In de VS zijn ze al een tijdje razend populair en langzamerhand zie je ze ook in ons land steeds meer verschijnen: de good night drinks. Werken dit soort drankjes om beter te slapen echt?

Een good night drink is een drankje dat je ongeveer een uur voor het naar bed gaan neemt, om het in- en doorslapen te bevorderen en gevoelens van stress en onrust te reduceren. De werkzame bestanddelen zouden ingrediënten zijn die bekendstaan om hun kalmerende of slaapbevorderende werking, zoals valeriaan, hop, en citroenbalsem en theanine, een aminozuur dat voorkomt in de bladeren van vooral groene en witte thee.

Maaike de Reuver, foodtrendwatcher en hoofdredacteur van Food Inspiration is sceptisch. "Zo'n good night-drankje speelt handig in op de behoefte aan de huidige vraag naar gezonde producten. Maar of dit drankje ook echt een hype wordt? Ik denk het niet. Als je hier echt induikt, zie je dat het vooral een slim marketingverhaal is. In mijn ogen draagt voldoende lichaamsbeweging en een gezond eetpatroon met voldoende groente en fruit meer bij aan een goede nachtrust dan een dergelijk drankje."

Frank Lindner, campaigner bij Foodwatch Nederland, is het met haar eens. "De drankjes beloven je inderdaad een betere nachtrust en minder stress, maar de rustgevende ingrediënten die in deze drankjes worden gebruikt, kun je ook natuurlijk ook gewoon zelf kopen om daar bijvoorbeeld thee van te zetten", zegt Lindner. "Dat scheelt een hoop kunstmatige aroma's, suikers en E-nummers."

De makers van de Oostenrijkse Good Night Drink bijvoorbeeld, dat online verkrijgbaar is, beweren dat er geen suiker in hun product zit, maar in één blikje van 250 milliliter zit toch 12,5 gram suiker. Dit komt uit fructose, maar we weten inmiddels allemaal: suiker - in wat voor vorm dan ook - is gewoon suiker."

Bij slaapdrank treedt tolerantie op

Floris Wouterson is slaapexpert en auteur van het boek Superslapen. "Het lijkt een echt droomresultaat als je door een drankje ineens een perfecte nachtrust zou hebben, maar er zitten wel twee kanten aan", zegt hij. "Het kan een toevoeging zijn, maar het is net eigenlijk net als met koffie, er treedt tolerantie op. Daarbij is al de suiker die in zo'n drankje zit inderdaad ook niet goed voor je, want die zorgt onder andere voor de aanmaak van cortisol: het 'vlucht of vecht'-hormoon."

In de ochtend is je cortisolgehalte hoog, legt Wouterson uit. Daardoor kom je energiek je bed uit, maar 's avonds moet dit juist laag zijn. Daarbij kan het ook nog eens zo zijn dat er een zogenoemde neuroassociatie gaat optreden als je elke avond zo'n drankje neemt: het zogeheten nocebo-effect. Dat is min of meer het tegenovergestelde van het placebo-effect, waarbij je gaat denken dat je niet meer kunt slapen zonder zo'n good night drink. En dat terwijl de hoeveelheid van de rustgevende stofjes in zo'n drankje vaak zo laag zijn, dat het werkelijke effect minimaal is. Gewoon gezond eten, niet te laat in de avond, doet uiteindelijk veel meer voor je nachtrust.

Zo'n modieus slaapdrankje kun je dus gerust links laten liggen als je beter wilt slapen. Maar wanneer je toch op zoek bent naar een natuurlijk slaapmiddeltje, maken wetenschappers van de School of Life Sciences van de Northumbria University het nog een stuk makkelijker. Volgens hun onderzoek verbetert een simpel glaasje kersensap de kwaliteit en duur van de slaap. Waardoor dit komt? Door het hoge gehalte melatonine in kersen, een hormoon dat de slaapcyclus van het lichaam regelt.