen dat brownies zo geliefd zijn. "Daarnaast heeft een goede brownie verschillende structuren: knapperig vanbuiten, zacht vanbinnen, knapperige nootjes erin. Kortom, een feestje in je mond."

De zussen Nadia en Najat Yachou, op Instagram beter bekend als de Kookmutsjes, zijn het hiermee eens. "Een brownie bevat alles wat veel mensen lekker vinden: chocolade, smeuïg, zacht vanbinnen, crunchy aan de buitenkant en ook gewoon lekker chewy. Wat wil je nog meer?"

Red velvet brownies van de Kookmutsjes. Red velvet brownies van de Kookmutsjes. Foto: Kookmutsjes

Een goede brownie maken is simpel

Een goede brownie bakken is volgens Van den Broek heel simpel. "Gebruik veel boter, suiker en chocolade. Het is geen baksel waarbij je de calorieën moet gaan tellen, want voor een goede brownie heb je het gewoon echt nodig. In de juiste verhouding levert dat een heerlijke fudgey brownie op die aan de buitenkant knapperig is." Op zijn foodblog deelt de bakker het recept voor zijn ultieme brownies.

"In mijn recept klop ik de eieren eerst op", legt Van den Broek uit. "Die luchtigheid in het beslag zorgt ervoor dat de brownies tijdens het bakken iets rijzen, en na het bakken weer wat instorten. Schrik niet, dat hoort en geeft ze hun geweldige structuur."

“Mijn brownierecept bakt langer, maar door de bereiding en verhoudingen levert dat elke keer weer de perfecte brownie op.” Rutger van den Broek, kookboekenauteur

Het geheim van zijn recept? "Ik heb heel vaak proefgebakken. Bij veel recepten worden de brownies veel korter gebakken en wordt gewaarschuwd voor overbakken." Als je dit doet, loop je volgens Van den Broek het risico dat de binnenkant nog net niet gaar is. "Dan eindig je met hardere randjes en stukjes in het midden die nog veel te zacht zijn. Mijn brownierecept bakt langer, maar door de bereiding en verhoudingen levert dat elke keer weer de perfecte brownie op."

Volgens de Kookmutsjes hangt het geheim van een goede brownie af van de smaak van de eter. "Wij denken dat de kracht van een brownie zit in de verschillende manieren waarop je deze kunt maken. Zo hebben diverse ingrediënten een bepaald effect op de smaak, zachtheid en textuur." Welke brownievariant favoriet is bij de Kookmutsjes? "Dat is de brownie met Snickers. Deze is lekker zacht, krokant en bevat onze favoriete chocoladesoort."

Roomboter maakt je brownie fijner en krokanter, aldus Najat Yachou. Roomboter maakt je brownie fijner en krokanter, aldus Najat Yachou. Foto: Shutterstock

Basterdsuiker, roomboter of olie?

Bij het maken van brownies is er voor elk wat wils. Houd je van zachte brownies? Gebruik basterdsuiker, tippen de Kookmutsjes. "Je hebt ook de optie om roomboter of zonnebloemolie toe te voegen." Eerstgenoemde maakt de smaak volgens Najat Yachou fijner en krokanter. Laatstgenoemde zorgt dan weer voor een zachte en smeuïge brownie.

Met het recept van Van den Broek kun je alle kanten uit. "Voeg bijvoorbeeld andere noten toe, extra stukjes chocolade, gebroken koekjes, stukjes After Eight of een cheesecakemengsel." Volgens de Kookmutsjes kun je je brownies ook afmaken met een ganachetopping. "Dit hebben wij met onze red velvet brownies gedaan en deze zijn enorm in de smaak gevallen."