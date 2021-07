Een piepklein zwart zaadje werd een jaar of acht geleden in ons land heel populair: chiazaad. Eerst bij jonge mensen die zochten naar powerfood, daarna bij een grotere groep mensen. Niet zo gek, vinden experts, want die zaadjes zijn inderdaad goed voor je. Maak als ontbijt daarom eens chiapudding.

Als je voedingsdeskundige Desirée Marsman hoort over chiazaad, dan snap je niet waarom niet iedereen het gebruikt. "Het is een plantaardige bron voor omega 3, een gezond vet. Het is mineraalrijk: het bevat onder andere magnesium, calcium, kalium, ijzer en selenium. Chiazaad is erg vezelrijk. Als je het door de yoghurt doet, werkt het extra verzadigend: door de vezels dus en ook door de gezonde vetten die chiazaad bevat."

Ze gaat nog even door. "Chiazaad bevat als plantaardige eiwitbron alle essentiële eiwitten. Ze worden essentieel genoemd omdat het lichaam deze eiwitten niet zelf kan maken, maar echt uit voeding moet halen. Dat hebben niet veel andere plantaardige producten." Het enige negatieve dat Marsman kan bedenken, is dat je het niet hoeft te eten vanwege de vitaminen (die zitten er nauwelijks in) en dat je het niet moet nemen als je een lage bloeddruk hebt.

En dan het magische van chiazaad: als je de zaadjes oplost in water - of melk, plantaardige melk of yoghurt - dan zwellen ze op. Daardoor kun je er zo fijn pudding van maken. Het zorgt voor een "slijmlaagje", aldus Marsman. Die gelei helpt je suikerspiegel in balans te houden. Slijm klinkt niet zo lekker - en er zijn ook mensen die zich hierdoor nooit als fan zullen ontpoppen - maar juist die structuur is goed voor je buik. "Het slijmlaagje is geweldige voeding voor je goede darmbacteriën."

Goede bron van eiwitten

Het zaad is in ons land populair sinds 2013, meldt Rhumveld, Winter en Konijn desgevraagd. Voor de importeur van zaden, noten en zuidvruchten uit Capelle aan den IJssel maakt het zaad ongeveer 10 procent van het totale volume uit. De populariteit neemt nog altijd toe, meldt Eveline Tegelaar namens het bedrijf. Er zijn volgens haar veel bedrijven bij gekomen die het zaad importeren uit landen als Paraguay, Bolivia, Argentinië en Mexico. "De laatste jaren zijn daar ook Afrikaanse landen bij gekomen, zoals Oeganda."

Rens Kroes, kookboekenauteur en een invloedrijke ondernemer, had al vroeg in de gaten dat chiazaad goed voor je is. In 2014 kreeg ze de titel superfoodgirl omdat ze door haar ontbijtje graag blauwe bessen, gojibessen, chiazaad en hennepzaad schepte. In haar eerste boek Powerfood staat een recept voor chiapudding. De hype is een beetje geluwd, maar nog steeds maakt ze graag zo'n pudding als ontbijt, meldde ze september vorig jaar op haar Instagram-account.

"Ik houd niet zo van de term superfoods, omdat je gevarieerd moet eten om alle vitamines en mineralen binnen te krijgen", zegt voedingsdeskundige Marsman. "Maar chiazaad is wel heel voedzaam en daarmee erg gezond. Chiakokospudding is erg lekker. En elke ochtend één eetlepel door je yoghurt kan ook. Zelf bak ik ook notenbrood en cake en dan voeg ik het ook toe." Zeker voor mensen die geen vlees of vis eten, is het een goede bron van eiwitten.

Ideaal als ontbijt of tussendoortje

Ook Annelies Van Mol, in België bekend als Tartelies, gebruikt het zaad graag. "Binnen de plantaardige keuken is het een heel waardevol ingrediënt. Omdat ikzelf plantaardig eet vanwege een chronische ziekte, let ik heel erg op voedingswaarden. Een chiapudding is voor mij dan ook ideaal als ontbijt of tussendoortje."

Ze deelt het recept uit haar boek Gezond zondigen en hartig genieten. "Het recept uit het boek is een standaardversie. Tegenwoordig maak ik er ook graag eentje met extra citroensap en extra kurkuma. Ook handig om in één keer voor een paar dagen te maken, zodat je het snel uit de koelkast kunt nemen. Ik eet het zelf denk ik om de twee dagen, afwisselend met yoghurt met fruit als ontbijt."

Chiapudding van Tartelies. Chiapudding van Tartelies. Foto: The Fresh Light

Chiapudding

Aantal personen: 1

Bereidingstijd: 5 minuten

Dit heb je nodig



150 gram plantaardige melk

3 eetlepels chiazaad

1 theelepel vanille-essence

eventueel wat kaneel

Zo maak je het

Doe de melk in een potje dat je kan afsluiten. Doe er 3 eetlepels chiazaad, 1 theelepel vanille-essence en eventueel wat kaneel bij. Schud goed en zet het in de koelkast. Enkele uren later zal het een soort pudding geworden zijn. Werk af met noten en fruit naar keuze. Niet zoet genoeg? Doe er dan een klein beetje agave of ahorn bij.

Recept uit: Gezond zondigen en hartig genieten