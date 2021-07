Nederlanders eten graag tomaten, komkommers en paprika's. Ook uien, wortels en roerbakgroenten worden veel verkocht in onze supermarkten, blijkt uit een top tien van onderzoeksbureau GfK. Maar wat weten we eigenlijk nog níét over de groenten die we het vaakst eten? Deze keer alles over de paprika.

De afgelopen jaren zijn we in Nederland steeds meer paprika's gaan telen. Maar de van oorsprong Midden-Amerikaanse groentesoort begon pas in de jaren zestig aan zijn opmars in ons land, het startmoment van de teelt op eigen bodem. Tot twintig jaar geleden werd de paprika nog niet bijzonder vaak gegeten. Inmiddels geven we er van alle groenten - op de tomaat na - het meeste geld aan uit.

“In 2000 werd er 285 miljoen kilo paprika's geteeld in Nederland, dat was in 2020 al 430 miljoen kilo.”

Wilco van den Berg, marktanalist van GroentenFruit Huis, ziet de paprika elk jaar populairder worden. In 2000 werd er 285 miljoen kilo paprika's geteeld in Nederland, dat was in 2020 al 430 miljoen kilo. "Een stijging van 50 procent dus. Ook vorig jaar was weer een recordjaar." Maar de in Nederland geteelde paprika's eten we niet allemaal zelf op. 85 procent wordt verkocht in het buitenland en dan voornamelijk in de landen om ons heen, zegt Van den Berg.

Veelzijdig en multi-inzetbaar

Gemiddeld eten Nederlanders per persoon jaarlijks 3,5 kilo paprika, wat neerkomt op ongeveer twintig paprika's. Het liefst kopen we meteen een zak paprikamix, zegt Van den Berg. Maar ook de puntpaprika groeit in populariteit en ook de snackpaprika wordt steeds vaker verkocht. "De snackvariant is vooral razend populair onder gezinnen met jonge kinderen. Deze groep is goed voor bijna de helft van de consumptie."

“In pastasaus kun je paprika makkelijk verstoppen voor de kinderen, als extra groente.” Jaimy van Dijke, eigenaar foodblog Jaimy's Kitchen

Waarom is de paprika eigenlijk zo populair? "Ik denk omdat hij heel veelzijdig is en past bij veel verschillende smaken. Je kunt paprika in de curry doen, als zoete tegenhanger. Maar ook in de pastasaus. Daarin kun je 'm makkelijk verstoppen voor de kinderen, als extra groente", zegt Jaimy van Dijke, eigenaar van foodblog Jaimy's Kitchen. Daarnaast is de groentesoort ook simpel klaar te maken. "Je kunt 'm roerbakken, maar bijvoorbeeld ook heel makkelijk vullen. Ik vul ze vaak met couscous en feta. Maar met Mexicaanse chili en kaas erover is ook erg lekker."

'Gegrilde paprika moet je altijd in huis hebben'

De puntpaprika leent zich ook erg goed om te vullen. "Gevuld met geitenkaas en walnoot ie de puntpaprika een echte favoriet voor op de barbecue. Maar als het geen zomers weer is, kun je 'm ook altijd in de oven grillen."

Probeer de groentesoort sowieso eens te roosteren, tipt Van Dijke. Halveer een aantal paprika's, rooster ze in de oven en haal de velletjes ervanaf. Daarna zijn ze lang te bewaren in een pot met olijfolie in de koelkast. "Heerlijk voor in de salade of op een broodje. Dat zou je eigenlijk standaard in huis moeten hebben."

Vooral de rode, gele en oranje paprika vallen erg in de smaak. Maar we moeten de groene variant volgens Van Dijke ook niet vergeten. Hoewel die wat pittiger van smaak is, is de groene paprika ook smaakvol. "Ik heb een recept voor wraps gevuld met pulled jackfruit en gegrilde groene paprika. Dat smaakt heel goed samen."

Vullen, roosteren of rauw in de salade: paprika's zijn veelzijdig.

Paprika bevat heel veel vitamine C

Een paprika bevat veel vitamine C en wordt met recht een vitaminebom genoemd, zegt marktanalist Van den Berg. "Paprika bevat drie keer zoveel vitamine C als een sinaasappel." Voor de fans van de rode paprika: die bevat volgens het Voedingscentrum de meeste vitamines met 180 milligram per stuk. De groene bevat de helft minder. "In een groene paprika zit wat minder vitamine C omdat het nog een jonge, niet volgroeide paprika is", aldus foodblogger Van Dijke.

Het is volgens Van den Berg logisch dat we in coronajaar 2020 meer rode paprika zijn gaan eten. "Mensen kregen meer aandacht voor hun gezondheid. Maar het komt ook doordat we meer thuis zijn gaan koken. Vooral jongeren deden dit vaker, zij aten voor de crisis veel buiten de deur. De consumptie van paprika is in die periode wel 20 procent gestegen."