Nederlanders zijn dol op tomaten, komkommers en paprika's. Ook uien, wortelen en roerbakgroenten worden veel verkocht in onze supermarkten, blijkt uit een top tien van onderzoeksbureau GfK. Maar wat weten we eigenlijk nog níét over de groenten die we het vaakst eten? Vandaag in de spotlights: broccoli.

Broccoli is onderdeel van een familie van koolsoorten, ook wel de Brassica oleracea genoemd. Hier vallen bijvoorbeeld ook bloemkool, witte kool, koolrabi, spruitjes en boerenkool onder.

De broccoli zoals we die nu kennen komt oorspronkelijk uit Italië. Zijn naam is daarom ook aan het Italiaans ontleend. Broccoli is een meervoudsvorm van 'broccolo', wat zoiets als jonge scheut betekent, vertelt het etymologisch woordenboek ons. 'Brocco' is weer afkomstig van het Latijnse woord voor tak: 'brachium'. Dat klinkt vrij logisch als je naar de vertakkingen kijkt.

Productie neemt toe, maar oogst valt dit jaar tegen

Broccoli lijkt wat zielig onderaan de top tien te bungelen van de lijst met groenten die we het vaakst kopen, maar dat maakt de groentesoort nog niet impopulair. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werd in 2020 ruim 23 miljoen kilo broccoli geoogst in Nederland. Het totaal schommelt de afgelopen jaren rond dit getal, maar de afgelopen twee decennia is er wel een duidelijke groei zichtbaar (in 2001 was de totale oogst nog 9,5 miljoen kilo).

Dit jaar viel de oogst wat tegen. Dat kwam allemaal door het tegenvallende voorjaarsweer, meldt brancheplatform Groenten & Fruit. Hierdoor zijn de meeste broccoli's lichter uitgevallen dan de gebruikelijke 500 gram. Daarnaast hebben telers onder meer last van geelverkleuring en smet (bruine plekken op de kool). Hierdoor loopt de prijs op de vrije markt per kilo flink op.

René Verdonk van Verdonk Broccoli weet dat wisselvallige opbrengsten erbij horen. "Je bent erg afhankelijk van de natuur. Bij slecht weer kan je oogst verloren gaan. Dat maakt dit werk soms wat stressvol, maar we maken er altijd het beste van."

Verdonk ziet in zijn omgeving dat veel telers bij tegenvallende oogsten of teleurstellende verkoopcijfers op zoek gaan naar andere groenten om te telen die wel winstgevend zijn. "Vijf jaar geleden was het lastig om bloemkool aan de man te krijgen. Veel telers gingen toen over op broccoli."

Hoewel broccoli en bloemkool dus familie zijn van elkaar, zijn het ook elkaars grootste concurrenten. Nu is de bloemkool weer aan een opmars bezig, zegt Verdonk, mede door de stijgende verkoop van producten als bloemkoolrijst en pizzabodems van bloemkool.

Broccoli is een zomergroente, maar is 's winters in trek

Succesvol broccoli telen is zo makkelijk niet, aldus Verdonk. Er hoeft maar een klein plekje op te zitten of het product kan al niet meer naar de winkels. De omstandigheden in de supermarkt hebben ook veel invloed op de kwaliteit van de groentesoort. Maar wat daar gebeurt, daar heeft Verdonk geen grip op. "Het schap in de supermarkt ligt weleens te vol. Als het dan te warm is in de winkel, bederft broccoli snel."



Een tip: koop geen broccoli die al een klein beetje geel begint te worden; dat zal zich snel uitbreiden. Bij Verdonk wordt de broccoli daarom altijd goed gekoeld. Daarnaast zit het personeel van Verdonk erbovenop bij het verpakken. Dat wat uiteindelijk niet naar de winkels gaat, wordt naar de voedselbank gebracht.

“Ik pluk regelmatig een roosje en eet 'm dan zo op.” René Verdonk, groothandelaar in broccoli

Je kunt broccoli het hele jaar door in de supermarkt vinden, maar het seizoen in Nederland loopt van begin juni tot eind oktober. Daarna nemen andere landen - Spanje is het grootste broccoliland - het stokje over. Hoewel broccoli dus een zomergroente is, wordt de groentesoort het meest in de winter gegeten, ziet Verdonk. "'s Winters eten we sowieso meer warme groenten."

Wie nog wat kookinspiratie nodig heeft voor deze zomer, moet volgens Verdonk eens de broccolisoep met kaascroutons van kok Rudolph van Veen proberen. "Die is erg lekker en leuk om te maken." Broccoli leent zich ook erg goed voor verschillende wokgerechten of gewoon voor naast de vers gebakken vis. Zelf eet Verdonk zijn broccoli het vaakst rauw. "Ik pluk regelmatig een roosje en eet 'm dan zo op."