Om het aantal koolhydraten per dag terug te schroeven en om aan de minimale hoeveelheid groenten per dag te komen, vervangen mensen steeds vaker pasta, rijst of brood door groente. Een populaire versie is bloemkoolrijst. Je vindt het in de winkel, maar zelf maken is niet moeilijk en goedkoper.

Volgens onderzoeksbureau IRI is de omzet van groenten die pasta, rijst en brood vervangen met 56 procent gestegen ten opzichte van twee jaar geleden. Vooral bloemkoolrijst en courgettespaghetti doen het volgens goed. In vakblad Distrifood meldde supermarkt Plus onlangs dat het eerste een nicheproduct was maar dat dit soort producten in opkomst zijn.

Logisch, want het advies van het Voedingscentrum om dagelijks minimaal 250 gram groente te eten, is voor veel Nederlanders een brug te ver. De laatste cijfers van het RIVM laten zien dat de gemiddelde inname ligt op 131 gram. Slechts 16 procent van de volwassenen eet 200 gram of meer.

"De twee ons groente en twee stuks fruit per dag zijn er inmiddels flink ingepeperd", stelt Pauline Weuring, medeoprichter van het foodplatform Uit Pauline's Keuken. "Dit doen we op verschillende manieren: een handje spinazie toevoegen aan de smoothie en ingrediënten vervangen door groenten, bijvoorbeeld inderdaad bloemkoolrijst."

Volgens Isabel Boerdam, onder andere bekend van haar foodblog De Hippe Vegetariër, zijn mensen steeds meer bezig met de inname van minder suikers - koolhydraten is de verzamelnaam voor suikers en zetmeel - en daarmee ook met minder bewerkt voedsel. "Mensen kiezen voor koolhydraatarm als ze bijvoorbeeld willen letten op hun calorie-inname, daarmee worden koolhydraatarmere alternatieven voor producten steeds populairder, zoals alternatieven voor rijst, pasta en brood. Bloemkoolrijst is daar een mooi voorbeeld van."

Bloemkoolrijst bevat 3 gram koolhydraten per 100 gram (2,9 om precies te zijn, volgens de site van AH). Volgens de site van het Voedingscentrum bevat 1 opscheplepel (55 gram) gekookte witte rijst 17,7 gram koolhydraten. Als je dit omrekent is dat ongeveer 32 gram (32,1) per 100 gram.

"Bloemkoolrijst maken is niets meer dan een bloemkool in kleine stukjes hakken", legt Weuring uit. "Dit kan je doen met een keukenmachine of een grove rasp." Laat de keukenmachine niet automatisch draaien, waarschuwt Boerdam. "Dan krijg je heel snel pap." Volgens Weuring kun je bloemkoolrijst rauw eten in een salade, maar je kunt het ook wokken of bakken. "Zo maak je in een handomdraai een nasi van bloemkoolrijst of een bloemkoolrisotto."

Hoe bereid je deze 'rijst'? "De bloemkoolrijst koken in een plens water zou ik niet doen, dan blijft er niet veel van over", stelt Weuring. Volgens de foodblogger kun je bloemkoolrijst het beste stomen. "In de wok is bloemkoolrijst lekker met verse kruiden en specerijen", aldus Boerdam. Wil je het echt als witte rijst vervangen? "Dan kun je het ook met een snuf zout stomen", aldus Boerdam. Op de site van De Hippe Vegetariër vind je zowel eenvoudige recepten als een wat spannendere versie.

Geen zin om zelf te maken: kies een kant-en-klare versie

Heb je geen zin om het zelf te maken? "Dan zijn er ook heel goede kant-en-klare alternatieven", tipt Boerdam. "Bijvoorbeeld het huismerkalternatief in het verse koelschap in de supermarkt, maar ook uit een bevroren zak in het diepvriesschap." Voor je portemonnee is zelf maken beter: voor een zak bloemkoolrijst van 400 gram betaal je bij AH 2,29 euro en bij Jumbo 1,80 euro, terwijl je bij beide supermarkten voor een hele bloemkool - het gewicht staat er niet bij, maar bloemkolen wegen minimaal 1 pond - 1,49 euro kwijt.

"Voor de variatie heb je tegenwoordig ook broccolirijst", vertelt Weuring. "Dit is hetzelfde idee, alleen heeft het een iets meer kenmerkende smaak". Waar bloemkool neutraal smaakt, en daardoor multi-inzetbaar is, heeft broccoli een meer uitgesproken smaak.