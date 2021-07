Doordeweeks moet de avondmaaltijd vaak noodgedwongen snel in elkaar worden geflanst. Maar ook in het weekend heeft niet iedereen altijd zin om uitgebreid te koken. Hoe zet je dan toch iets lekkers en voedzaams op tafel?

Kookboekauteur Denise Kortlever weet allang dat haar snelle recepten verreweg het meest worden gemaakt. En sinds ze moeder is, vindt ze zelf sluiproutes nóg interessanter. "Ook ík wil 's avonds gewoon snel iets op tafel hebben staan. Er is niets mis met af en toe eten bestellen, maar zelfgemaakt is eigenlijk altijd lekkerder en voedzamer."

Een goedgevulde voorraadkast is daarom volgens Kortlever een must. "Die kast kan ook prima een kleine lade zijn. Het gaat erom dat je een basisvoorraad hebt waarmee je altijd iets lekkers in elkaar kunt draaien."

Voor een snelle pastasaus laat je tomaten uit blik op hoog vuur inkoken met flink wat peper, zout en een scheut balsamicoazijn erbij. "Parmezaan erover schaven - die blijft overigens erg lang goed in de koelkast - en niks meer aan doen", tipt Kortlever. "Of een snelle tomatensaus met komijn, harissa en wat groenten. Een paar eieren erin garen en je hebt een goedgevulde shakshuka."

Snelle recepten achter de hand

Ook Brenda Hoff van de site Brenda Kookt zweert bij een aantal basisproducten. Niet voor niets zijn makkelijke maaltijden haar specialiteit. "Het is verder prettig als je een paar snelle recepten achter de hand hebt, waarvan je de ingrediënten altijd in de kast of vriezer hebt. Wraps, bonen en peulvruchten bijvoorbeeld."

“Simpel en snel, en in het weekend is er tijd om het te laten pruttelen” Brenda Hoff over soep

Hoff maakt zelf in het weekend geregeld een pan soep met verse groenten. "Simpel en snel, en in het weekend is er tijd om het te laten pruttelen", vertelt ze. "Het is bovendien een handige manier om restjes te verwerken. Of nog makkelijker: een soeppakket uit de supermarkt. Dan kook je vers met minimale inspanning."

Hoff en Kortlever koken niet met pakjes en zakjes, maar er zijn andere manieren om sneller te koken. Zo gebruikt Kortlever regelmatig kant-en-klare ravioli, voorgekookte rijst of couscous. "Vaak iets prijziger, maar tijd is ook wat waard", vindt ze. Hoff bespaart tijd door voorgesneden groenten te kopen.

Een portie voor in de vriezer

Verder kun je op een dag waarop je wel tijd hebt en toch al in de keuken staat, net zo goed twee porties maken. "Die extra portie kan in de vriezer", aldus Kortlever. "Dat geldt niet alleen voor complete maaltijden, maar ook voor componenten. Kook één keer een grotere hoeveelheid granen of peulvruchten. Maak een extra grote portie tomatensaus of een dubbele batch van je favoriete dressing."

Het weekend is verder een uitgelezen moment om een hartige taart van plakjes uit de vriezer of een tray bake met aardappels, worstjes en je favoriete groenten zoals pompoen met rode biet of bloemkool met wortel. "Een scheut olijfolie, zout en peper en kruiden erbij en je schuift het zo de oven in", zegt Hoff. "En daarna snel weer terug naar je favoriete serie."

Een extra portie kun je in de vriezer stoppen Een extra portie kun je in de vriezer stoppen Foto: 123RF

Binnen tien minuten aan tafel:

Pureer acht nectarines samen met een bakje kerstomaatjes, een flinke scheut tomatensap, een kneep limoensap en een komkommer glad in een blender. Breng het geheel op smaak met flink wat peper en zout en serveer deze gazpacho - liefst ijskoud - bestrooid met basilicum en ruim besprenkeld met olijfolie. Bak falafelballetjes goudbruin in een laagje olie. Grill ondertussen een courgette in plakjes en meng wat hummus en yoghurt tot een dip. Een extra kneep citroensap en wat olijfolie is lekker. Serveer dit samen op flatbread, dat je even hebt opgewarmd in de magnetron, of op wraps die je direct boven een gasvlam opwarmt. ⁠ Doe kant-en-klare gekookte quinoa of rijst in een grote kom. Meng het met blaadjes spinazie, avocado's in blokjes en een handje verkruimelde feta. Breng het geheel op smaak met olijfolie, balsamicoazijn, peper en zout. Bestrooi het mengsel tot slot met grofgehakte amandelen. ⁠

Bron: @denisekortlever