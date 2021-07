Wat is de beste halfautomatische espressomachine? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? De Consumentenbond en NU.nl geven antwoord.

Neem je graag de tijd om een echt goede espresso te maken? Dan kun je waarschijnlijk prima uit de voeten met een halfautomaat espressomachine.

Bij een halfautomaat, ook wel pistonmachine, moet je vrijwel alles zelf doen. Je vult de filterhouder met gemalen koffie, stampt de koffie aan met de stamper en zet de toevoer van heet water zelf aan en uit. Met sommige pistonmachines kun je melk opschuimen, meestal handmatig met behulp van een stoompijpje.

De Consumentenbond heeft in totaal 232 espressomachines getest op onder meer opwarm- en bereidingstijd, temperatuur, opschuimen van melk en energieverbruik.

Van de 32 geteste espressomachines binnen de categorie halfautomaat komt een apparaat van WMF als Beste uit de Test. Een model van Princess is de Beste Koop.

Beste uit de Test: WMF Lumero 61.3020.1006. Beste uit de Test: WMF Lumero 61.3020.1006. Foto: Consumentenbond

Deze pistonmachine van WMF is eenvoudig en compact. Ook koop je hem voor een mooie prijs. De machine zet simpelweg uitstekende espresso. Het smaakpanel van de Consumentenbond is zeer te spreken over de koffie. De espresso is goed in balans, weinig zuur en met een goede bittere nasmaak. Ook heeft de espresso een goede, consistente cremalaag.

WMF Lumero 61.3020.1006 is een relatief stille espressomachine. Je kunt zelf experimenteren met de maalgraad van de bonen. Minpuntje is wel dat dit apparaat de espresso niet op de ideale drinktemperatuur van 67 graden Celsius zet. Daar staat tegenover dat je zelf kunt experimenteren omdat je veel zelf kunt instellen, zoals de maalgraad van de bonen, de waterhoeveelheid en de temperatuur.

Al met al is dit een eenvoudige machine die een uitstekende espresso zet.

Beste Koop: Princess 249412. Beste Koop: Princess 249412. Foto: Consumentenbond

De Princess 249412 scoort bijna net zo goed als de Beste uit de Test, de WMF Lumero 61.3020.1006, maar is met 95 euro bijna de helft goedkoper. Deze espressomachine blinkt uit in prijs-kwaliteitverhouding. Voor een voordelige prijs heb je een apparaat dat prima kwaliteit koffie zet.

Deze Princess heeft wel weinig instelmogelijkheden, zoals de watertemperatuur of de waterhoeveelheid per kopje. En hoewel espressomachines over het algemeen niet enorm veel energie verbruiken, is dit apparaat ten opzichte van andere wel erg onzuinig.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.