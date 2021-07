Op 9 juli 2021 is het suikermaxdag, een term die in 2019 door Foodwatch in het leven is geroepen om mensen bewust te maken van hun suikerinname. Die blijkt het hoogst te zijn onder kinderen en jongeren tot achttien jaar, om daarna weer te dalen naarmate we ouder worden.

Hoe jonger kinderen zijn, hoe meer suiker ze consumeren, weet directeur Janine Verheesen van het Kenniscentrum Suiker & Voeding. "In het algemeen geldt: hoe jonger, hoe groter de suikerconsumptie", vertelt zij. "Kinderen in de leeftijd van vier tot acht jaar eten in Nederland relatief de meeste suikers: ruim 31 kilo per jaar, bijna twee keer zoveel als de maximum hoeveelheid die de WHO adviseert. Hun 'suikermaxdag' valt daarom het vroegst in het jaar: op 9 juli hebben zij hun maximaal aanbevolen jaarlijkse hoeveelheid al op."

Wel zijn Nederlanders over de gehele linie minder suikers gaan eten, aldus Verheesen. "Uit de laatste voedselconsumptiepeiling over 2010-2016, uitgevoerd door het RIVM, blijkt dat Nederlanders 110 gram per dag aan suikers eten. Volgens de voorgaande voedselconsumptiepeiling was dat nog 122 gram per dag."

Richtlijn ging niet om lichaamsgewicht

Wel vindt Verheesen het belangrijk om enige nuance aanbrengen ten aanzien van de WHO, die in 2015 de richtlijn Suikerinname voor volwassenen en kinderen publiceerde: "Hierin werd de aanbeveling gegeven om minder dan 10 procent van de dagelijkse energie uit 'vrije' suikers te halen: suikers die worden toegevoegd tijdens de bereiding van voedingsmiddelen, zoals honing en glucosestroop, en suikers die van nature aanwezig zijn in vruchtensappen. Suikers in vers fruit, groente en melk vallen hier niet onder. Wat belangrijk is om te weten, is dat deze richtlijn enkel gebaseerd is op het risico voor tandcariës, niet op het verband tussen suikers en overgewicht", aldus Verheesen.

"Suiker is niet, zoals vaak wordt beweerd, een specifieke dikmaker en past - als je het met mate eet - prima in een verantwoord voedingspatroon, gebaseerd op de Richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad. Ook bestaan er geen 'gezondere' of 'meer ongezonde' suikers. Of suiker nu uit een appel kom of uit een chocoladebiscuitje, je lichaam herkent het verschil niet en verwerkt het op dezelfde manier. Wel zien ook wij de noodzaak om overgewicht en daaraan gerelateerde ziektes in Nederland terug te dringen. En daar hoort een verminderde calorie-inname, waaronder die uit suikers, natuurlijk ook bij."

Grip krijgen op suikerinname

Het is juist in deze periode wel verstandig om grip te krijgen op suikerconsumptie, vindt Anita Vreugdenhil, kinderarts in het Maastricht UMC+. "Corona en de daaruit voortvloeiende lockdown versterkte slecht eetgedrag", aldus de oprichter van COACH, een academisch expertisecentrum op het gebied van leefstijl en obesitas bij kinderen. "Wanneer kinderen zich vervelen grijpen ze eerder naar snoep, zoals chips en chocola. Reden om juist de kinderen te helpen, want zij zijn het kwetsbaarst. Te veel ongezonde suikers nu, leidt tot veel problemen later. Denk aan obesitas, suikerziekte, maar ook aan hart- en vaatziektes."

De suikermaxdag per leeftijdscategorie:

1-3 jaar: 10 augustus

4-8 jaar: 9 juli

9-13 jaar: 26 juli

14-18 jaar: 14 augustus

19-30 jaar: 14 september

31-50 jaar: 3 november

51-70 jaar: 23 december

71-79 jaar: komt niet aan het maximum

Bron: Foodwatch