Gezonder snacken willen we allemaal. Chips gemaakt van groenten lijken dan een goed alternatief. Maar wanneer je de voedingswaarden van gefrituurde kikkererwten, rode biet en wortel vergelijkt met die van de reguliere naturel- of paprikachips, dan valt dat 'gezonde' nog behoorlijk tegen.

"Je zou het niet zeggen, maar groentechips bevatten bijna evenveel calorieën als 'normale' chips", zegt Elif Stepman van nationale voedselwaakhond foodwatch. "Wat chips ongezond maakt, is de hoge hoeveelheid calorieën en zout. Groentechips klinken gezonder, maar uiteindelijk is een aardappel - waarvan reguliere chips gemaakt worden - ook gewoon een groente. De manier van bereiden is dus doorslaggevend voor hoe gezond, of ongezond, de chips uiteindelijk wordt, groente of niet."

Chips die in de oven zijn gebakken in plaats van in de frituur, zijn vaak minder vettig. Als je bijvoorbeeld de Ovenbaked Naturel Chips van Lay's (13 gram vet, waarvan 1,4 verzadigd) vergelijkt met de Lay's Naturel (30 gram vet, waarvan 3,2 gram verzadigd), zit je beter met de ovenversie. De groentechips van AH zijn bijna net zo vettig (28 gram vet, waarvan 3,3 gram verzadigd) als de gefrituurde aardappelchips van Lay's.

"En dan heb je het alleen over het vetgehalte" zegt Stepman. "Kijk je naar zout, dan is het weer een ander verhaal: zowel de chips van Lay's die in de oven zijn gebakken als in de frituur bevatten beide iets meer dan 1 gram zout per 100 gram. En daar scoren groentechips niet bepaald beter op. De gezondheidsorganisatie WHO adviseert om maximaal 5 gram zout per dag te consumeren."

Dat benadrukt ook Jade van Doornik, woordvoerder van de Hartstichting: "Iedere 5 gram zout per dag extra wordt in verband gebracht met een 14 procent hoger risico op hart- en vaatziekten en een 23 procent hoger risico op een beroerte. Wanneer we dagelijks 3 gram zout minder zouden eten, kunnen jaarlijks in Nederland vijftienhonderd sterfgevallen en zesduizend nieuwe gevallen van hart- of vaatziekten voorkomen worden."

Veel meer suikers in groentechips

Groentechips klinkt dus misschien leuk, maar is dus zeker niet gezonder, zegt Van Doornik. "Het gaat namelijk niet om wat voor product er gefrituurd wordt, maar om het frituren op zich, en om de grote hoeveelheid zout die wordt toegevoegd."

Stepman: "Eet je bijvoorbeeld een zak naturelchips van 150 gram in één keer leeg, dan krijg je maar 10 calorieën meer binnen dan wanneer je dezelfde hoeveelheid aan groentechips zou eten. Natuurlijk gaat het niet alleen om calorieën, maar ook het verschil in vet, zout en suikers is te verwaarlozen. Om groentechips lekker te maken wordt er namelijk een stuk meer ingrediënten toegevoegd in de vorm van allerlei suikers en toevoegingen, terwijl er in de 'normale' aardappelchips niets meer in de zak zit dan aardappel en olie en zout."

"Wil je toch even lekker snacken, dan zijn ongezouten noten of popcorn vaak gezondere alternatieven", zegt Stepman. "Of rauwe groenten met een lekker dipje. Heb je toch zin in chips, dan maakt het niet veel uit of het groente- of aardappelchips zijn. Wat wel uitmaakt zijn de porties, de manier van bakken (in de oven versus de frituur) en het zoutgehalte, waarbij geldt: hoe minder, hoe gezonder."