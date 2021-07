Een pokébowl vol verse ingrediënten is niet alleen lekker, maar ook supergezond. Twee kenners vertellen hoe je er zelf een samenstelt. Maar let op: het bereiden van de sushirijst is een kunst en wordt onderschat.

De uit Hawaï afkomstige pokébowl is oorspronkelijk een gerecht waarin vooral restjes worden verwerkt. In het Westen kennen we de bowl vooral als schaaltje met rijst, verschillende soorten rauwe groenten en een kleine portie vlees of vis.

De basis van de pokébowl is de rijst. "Het goed bereiden van de sushirijst - dus geen basmatirijst - is het allerbelangrijkste van het gerecht", aldus (televisie)chef-kok Ramon Brugman. "Volg daarom exact de beschrijving op de verpakking. En spoel vooraf goed het zetmeel van de rijst, anders gaan de korrels uiteindelijk aan elkaar plakken. Het doel is een luchtige rijst."

“Tijdens het bereiden van de sushirijst kun je aan de slag met de groenten, vlees of vis. Want ook hiervoor geldt: hoe verser hoe beter.” Quinta Witzel, eigenaar Poké Perfect

Vervolgens breng je de rijst op smaak met een mengsel van mirin (rijstwijn) en suiker. Brugman gebruikt hiervoor net iets meer mirin. "Het is lekker als de rijst een beetje zurig is, dat haalt de smaak van de groenten omhoog."

Hoe verser hoe beter

Hoe korter van tevoren de rijst is bereid, hoe beter. Een pokébowl is dus geen gerecht dat je van tevoren al maakt of voorbereidt. "Het lekkere is juist dat alle ingrediënten supervers zijn", vindt Quinta Witzel. Samen met haar broer is zij eigenaar van de keten Poké Perfect en schreef ze een gelijknamig kookboek. "Tijdens het bereiden van de sushirijst kun je aan de slag met de groenten, vlees of vis. Want ook hiervoor geldt: hoe verser hoe beter."

Wat voor soorten groenten kun je gebruiken in je bowl? Witzel: "Dat kan werkelijk van alles zijn. Edamameboontjes, lente-ui, avocado, komkommer, taugé, rettich, wortel." Brugman tipt om vijf verschillende groenten te gebruiken. "Snij het garnituur in kleine stukjes van allemaal ongeveer dezelfde grootte. Dat is prettig om te eten."

Groenten die je kunt gebruiken: lente-uit, avocado, komkommer, taugé en edamameboontjes, zoals op de foto. Groenten die je kunt gebruiken: lente-uit, avocado, komkommer, taugé en edamameboontjes, zoals op de foto. Foto: Shutterstock

En terwijl de sushirijst afkoelt - je eet de pokébowl bij voorkeur lauwwarm - kun je ook kort de vis marineren of het vlees bakken. Zalm of tonijn marineer je eenvoudig met een mengsel van sojasaus, sesamolie, sriracha. Tien minuten is meer dan genoeg. Heb je liever vlees, dan kies je voor bijvoorbeeld kip, biefstukplakjes of ossenhaaspuntjes.

Een vegetarische pokébowl maak je met tofoe, tempé of vegan zalm die volgens Witzel tegenwoordig bijna niet meer van echte zalm is te onderscheiden. Brugman geeft de voorkeur aan vis uit onze eigen Noordzee, zoals zeebaars, roodbaars of makreel. "Deze zijn duurzamer en smaken prima in een pokébowl. Ik zou de vis wel vers bij de visboer of op de markt kopen, vis uit de supermarkt zou ik niet rauw eten."

Sauzen en toppings maken de bowl compleet

Als saus kun je sojasaus gebruiken, een paar druppels sesamolie of (Japanse) Kewpie-mayonaise. "In deze mayonaise zijn andere soorten olie gebruikt dan bij ons gangbaar is, en het smaakt echt waanzinnig. Het past perfect bij een pokébowl", vertelt Brugman. "Je kunt het mengen met wat ponzu of wasabi, door de bowl verdelen of in een hoekje van de kom doen."

Een laatste topping met gebakken uitjes, sesamzaadjes of furikake ziet er niet alleen mooi uit: het gerecht krijgt er volgens de twee een extra bite door en ook qua smaak is ze een goede toevoeging.

Twee manieren om te serveren

Als alle ingrediënten klaar zijn, serveer je het geheel uiteraard in een mooie kom. "Er zijn grofweg twee manieren van platen", vertelt Witzel. "Je begint met de rijst, de vis plaats je in het midden op de rijst en de groenten rangschik je per soort hier omheen. Vervolgens gaan de saus en topping erover. Het resultaat is het typische plaatje van een 'perfecte' pokébowl."

De andere manier maakt het eten iets makkelijker: "Je mixt in een aparte schaal de vis met de groenten en de saus. Vervolgens doe je dit mengsel op de rijst in de kom. Maak het af met een topping en je bent klaar om te eten - wel met stokjes uiteraard."